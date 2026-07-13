Skip to main content
Sports Illustrated

Los fichajes confirmados de la Premier League: los movimientos del mercado de verano para la temporada 2026-27

Los seis grandes de la Premier League ya han desembolsado cifras millonarias en este mercado de pases.
Daniel Szwarc|
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Aunque aún restan varias semanas para el inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, los clubes ingleses ya comenzaron a reforzar sus planteles de cara al nuevo curso.

La disputa del Mundial ha condicionado las negociaciones y podría provocar una mayor actividad en las próximas semanas, pero aun así ya se concretaron varios fichajes de alto impacto, muchos de ellos protagonizados por los equipos del tradicional "Big Six".

Durante el movido mercado de verano del año pasado, los clubes de la Premier invirtieron más de 4000 millones de dólares en incorporaciones. Queda por ver ahora si esa monumental cifraserá superada antes del cierre de la actual ventana de transferencias.

A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de la Premier League para la temporada 2026-27.

Arsenal

Tras el tan ansiado título, el Arsenal encara el mercado de fichajes desde una posición privilegiada. De todas formas, los movimientos hasta ahora han sido limitados. Los Gunners hicieron efectiva la compra de Piero Hincapié tras su gran rendimiento durante su préstamo y sumaron al arquero Illan Meslier, quien llegó con el pase en su poder.

Piero Hincapie
Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Piero Hincapié

Bayer Leverkusen

USD 45,4 millones

Illan Meslier

Leeds United

Libre

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Jakub Kiwior

Porto

USD 19,7 millones

Karl Hein

Werder Bremen

USD 3,5 millones

Aston Villa

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Modou Kéba Cissé

LASK

USD 5,6 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Donyell Malen

Roma

USD 28,6 millones

Enzo Barrenechea

Benfica

USD 13,7 millones

Sil Swinkels

Sheffield Wednesday

Sin datos

Zépiqueno Redmond

Annecy FC

Préstamo

Kadan Young

Annecy FC

Préstamo

Bournemouth

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Álex Jiménez

AC Milán

USD 21,08 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Hamed Traoré

Olympique de Marsella

USD 8,7 millones

Luis Sinisterra

Cruzeiro

USD 7 millones

Marcos Senesi

Tottenham

Libre

Romain Faivre

Auxerre

Préstamo

Brentford

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Jaidon Anthony

Burnley

USD 23,4 millones

Jannik Schuster

RB Salzburgo

USD 22,1 millones

Callum Wilson

West Ham United

Libre

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Frank Onyeka

Coventry City

USD 7 millones

Romelle Donovan

Sheffield United

Préstamo

Brighton

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Zadok Yohanna

AIK

USD 28,8 millones

Pascal Struijk

Leeds United

USD 26,8 millones

Costinha

Olympiacos

USD 10,7 millones

Michael Svobada

Venezia

USD 5,8 millones

Rodrigo Rêga

Benfica

USD 4 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Jan Paul van Hecke

Tottenham

USD 69,6 millones

Jeremy Sarmiento

Middlesbrough

USD 4,21 millones

Do-young Yoon

Magdeburg

Préstamo

Chelsea

Tras una decepcionante temporada 2025-26, el club volvió a apostar fuerte por el talento joven en este mercado de pases. Los fichajes de Emmanuel Emegha, Dastan Satpayev y Geovany Quenda ya fueron oficializados, mientras que la millonaria incorporación de la prometedora figura Marco Palestra deja en claro que la política de fichajes del club no ha cambiado bajo la conducción de Xabi Alonso.

Chelsea FC Unveil New Signing Geovany Quenda
Chelsea FC Unveil New Signing Geovany Quenda | Darren Walsh/GettyImages

