Los fanáticos de cinco países deberán pagar una fortuna por la visa para el Mundial 2026

El Mundial 2026 no iba a estar exento de polémicas políticas: tras las dudas sobre la participación de Irán por la escalada de violencia en medio oriente, se sumó la noticia de un programa piloto del gobierno estadounidense sobre el expendio de visas, que afectará directamente a cinco países clasificados a la Copa del Mundo.

Según trascendió, el gobierno de Donald Trump le cobrará a los ciudadanos de determinados países un valor de 15.000 dólares en concepto de seguro para otorgar la visa para ingresar a los Estados Unidos. Entre los países afectados por esta medida están Argelia, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil y Túnez.

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Si bien la cifra es reembolsable en caso del rechazo de la solicitud o una vez abandonado el país, lo cierto es que la medida cayó como un baldazo de agua fría contra fanáticos que pensaban viajar a Norteamérica para presenciar importantes partidos de la fase de grupos, además de la expectativa de seguir en carrera en la instancia de mata-mata.

Los argelinos son un manojo de ilusión, ya que enfrentarán a la vigente campeona del mundo Argentina en la fase de grupos, mientras que Cabo Verde compartirá zona con España y Uruguay. Por su parte, Senegal será rival de Francia y la Noruega de Erling Haaland, Costa de Marfil se medirá con Alemania y Túnez con Países Bajos.

El Mundial arrancará el 11 de junio próximo con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, tal como pasó en la copa del 2010, en el Estadio Azteca, y tendrá su gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde se consagrará a la próxima mejor selección del mundo tras lo que fue el éxito argentino en Qatar, en la final más espectacular de la historia del deporte ante Francia.

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