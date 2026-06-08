Los favoritos para ganar cada grupo del Mundial 2026

Doce grupos, 48 selecciones y 72 partidos. El Mundial será distinto a todo lo visto hasta ahora. Con 16 participantes más que en su última edición, Estados Unidos, México y Canadá 2026 promete una fase de grupos histórica, con más partidos, más candidatos y muchísimo en juego desde el primer día de competencia.

Los gigantes se mezclan con países sin tanta experiencia mundialista o directamente con debutantes que llegan en busca de su gran golpe. La fase de grupos lo tendrá todo. Cruces entre favoritos, duelos entre países de una misma confederación y también esas historias inesperadas que suelen convertir al Mundial en un evento único.

Lo que no cambia es el hecho de que terminar como líder del grupo sigue siendo decisivo, incluso más que antes. En el nuevo formato, acabar en la cima puede significar un camino mucho más accesible en los dieciseisavos de final y evitar cruces tempranos contra otros candidatos.

¿Quiénes son esos favoritos a ganar sus grupos? Aquí lo analizamos..

1. Group A: Mexico

FBL-FRIENDLY-BEL-MEX | AFP Contributor/GettyImages

Equipos: México, Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.



México quedó como cabeza de serie por ser uno de los anfitriones del Mundial y el sorteo le terminó dando un grupo bastante accesible. No atraviesa su mejor momento y llega con algunas dudas futbolísticas, pero evitar a las grandes potencias en esta fase puede jugarle muy a favor.



Corea del Sur aparece como el rival más complicado del grupo. Con los asiáticos aún está el recuerdo fresco del cruce en Rusia 2018, con México ganando el duelo entre ambos por 2-1. Es una selección que suele competir bien en este tipo de torneos y tiene jugadores con rodaje en el fútbol europeo.



Los checos son un equipo ordenado y físicamente fuerte. Regresan a un Mundial después de muchos años y no será nada sencillo vencerlos Sudáfrica, por su parte, es en los papeles el seleccionado más débil, pero tampoco se lo debe subestimar.



Jugando en casa y con la presión de tener que responder ante su gente, México parte como el principal candidato para terminar primero en el Grupo A.

2. Grupo B: Canadá

Canada plays Jamaica in the Concacaf Nations League Quarterfinals that doubles as a qualification | Steve Russell/GettyImages

Equipos: Canadá, Suiza, Qatar y Bosnia y Herzegovina.



Probablemente sea uno de los grupos más parejos de todo el Mundial. No hay una selección claramente superior al resto y cualquiera puede terminar primero o incluso quedarse afuera si arranca mal. A diferencia de otras zonas donde el favorito parece evidente, acá todo apunta a una definición muy cerrada.



Canadá llega con cierta ventaja por haber sido cabeza de serie y jugar como anfitrión, algo que inevitablemente pesa en este tipo de torneos. Viene creciendo mucho en los últimos años y cuenta con futbolistas de nivel internacional como Alphonso Davies o Jonathan David que le dan otra jerarquía al equipo. Aun así, el margen es limitado.



Suiza aparece como un rival muy serio por experiencia y regularidad. Hace tiempo que compite bien en Mundiales y Eurocopas, y suele ser un equipo difícil de superar. Qatar puede hacerse fuerte desde lo físico y Bosnia y Herzegovina tiene jugadores capaces de desequilibrar cualquier partido.



Por contexto y localía, Canadá arranca como un leve favorito para quedarse con el Grupo B, aunque seguramente sea una de las zonas más abiertas e impredecibles de toda la competencia.

3. Grupo C: Brasil

Japan v Brazil - International Friendly | Masashi Hara/GettyImages

Equipos: Brasil, Marruecos, Escocia y Haití.



Brasil aparece como el gran favorito a quedarse con el Grupo C. Sería una sorpresa enorme verlo terminar en otra posición. La selección de Ancelotti llega con cierta presión (no levanta la Copa desde 2002 y ha tenido varios fracasos en las últimas ediciones), pero por jerarquía debería acabar imponiéndose.



Marruecos es la principal amenaza. Dejó de ser una revelación hace tiempo y demostró en Qatar 2022 que puede competir de igual a igual contra cualquiera. El campeón de África sigue creciendo, tiene jugadores importantes en Europa y perfectamente podría aprovechar cualquier tropiezo brasileño para pelear el liderazgo.



Escocia suele ser un equipo incómodo, intenso y competitivo, aunque en la previa parece estar un escalón por debajo de los dos principales candidatos. Y Haití aparece como el rival más débil del grupo. Necesitaría dar uno de los grandes batacazos del torneo para meterse entre los tres primeros.

4. Grupo D: Estados Unidos

Germany v United States - International Friendly | Alex Grimm/GettyImages

Equipos: Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.



Otro grupo sumamente parejo. Estados Unidos llega como favorito principalmente por la localía, el apoyo de su gente y el crecimiento que tuvo en los últimos años, pero no tendrá rivales sencillos enfrente y probablemente necesite pelear hasta la última fecha para asegurarse el primer puesto.