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Geovany Quenda

Sporting Lisboa

USD 58,9 millones

Marco Palestra

Atalanta

USD 57,6 millones

Denner

Corinthians

USD 11,6 millones

Dastan Satpayev

Kairat Almaty

USD 2,8 millones

Emmanuel Emegha

Racing de Estrasburgo

Sin datos

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Marc Cucurella

Real Madrid

USD 69,3 millones

Tyrique George

Everton

USD 32,1 millones

Coventry City

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Frank Onyeka

Brentford

Sin datos

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Brad Collins

Bristol City

Libre

Jamie Allen

-

Libre

Crystal Palace

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Óscar Mingueza

Celta de Vigo

Libre

Bajas

Jugador

Destino

Monto

-

-

-

Everton

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Tyrique George

Chelsea

USD 32,1 millones

Hayden Hackney

Middlesbrough

USD 32,1 millones

Merlin Röhl

Friburgo

USD 29 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Séamus Coleman

Sin equipo

Libre

Idrissa Gana Gueye

Sin equipo

Libre

Tyler Onyango

Sin equipo

Libre

Fulham

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Jonah Kusi-Asare

Bayern Múnich

USD 6,83 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Raúl Jiménez

Wolverhampton

Libre

Harry Wilson

Leeds United

Libre

Steven Benda

Sin equipo

Libre

Hull City

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Jack Butland

Rangers

USD 4 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Ivor Pandur

Rangers

USD 8 millones

Akin Famewo

Bolton Wanderers

Sin datos

Kasey Palmer

Luton Town

USD 660 mil

Kyle Joseph

Middlesbrough

USD 5,35 millones

Harry Vaughan

Bohemians

Libre

Ipswich Town

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Emersonn

Toulouse

USD 35,6 millones

Chuba Akpom

Ajax

USD 9,4 millones

Cédric Kipré

Reims

USD 5,2 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Arijanet Murić

Sassuolo

USD 8 millones

Conor Chaplin

Libre

Conor Townsend

Libre

Ashley Young

Libre

Leeds United

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Harry Wilson

Fulham

Libre

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Pascal Struijk

Brighton

USD 26,8 millones

Illan Meslier

Libre

Liverpool

Los Reds sufrieron bajas de peso en este mercado. Ibrahima Konaté, Andy Robertson y Mohamed Salah dejaron Anfield tras finalizar sus contratos. Como contrapartida, el club concretó la incorporación del prometedor defensor central Jérémy Jacquet, cuyo fichaje desde Rennes había quedado acordado en enero, además de sumar al joven extremo Víctor Muñoz como apuesta de futuro.

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Jérémy Jacquet

Rennes

USD 80,3 millones

Víctor Muñoz

Osasuna

USD 46,2 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Andrew Robertson

Tottenham

Libre

Ibrahima Konaté

Real Madrid

Libre

Mohamed Salah

Sin equipo

Manchester City

Elliot Anderson - Soccer Player
Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Elliot Anderson se convirtió en el cuarto fichaje más caro de la historia luego de una espectacular irrupción con la camiseta del Nottingham Forest. Se trata de la primera incorporación de Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola y todo apunta a que no será la última, ya que el conjunto ciudadano todavía planea reforzarse con varias caras nuevas durante este mercado de pases.

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Elliot Anderson

Nottingham Forest

USD 155,2 millones

Mathys Detourbet

Troyes

USD 28,5 millones

Jeremy Monga

Leicester City

USD 13,32 millones

Pierce Charles

Sheffield Wednesday

USD 4 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Nathan Aké

Fenerbahçe

USD 11,4 millones

Manuel Akanji

Inter de Milán

USD 17 millones

Bernardo Silva

Real Madrid

Libre

Mathys Detourbet

Mónaco

Préstamo

Sverre Nypan

Lommel SK

Préstamo

Pierce Charles

QPR

Préstamo

Manchester United

Michael Carrick
Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

El club aún no ha oficializado incorporaciones en este mercado de verano, aunque todo indica que el mediocampista Éderson, procedente del Atalanta, será el primer refuerzo. En cuanto a las salidas, los Diablos Rojos ya se despidieron de dos nombres de peso: Jadon Sancho y Casemiro, ambos tras finalizar sus contratos.

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

-

-

-

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Rasmus Højlund

Nápoli

USD 50,8 millones

Casemiro

Sin equipo

Libre

Jadon Sancho

Sin equipo

Libre

Tyrell Malacia

Sin equipo

Libre

André Onana

Trabzonspor

Préstamo

Newcastle United

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Bazoumana Touré

Hoffenheim

USD 56,2 millones

Sean Steur

Ajax

USD 30,8 millones

Ewen Jaouen

Reims

USD 24,8 millones

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Sandro Tonali

Tottenham

USD 133,8 millones

Anthony Gordon

Barcelona

USD 92,7 millones

Kieran Trippier

Wolverhampton

Libre

Emil Krafth

Sin equipo

Libre

Matt Targett

Sin equipo

Libre

John Ruddy

Sin equipo

Libre

Odysseas Vlachodimos

Sevilla

Préstamo

Harrison Ashby

Luton Town

Préstamo

Nottingham Forest

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

-

-

-

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Elliot Anderson

Manchester City

USD 19,7 millones

David Carmo

Olympiacos

USD 10,25 millones

Angus Gunn

SJ Earthquakes

Libre

Willy Boly

Sin equipo

Libre

Stefan Ortega

Sin equipo

Libre

Jota Silva

Olympiacos

Préstamo

Sunderland

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

-

-

-

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Eliezer Mayenda

Rennes

USD 28,8 millones

Harrison Jones

Peterborough United

Sin datos

Nazariy Rusyn

Karpaty Lviv

Libre

Dan Neil

Rangers

Libre

Bertrand Traoré

Sin equipo

Libre

Dennis Cirkin

Sin equipo

Libre

Milan Aleksić

Partizan

Préstamo

Tottenham 

One person
Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Después de una temporada para el olvido en la que llegó a coquetear con el descenso, los Spurs no perdieron tiempo y comenzaron una profunda renovación de su plantel. El club desembolsó una cifra millonaria para incorporar a los mediocampistas Sandro Tonali y Mateus Fernandes y al defensor Jan Paul van Hecke. A ellos se suman las llegadas como agentes libres de Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka, tres futbolistas de renombre que aportarán experiencia al equipo.

Altas

Jugador

Procedencia

Monto

Sandro Tonali

Newcastle United

USD 133,8 millones

Mateus Fernandes

West Ham United

USD 113,7 millones

Jan Paul van Hecke

Brighton

USD 69,6 millones

Andy Robertson

Liverpool

Libre

Marcos Senesi

Bournemouth

Libre

Martin Dúbravka

Burnley

Libre

Bajas

Jugador

Destino

Monto

Alejo Véliz

Bahia

USD 10,7 millones

Alfie Devine

Preston North End

USD 7 millones

Yves Bissouma

Sin equipo

Libre

Radu Drăgușin

Fiorentina

Préstamo

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Daniel Szwarc
DANIEL SZWARC

Home/Futbol