Los equipos que tienen en la mira a Antonio Mohamed

Para más de uno, Antonio Mohamed es el mejor entrenador en la historia de la Liga MX. El actual bicampeón con Toluca lo ha ganado todo dentro del entorno del fútbol mexicano. Infinidad del títulos ligueros, campeonatos de la CONCACAF a los cuales puede sumar uno más en el verano e incluso, copas cuando dicho formato de competencia existía.

Es por ello que el 'Turco' se ha convertido en un entrenador muy deseado tanto dentro como fuera de México. De cara al siguiente mercado no será la excepción. De acuerdo con los últimos reportes, hay tres clubes muy tentadores que tienen en la mira a Antonio Mohamed para tomar las riendas de sus plantillas.

¿SE VA DEL CHORIZO POWER? 😰👿



Todo parece indicar que Antonio Mohamed está cada vez más cerca de salir del Toluca, al término del semestre.



Desde hacer varios meses se viene especulando con la posible salida del Turco, incluso el Presidente del Toluca reveló que tiene pactada… pic.twitter.com/bJv42JUyT4 — Futbol Total (@futboltotal) April 27, 2026

Dos de ellos en la Liga MX: Cruz Azul y los Rayados de Monterrey. Tanto los de la capital como los del norte del país están cerrando su semestre con un entrenador interino al frente. Siendo el caso, ambos clubes buscan entrenador fijo y de peso para el verano y la opción de Mohamed gusta y mucho.

En el caso de Monterrey, Antonio ya tuvo un paso de gloria al interior del club. Sobre Cruz Azul, es un deseo de muchos años trabajar de la mano de Mohamed, uno que viene directo desde la presidencia de la Cooperativa que encabeza Víctor Velázquez.

Pachuca v Toluca - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Adicional en la carrera se encuentra Boca Juniors. El club y Mohamed llevan años en medio de opciones de unir sus caminos. Para nadie es un secreto que el técnico es un aficionado más del 'Xeneize' y siempre está abierto a tomar el banco del gigante argentino.

Hoy no hay nadie formal entre Mohamed y ninguno de los tres equipos. Sin embargo, se entiende que en su contrato con Toluca hay una clausula que le da libertad de salir del club cuando él lo desee.