La selección local genera expectativa también por la presencia de Mauricio Pochettino como entrenador y por una generación de futbolistas que ya tiene recorrido en Europa. Aun así, está lejos de ser un equipo completamente confiable y enfrente tendrá selecciones muy incómodas.



Paraguay, por ejemplo, es uno de esos rivales que nadie quiere cruzarse. El equipo de Gustavo Alfaro hace gala de su aguerrida defensa, compite cada pelota y sabe jugar partidos cerrados. Su entrenador argentino tiene experiencia en Mundiales y se siente cómodo yendo de punto.



Australia también puede dar pelea. En Qatar 2022 no solo logró avanzar a octavos de final, sino que además complicó muchísimo a Argentina en una serie que terminó siendo mucho más ajustada de lo esperado. Turquía, con Arda Guler a la cabeza, cuenta con jugadores jóvenes de gran presente y tiene talento suficiente como para pelear arriba.

5. Grupo E: Alemania

Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ralf Ibing - firo sportphoto/GettyImages

Equipos: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil y Curazao.



Después de conquistar el título en 2014, Alemania encadenó varias actuaciones decepcionantes y perdió parte de esa sensación de potencia imparable que la acompañó durante décadas. Aun así, sigue siendo una selección con enorme jerarquía y, dentro de este grupo, aparece claramente como la gran favorita.



Más allá de algunas dudas futbolísticas en los últimos años, el plantel alemán continúa teniendo talento de sobra y experiencia en este tipo de competencias. Salvo una sorpresa muy grande, debería terminar primero sin demasiados sobresaltos.



Ecuador probablemente sea su rival más competitivo de la zona. Viene mostrando un crecimiento sostenido, hizo unas Eliminatorias muy sólidas y tiene un equipo físico, intenso y capaz de complicar a cualquiera si logra imponer su ritmo.



Costa de Marfil ya no cuenta con aquella generación histórica liderada por Didier Drogba y Yaya Touré, aunque sigue teniendo futbolistas interesantes y un gran poder atlético. Curazao, en su primera experiencia mundialista, difícilmente consiga algún punto en sus tres partidos.

6. Grupo F: Países Bajos

Netherlands v Finland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | DeFodi Images/GettyImages

Equipos: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia.



El Grupo F tiene todo para ser uno de los más entretenidos y competitivos del Mundial. Países Bajos aparece como el principal candidato, sobre todo por la calidad individual de su plantel, pero lejos está de tener un camino sencillo hacia los 16vos.



Japón hace tiempo dejó de ser una selección menor y cada Mundial parece dar un paso más. Ya sorprendió en Qatar 2022 derrotando a Alemania y España en fase de grupos, y recientemente volvió a demostrar su crecimiento con triunfos importantes ante selecciones europeas. Es un equipo rápido, dinámico y muy incómodo de enfrentar.



Suecia también puede meterse en la pelea. Tiene futbolistas atravesando un gran presente en las principales ligas de Europa, potencia ofensiva y ese estilo físico que suele complicar mucho en torneos cortos. Túnez, mientras tanto, quizá llegue con menos nombres fuertes, pero suele competir bien y ya ha dado más de una sorpresa en Copas del Mundo.

7. Grupo G: Bélgica

North Macedonia v Belgium - European Qualifiers Group J - FIFA World Cup 2026 | UEFA Photo/GettyImages

Equipos: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.



La generación dorada de Bélgica quedó atrás. Durante varios años fue señalada como una de las grandes candidatas a ganar el Mundial, pero muchos de aquellos futbolistas ya dejaron la selección o atraviesan la última etapa de sus carreras. Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois todavía sostienen gran parte de la jerarquía del equipo, aunque la falta de recambio empezó a notarse bastante.



De todas maneras, el grupo parece bastante favorable para los europeos. Bélgica sigue teniendo más talento y experiencia que el resto de sus rivales, por lo que parte como clara favorita para terminar en el primer lugar.



Egipto aparece como el competidor más serio de la zona. Con Salah como principal figura, tiene jugadores capaces de marcar dañar. La situación de Irán todavía genera incertidumbre por cuestiones extrafutbolísticas, mientras que Nueva Zelanda parece llegar varios escalones por debajo del resto y necesitaría una sorpresa enorme para pelear la clasificación.



De no mediar sorpresas, Bélgica debería quedarse con el Grupo G.

8. Grupo H: España

Türkiye v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Ahmad Mora - UEFA/GettyImages

Equipos: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde.



España llega al Mundial no solo como la gran favorita del Grupo H, sino como una de las grandes candidatas al título. El campeón de Europa recuperó protagonismo en los últimos años, volvió a competir al máximo nivel en Europa y llega con una mezcla justa de jóvenes talentosos y futbolistas con experiencia.



Sin embargo, Uruguay promete darle pelea hasta el final. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa es intenso, agresivo y tiene jugadores de muchísima calidad. Los equipos del Loco suelen sentirse cómodos en partidos ante rivales de mayor jerarquía y no sería raro que la definición del grupo salga justamente del cruce entre ambos.



