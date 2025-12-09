El calendario con los próximos cinco partidos del Barcelona tras vencer 2-1 al Eintracht Frankfurt

De a poco, el FC Barcelona parece emular, al menos en clave local, a aquella escuadra que consiguió tres títulos (LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España) en la 2024/2025.

El equipo que entrena Hansi Flick acumula siete victorias ligueras al hilo, las cuales le han llevado a asaltar el primer lugar de la clasificación, con cuatro puntos de ventaja respecto al escolta, Real Madrid.

No obstante, la oncena azulgrana luce obligada a ganarle la noche del martes al Eintracht Frankfurt si aún cosecha esperanzas de meterse dentro del top 8 en la Champions League y clasificar directo a los octavos de final.

Tras el citado careo ante los alemanes, el Barça afrontará cinco desafíos, incluyendo su estreno en Copa del Rey y en Supercopa española, que pueden significar un antes y un después en el porvenir a lo largo de la contienda.

FC Barcelona vs. Osasuna, jornada 16 de LaLiga

Robert Lewandowski le marcó de cabeza al Osasuna en el duelo de la campaña pasada en Barcelona | Clive Brunskill/GettyImages

Osasuna suele ser una piedra en el zapato para los blaugranas en Pamplona, sin embargo, el panorama cambia radicalmente en la Ciudad Condal, donde los actuales monarcas de España han vencido las últimas cinco veces que se han topado, con un global de goles de 13-0. De ese modo, los de Flick buscarán este sábado una nueva victoria, misma que les sirva para seguir sólidos en la punta.

13/12/25: FC Barcelona vs. Osasuna - LaLiga (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)

CD Guadalajara vs. FC Barcelona, dieciseisavos de final de la Copa del Rey

El Barça es el campeón vigente de la Copa del Rey | JOSEP LAGO/GettyImages

Cuatro días después de recibir a Osasuna, el Barcelona se estrenará, y defenderá su título, en la actual edición de Copa del Rey ya que visitará al CD Guadalajara, equipo de Primera RFEF (Tercera División). Sobre el papel, incluso con rotaciones, la entidad culé no debería tener problemas para meterse en octavos de final.

17/12/25: CD Guadalajara vs. FC Barcelona - Copa del Rey (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Villarreal vs. FC Barcelona, jornada 17 de LaLiga

Los Villarreal-Barcelona suelen estar repletos de goles | Soccrates Images/GettyImages

De la mediática y polémica posibilidad de disputarse en Miami, el Villareal-Barça del 21 de diciembre finalmente será en su sede original, La Cerámica. Asimismo, este atractivo juego podría decantar el primer lugar de la clasificación al cierre de la fecha 17, al margen de que en líneas generales, debe ser una visita hostil para el combinado blaugrana.

21/12/25: Villarreal vs. FC Barcelona - LaLiga (10:15 ET US, 09:15 MX DF, 16:15 ESP)

Espanyol vs. FC Barcelona, jornada 18 de LaLiga

Lamine Yamal le marcó un golazo al Espanyol en el último duelo en el RCDE Stadium | Alex Caparros/GettyImages

Tras el parón navideño, el Barcelona arrancará el año nuevo (3 de enero) con otro domicilio complicado, en teoría, puesto que accionará en el derbi catalán versus un Espanyol que actualmente es quinto en la tabla. Por consiguiente, es probable que la escuadra culé se vea obligada a trabajar mucho para llevarse el triunfo del RCDE Stadium.

03/01/26: Espanyol vs. FC Barcelona - LaLiga (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

FC Barcelona vs. Athletic Club, semifinal de la Supercopa de España

El Barcelona tratará de volver a ganar la Supercopa de España | SOPA Images/GettyImages

Si los catalanes aspiran refrendar su corona en la Supercopa de España, a celebrarse de nuevo en Arabia, deberán ganar primero su duelo de semifinal contra el Athletic Club, el 7 de enero. Ya en caso de vencer a los Leones, los pupilos de Flick enfrentarían al triunfador de la otra llave entre Real Madrid y Atlético.

07/01/26: FC Barcelona vs. Athletic Club - Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX DF, 20:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del FC Barcelona