Los equipos que más veces ganaron LaLiga

A lo largo de la historia de LaLiga, desde 1929 hasta la actualidad, apenas nueve clubes han logrado consagrarse campeones, con largos ciclos de hegemonía. El Real Madrid es el gran dominador la competencia, con 36 títulos, seguido por el FC Barcelona que se acaba de proclamar campeón con 29 títulos.

Real Madrid's players pose with the trop | PHILIPPE DESMAZES/GettyImages

Entre ambos, especialmente en las últimas décadas, marcaron una tendencia del campeonato. Veamos qué equipos han lgorado conquistar el torneo local en España.

¿Qué equipos han ganando más veces LaLiga?

1. Real Madrid - 36 títulos

Real Madrid Celebrate Winning The LaLiga Title | Helios de la Rubia/GettyImages

El Madrid es el club más condecorado de España. Sus 36 títulos incluyen dos etapas históricas de dominio absoluto, con pentacampeonatos consecutivos en los años 60 y 80. Su primera consagración llegó en la temporada 1931/32, bajo la conducción de Lippo Hertzka. Tras un extenso período sin títulos, el Madrid resurgió en 1953/54 con la irrupción de Alfredo Di Stéfano. Otro de los grandes ciclos llegó en los años 80, encabezado por Emilio Butragueño, que llevó al equipo a ganar cinco ligas consecutivas. Desde aquel primer título hasta el más reciente, en la temporada 2023/24, el recorrido del Real Madrid en LaLiga está sostenido por una identidad competitiva que lo mantiene como referencia indiscutida del torneo.

2. FC Barcelona - 29 títulos

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El azulgrana, además de ser el principal competidor del Real Madrid, fue el primer campeón del torneo en 1929, iniciando un recorrido que lo llevaría a consolidarse como uno de los gigantes del país. Con 28 conquistas, tuvo ciclos dorados como el del “Dream Team” y la era de Lionel Messi, donde impuso un estilo de juego que marcó época. Su dominio fue especialmente notorio desde la temporada 1990/91, período en el que conquistó 16 ligas, consolidando una hegemonía sostenida en el tiempo. Luego de la salida de Messi, el club atravesó una etapa de transición que encontró un punto de inflexión en la temporada 2022/23. Bajo la conducción de Xavi Hernández, el equipo volvió a consagrarse campeón, cortando una sequía de cuatro años y alcanzando su título número 27. En la temporada 2024/25 volvieron a ser campeones de la mano de Flick, repitiendo título en el presente campeonato.

3. Atlético de Madrid - 11 títulos

Atletico Madrid celebrate Spanish La Liga title | Anadolu/GettyImages

Con 11 títulos, el Atleti supo romper la hegemonía de los gigantes en momentos clave, como en 2014 y 2021, consolidándose como alternativa real. Fue uno de los participantes de la primera edición del campeonato en 1929 -entonces bajo el nombre de Athletic Club de Madrid-. La primera gran conquista llegó en 1940, con Ricardo Zamora como entrenador, iniciando una etapa en la que el club también repetiría título al año siguiente. En los años 60 y 70, el Atlético volvió a instalarse entre los protagonistas. Tras años de irregularidad e incluso un paso por Segunda División, el club encontró estabilidad y protagonismo en la era moderna con Simeone como entrenador. En 2013/14 rompió la hegemonía del Real Madrid y del Barcelona y volvió a repetir en 2020/21, alcanzando su undécimo título.

4. Athletic Club - 8 títulos

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL SOCIEDAD | ANDER GILLENEA/GettyImages

Uno de los históricos del fútbol español. Sus 8 ligas se concentran en las primeras décadas. Además, forma parte del selecto grupo de clubes que nunca descendieron de Primera División, junto al Real Madrid y al Barcelona. Su última gran etapa de gloria llegó a comienzos de los años 80, bajo la conducción de Javier Clemente, cuando el equipo conquistó dos ligas consecutivas. Aunque no volvió a consagrarse campeón desde aquella era dorada, su presencia constante en la máxima categoría y su peso histórico lo mantienen como una referencia ineludible dentro de LaLiga.

5. Valencia - 6 títulos

Valencia's Ruben Baraja (R) David Albeld | JOSE JORDAN/GettyImages

Ganador de 6 títulos, tuvo momentos brillantes en distintas épocas, especialmente a comienzos de los 2000. Su primera gran etapa dorada llegó en la década del 40, cuando conquistó tres títulos (1941/42, 1943/44 y 1946/47). Aunque su última consagración fue en 2003/04 y en tiempos recientes atravesó temporadas irregulares -incluso cerca del descenso-, su legado lo mantiene dentro del grupo de equipos grandes.

6. Real Sociedad - 2 títulos

FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-MALLORCA | ANDER GILLENEA/GettyImages

Campeón en dos ocasiones consecutivas (1981 y 1982), protagonizando una de las historias más recordadas del torneo. Tras un subcampeonato en 1979/80, confirmó su crecimiento con un bicampeonato que lo consolidó como el mejor conjunto de España en esos años. Más allá de esos títulos, la Real Sociedad volvió a estar cerca de la gloria en otras oportunidades. Fue subcampeón en 1987/88 y también en la temporada 2002/03, en una campaña muy recordada en la que peleó el campeonato hasta las últimas fechas frente al Real Madrid. Aunque no volvió a consagrarse campeón, mantiene un lugar especial en la historia de LaLiga gracias a aquel ciclo dorado que rompió la hegemonía tradicional.

7. Betis - 1 título

Real Betis Balompie v Real Valladolid CF - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Su única liga llegó en 1935, siendo una de las sorpresas más grandes en la historia del campeonato. Bajo la conducción del entrenador irlandés Patrick O'Connell, el Betis se proclamó campeón tras imponerse con autoridad en las últimas jornadas y superar por apenas un punto al Real Madrid. La consagración quedó sellada con una contundente victoria ante el Racing de Santander, en un cierre que reflejó el nivel del conjunto verdiblanco durante toda la temporada.

8. Sevilla - 1 título

Sevilla FC v Real Betis - La Liga Santander | Fran Santiago/GettyImages

Su única consagración llegó en la temporada 1945/46, en el marco de una de las etapas más competitivas del club a nivel local. El equipo finalizó primero con 36 puntos, apenas uno por encima del Barcelona. Aunque nunca volvió a repetir ese logro en el torneo doméstico, el Sevilla construyó una identidad competitiva muy fuerte a lo largo del tiempo, especialmente en el plano internacional, donde se transformó en uno de los clubes más exitosos de Europa en competiciones continentales.

9. Deportivo La Coruña - 1 título

SOCCER-SPAIN-KING'S CUP-REAL-DEPORTIVO | FRANCISCO PASO/GettyImages

El recordado “Super Depor” logró su único título en el 2000, rompiendo la lógica de los grandes. Dirigido por Javier Irureta, la consagración del Deportivo se selló en la última jornada, con una victoria por 2-0 ante el RCD Espanyol. Además de ese campeonato, el club gallego fue protagonista en varias temporadas, acumulando cinco subcampeonatos que reflejan su competitividad durante fines de los 90 y comienzos de los 2000.

Equipos que han conquistado LaLiga

Equipo Títulos Años campeón Real Madrid 36 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024 Barcelona 29 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2023, 2025, 2026 Atlético de Madrid 11 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996, 2014, 2021 Athletic Club 8 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984 Valencia 6 1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004 Real Sociedad 2 1981, 1982 Betis 1 1935 Sevilla 1 1946 Deportivo La Coruña 1 2000