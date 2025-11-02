Los favoritos de Carlo Ancelotti para ganar la Champions League

Carlo Ancelotti es el entrenador con más títulos en la historia de la UEFA Champions League (5); por consiguiente, es una voz autorizada para hablar sobre los candidatos a llevarse la edición 2025/2026, al margen de encontrarse ahora mismo fuera del entorno europeo.

Efectivamente, el actual seleccionador de Brasil compartió su visión con Tuttosport sobre los principales aspirantes a levantar "La Orejona", dejando claro que no le pierde fe al Real Madrid, la escuadra a la que ayudó a consagrarse en tres ocasiones a nivel continental.

“¿Favoritos para la Champions? Como siempre: Real Madrid, PSG, Manchester City y Bayern Múnich”, afirmó el estratega italiano, quien mantiene una estrecha conexión con el club blanco, pese a haber dejado el banquillo del Santiago Bernabéu al término de la pasada temporada.

Hay que recordar que bajo la dirección de Ancelotti, los merengues conquistaron la edición de UCL 2013/2014, en la primera etapa del citado preparador, y las de 2021/2022 y 2023/2024 en el recién finalizado ciclo de éste. Además, Carletto cuenta con un palmarés impresionante en la competición, dado que consiguió sus primeros dos títulos representando al AC Milan (2002/2003 y 2006/2007), equipo con el que también perdió una final (2004/2005).

Quien se estrenó en la elite de los banquillos con el Parma, en 1996, también destacó el potencial de los parisinos, actuales monarcas de la Champions y quienes intentarán defender su trono con una plantilla repleta de talento. El Manchester City, por su parte, sigue siendo uno de los equipos más temidos tras haber eliminado al Madrid en la edición 2022/2023 y ganar su primera "Orejona"; mientras que el Bayern buscará romper su sequía continental, considerando que no se llevan los máximos honores desde la 2019/2020, en plena pandemia.

Para Ancelotti, estas cuatro oncenas representan la élite del fútbol europeo, y todo indica que volverán a protagonizar una apasionante lucha por el trofeo de mayor prestigio mundial (a nivel de clubes).