Arabia Saudita intentará repetir la sorpresa que logró ante Argentina en 2022, pero difícilmente le alcance para pelear el primer puesto del grupo. Cabo Verde, en su primera Copa del Mundo, intentará aprovechar el entusiasmo del debut y demostrar que puede estar a la altura, aunque no debería representar un problema ni para España ni para Uruguay.



9. Grupo I: Francia

Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-final | Kevin Voigt/GettyImages

Equipos: Francia, Senegal, Noruega e Irak.



El famoso “grupo de la muerte” de cada Mundial. Francia aparece como la gran favorita, pero el sorteo no le dio ningún respiro y tendrá enfrente a dos selecciones muy peligrosas desde el arranque.



Senegal lleva varios años siendo una de las potencias más fuertes de África y tiene jugadores capaces de competir físicamente y futbolísticamente contra cualquiera. Noruega, por su parte, cuenta con una de sus mejores generaciones, con Haaland, Odegaard y Musa encabezando un ataque capaz de incomodar a cualquier selección.



Irak parece llegar un escalón por debajo del resto y, en la previa, todo indica que sufrirá mucho ante rivales de tanta jerarquía. Aun así, sus partidos podrían terminar siendo importantes para la diferencia de gol y para definir posiciones.

10. Grupo J: Argentina

FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-VEN | JUAN MABROMATA/GettyImages

En los papeles, uno de los grupos más accesibles para un candidato al título. Argentina llega como campeona del mundo y claramente un escalón por encima del resto de los equipos de la zona. Cualquier combinación de resultados en la que no acabe en la cima sería toda una sorpresa.



Austria y Argelia pueden resultar rivales incómodos y seguramente peleen entre sí por el segundo puesto. Los europeos suelen ser ordenados y físicamente intensos, mientras que Argelia tiene velocidad y jugadores capaces de desequilibrar en ataque si encuentra espacios.



La debutante Jordania aparece como el equipo más débil del grupo y podría sufrir bastante frente a selecciones de mayor jerarquía y experiencia.



Salvo un escenario totalmente inesperado, Argentina debería avanzar como líder del Grupo J sin demasiadas complicaciones.

11. Grupo K: Portugal

Portugal v Hungary - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Eurasia Sport Images/GettyImages

Equipos: Portugal, Colombia, Uzbekistán y República Democrática del Congo.



El Grupo K promete ser mucho más parejo de lo que parece a simple vista. Portugal llega como favorito por jerarquía y calidad individual, pero Colombia tiene argumentos suficientes como para pelearle seriamente el primer puesto hasta el final.



La selección portuguesa arriba con un equipo consolidado como nunca. A la figura de Cristiano Ronaldo se le han sumado jugadores como Vitinha, Nuno Mendes o Ruben Dias, por nombras solo algunas en la elite europea.



Colombia también tiene lo suyo. El subcampeón de América suele competir muy bien en Mundiales, tiene jugadores rápidos, físicos y técnicamente fuertes, y perfectamente podría complicar a Portugal en el partido que probablemente termine definiendo al líder del grupo.



Uzbekistán y República Democrática del Congo quizá no tengan el mismo peso internacional, pero tampoco parecen rivales sencillos. Ambos cuentan con futbolistas atléticos y podrían sacar puntos importantes si alguno de los favoritos se confía.



Aun dentro de un grupo bastante competitivo, Portugal parte con una pequeña ventaja y aparece como el principal candidato para terminar primero.

12. Grupo L: Inglaterra

England v Latvia - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026 | Eddie Keogh - The FA/GettyImages

Equipos: Inglaterra, Croacia, Panamá y Ghana.



Inglaterra y Croacia aparecen claramente por encima del resto y todo indica que el primer puesto saldrá del cruce entre ambos, en una rivalidad que trae recuerdos de aquella semifinal del Mundial 2018.



Los ingleses llegan como favoritos por la calidad y profundidad de su plantel. Tiene futbolistas de primer nivel en casi todas las posiciones, con Harry Kane entre los mejores delanteros del mundo en la actualidad. Con Tuchel, buscará dar el salto que no pudo dar en las últimas ediciones.



Croacia, por su parte, sigue siendo una selección extremadamente difícil. Aunque varias figuras históricas ya están en la parte final de sus carreras, mantiene esa mística y ese alma competitiva que la llevó a estar entre las mejores del mundo desde hace varios años.



Panamá se encuentra en pleno crecimiento, pero no está a la altura de las potencias europeas. Ghana, mientras tanto, llega con el talento y la imprevisibilidad que suelen caracterizar a muchas selecciones africanas, capaz de alternar grandes actuaciones con partidos mucho más irregulares.



Por nombres y potencial ofensivo, Inglaterra parte un paso por delante, aunque da la sensación de que el duelo ante Croacia será el que termine definiendo al líder del Grupo L.

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