Los equipos que siguen de cerca la situación de Marcus Rashford

Según los informes, el Arsenal se ha convertido en un sorprendente pretendiente para Marcus Rashford, cuyo futuro a largo plazo parece cada vez más improbable que esté ligado al Barcelona.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Rashford jugó la temporada 2025/26 cedido en el club Culé desde el Manchester United, con resultados irregulares. Los catalanes tienen una opción para hacer el traspaso permanente por 30 millones de euros, pero no se espera que la ejecute.

Se ha rumoreado que el campeón de LaLiga, con problemas financieros, intentaría negociar un precio aún más bajo, aunque se cree que el Manchester United no tiene intención de permitirlo. Si Rashford se queda en el Barcelona, ​​probablemente solo será en forma de otra cesión.

Marcus Rashford (FC Barcelona) seen in action during the | SOPA Images/GettyImages

Aunque no es una posibilidad descartable, no está claro si tiene futuro en Old Trafford. La marcha de Ruben Amorim en enero sin duda ayudó, mientras que el United carece de un jugador que se adapte naturalmente a su posición preferida en la banda izquierda. La incógnita reside en si las cosas podrán volver a ser como antes de 2024, siendo el coste un factor importante, dado que Rashford tiene derecho contractual a un aumento salarial.

Aún no se sabe adónde podría ir el jugador de 28 años, aunque el Daily Mail informa ahora de que el Arsenal está "siguiendo de cerca la situación". El mismo medio menciona un interés similar por parte del Bayern Múnich.

El extremo izquierdo del Arsenal es, sin duda, el punto más débil del ataque, con Leandro Trossard como una opción fiable y funcional, pero en definitiva limitada. Sin embargo, el belga tiene ventaja sobre Gabriel Martinelli, quien, irónicamente, ha sido mencionado como posible fichaje del FC Barcelona para reemplazar a Rashford.

Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | David Price/GettyImages

Si Rashford fichara por el Arsenal (aún no se conocen detalles sobre las cifras), sería similar al traspaso de Danny Welbeck de Manchester a Londres en 2014. El delantero mancuniano surgió de la cantera del United con 17 años y disputó 142 partidos con el primer equipo antes de ser vendido. Desafortunadamente, su carrera en el Arsenal estuvo marcada por las lesiones, y solo desde su llegada al Brighton, poco antes de cumplir 30 años en 2020, ha recuperado su mejor nivel.

Para el Bayern, Rashford sería otro fichaje procedente de la Premier League: Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz han potenciado el ataque del equipo alemán tras su llegada desde Tottenham Hotspur, el Crystal Palace y el Liverpool, respectivamente. Si bien Rashford podría no ser titular en el once inicial del Bayern, podría desempeñar un papel importante como suplente versátil en las tres posiciones.

Las opciones en el plantel del United

Manchester United v Liverpool - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

Matheus Cunha ha sido el extremo izquierdo titular del Manchester United en los últimos meses. El brasileño ha realizado un trabajo admirable, pero eso no cambia el hecho de que su posición preferida es la de delantero centro. Mason Mount también ha jugado ahí y se enfrenta a un problema similar, mientras que Patrick Dorgu ha forjado su carrera como lateral ofensivo, en lugar de extremo especializado.

El mencionado informe del Daily Mail nombra a Rafael Leão, del AC Milan, como una de las "varias opciones" que el United podría considerar. El internacional portugués podría ser traspasado por 68 millones de dólares. Pero con la posibilidad de que Rashford no sea vendido y regrese a Manchester, no se puede concretar nada hasta que se conozca su futuro, al menos durante el próximo año.

Anteriormente se rumoreó sobre Morgan Rogers, a pesar de que la estrella del Aston Villa ha mostrado su mejor nivel esta temporada como mediapunta; de hecho, marcó dos goles contra el United desde la banda izquierda en diciembre.

Yan Diomande, del RB Leipzig, es uno de los jugadores que más se rumorea que podría ficharlo, pero sería una apuesta arriesgada dado que esta es su primera temporada como profesional y su precio podría alcanzar cifras millonarias. Anthony Gordon tampoco sería barato, pero ya ha demostrado su valía en la Premier League, y el Newcastle podría verse obligado a vender a jugadores importantes este verano debido a problemas financieros y a no clasificarse para la UEFA Champions League.

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