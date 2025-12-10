Los equipos que tienen asegurado su pase directo a los octavos de final de la Champions League

La actual edición de la UEFA Champions League presenta realidades muy distintas entre los clubes participantes. Para algunos, simplemente alcanzar la fase inicial ya supone un logro histórico; sin embargo, para otros, es sólo un trámite previo a los cruces decisivos.

Uno de los ejemplos más llamativos es el de un Kairat Almaty que disputa por primera vez esta instancia del preponderante torneo continental. El club kazajo se metió en los anales de la competición, al margen de que su presencia no haya sido recibida con entusiasmo por las entidades obligadas a realizar el viaje más largo, hacia el este de Europa, que se recuerda de forma vitalicia.

En el extremo opuesto de la Champions 2025/2026 aparecen los grandes favoritos, quienes tradicionalmente aspiran llegar a las rondas decisivas sin sobresaltos. No obstante, equipos de renombre como el Ajax, el Benfica y el Chelsea han comprobado de nuevo que en el viejo continente difícilmente existen encuentros sencillos, así que cualquier descuido puede costar caro.

Gabriel Martinelli marcó el tercer gol del Arsenal ante el Bayern | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Eso sí, el Arsenal es una de apenas dos escuadras que ya han asegurado sus boletos directo a los octavos de final. Incluso, los Gunners sellaron su presencia entre los 16 mejores en apenas cinco fechas, gracias a un inicio impecable, cortesía de 15 puntos de 15 posibles, tras vencer al poderoso Bayern Múnich en la jornada anterior, 3-1 como locales.

Sin necesidad de disputar su sexto cotejo, este miércoles en campo del Brujas, los resultados del martes confirmaron que ninguna oncena fuera del top 24 podía alcanzar a los del norte de Londres, indistintamente de que estos no hayan asegurado nada en lo matemático.

Asimismo, el Bayern pueden verse clasificados a octavos. Pese a caer en el Emirates Stadium hace algunas semanas, el gigante de Baviera reaccionó con una victoria por 3-1 ante el Sporting de Portugal en el inicio de la sexta fecha (martes), suficiente a fin de llegar a 15 unidades; una cifra bastante superior a la registrada en la misma etapa de la edición anterior en UCL.

A falta de dos jornadas por disputarse (una vez se efectúen los compromisos del miércoles), otros clubes de máximo nivel europeo, del calibre del PSG, Manchester City, Inter de MIilán, Liverpool y los gigantes españoles, Real Madrid y FC Barcelona, intentarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles a fin de ingresar en el top 8 y no tener que disputar el incómodo y peligroso repechaje o los dieciseisavos de final.