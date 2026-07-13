Los fichajes confirmados de la Premier League: los movimientos del mercado de verano para la temporada 2026-27

Aunque aún restan varias semanas para el inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, los clubes ingleses ya comenzaron a reforzar sus planteles de cara al nuevo curso.

La disputa del Mundial ha condicionado las negociaciones y podría provocar una mayor actividad en las próximas semanas, pero aun así ya se concretaron varios fichajes de alto impacto, muchos de ellos protagonizados por los equipos del tradicional "Big Six".

Durante el movido mercado de verano del año pasado, los clubes de la Premier invirtieron más de 4000 millones de dólares en incorporaciones. Queda por ver ahora si esa monumental cifraserá superada antes del cierre de la actual ventana de transferencias.

A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de la Premier League para la temporada 2026-27.

Arsenal

Tras el tan ansiado título, el Arsenal encara el mercado de fichajes desde una posición privilegiada. De todas formas, los movimientos hasta ahora han sido limitados. Los Gunners hicieron efectiva la compra de Piero Hincapié tras su gran rendimiento durante su préstamo y sumaron al arquero Illan Meslier, quien llegó con el pase en su poder.

Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026 | Kevin Voigt/GettyImages

Altas

Jugador Procedencia Monto Piero Hincapié Bayer Leverkusen USD 45,4 millones Illan Meslier Leeds United Libre

Bajas

Jugador Destino Monto Jakub Kiwior Porto USD 19,7 millones Karl Hein Werder Bremen USD 3,5 millones

Aston Villa

Altas

Jugador Procedencia Monto Modou Kéba Cissé LASK USD 5,6 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Donyell Malen Roma USD 28,6 millones Enzo Barrenechea

Benfica USD 13,7 millones Sil Swinkels Sheffield Wednesday Sin datos Zépiqueno Redmond Annecy FC Préstamo Kadan Young Annecy FC Préstamo

Bournemouth

Altas

Jugador Procedencia Monto Álex Jiménez AC Milán USD 21,08 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Hamed Traoré Olympique de Marsella USD 8,7 millones Luis Sinisterra Cruzeiro USD 7 millones Marcos Senesi Tottenham Libre Romain Faivre Auxerre Préstamo

Brentford

Altas

Jugador Procedencia Monto Jaidon Anthony Burnley USD 23,4 millones Jannik Schuster RB Salzburgo USD 22,1 millones Callum Wilson West Ham United Libre

Bajas

Jugador Destino Monto Frank Onyeka Coventry City USD 7 millones Romelle Donovan Sheffield United Préstamo

Brighton

Altas

Jugador Procedencia Monto Zadok Yohanna AIK USD 28,8 millones Pascal Struijk Leeds United USD 26,8 millones Costinha Olympiacos USD 10,7 millones Michael Svobada Venezia USD 5,8 millones Rodrigo Rêga Benfica USD 4 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Jan Paul van Hecke Tottenham USD 69,6 millones Jeremy Sarmiento Middlesbrough USD 4,21 millones Do-young Yoon Magdeburg Préstamo

Chelsea

Tras una decepcionante temporada 2025-26, el club volvió a apostar fuerte por el talento joven en este mercado de pases. Los fichajes de Emmanuel Emegha, Dastan Satpayev y Geovany Quenda ya fueron oficializados, mientras que la millonaria incorporación de la prometedora figura Marco Palestra deja en claro que la política de fichajes del club no ha cambiado bajo la conducción de Xabi Alonso.

Chelsea FC Unveil New Signing Geovany Quenda | Darren Walsh/GettyImages

Altas

Jugador Procedencia Monto Geovany Quenda Sporting Lisboa USD 58,9 millones Marco Palestra Atalanta USD 57,6 millones Denner Corinthians USD 11,6 millones Dastan Satpayev Kairat Almaty USD 2,8 millones Emmanuel Emegha Racing de Estrasburgo Sin datos

Bajas

Jugador Destino Monto Marc Cucurella Real Madrid USD 69,3 millones Tyrique George Everton USD 32,1 millones

Coventry City

Altas

Jugador Procedencia Monto Frank Onyeka Brentford Sin datos

Bajas

Jugador Destino Monto Brad Collins Bristol City Libre Jamie Allen - Libre

Crystal Palace

Altas

Jugador Procedencia Monto Óscar Mingueza Celta de Vigo Libre

Bajas

Jugador Destino Monto - - -

Everton

Altas

Jugador Procedencia Monto Tyrique George Chelsea USD 32,1 millones Hayden Hackney Middlesbrough USD 32,1 millones Merlin Röhl Friburgo USD 29 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Séamus Coleman Sin equipo Libre Idrissa Gana Gueye Sin equipo Libre Tyler Onyango Sin equipo Libre

Fulham

Altas

Jugador Procedencia Monto Jonah Kusi-Asare Bayern Múnich USD 6,83 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Raúl Jiménez Wolverhampton Libre Harry Wilson Leeds United Libre Steven Benda Sin equipo Libre

Hull City

Altas

Jugador Procedencia Monto Jack Butland Rangers USD 4 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Ivor Pandur Rangers USD 8 millones Akin Famewo Bolton Wanderers Sin datos Kasey Palmer Luton Town USD 660 mil Kyle Joseph Middlesbrough USD 5,35 millones Harry Vaughan Bohemians Libre

Ipswich Town

Altas

Jugador Procedencia Monto Emersonn Toulouse USD 35,6 millones Chuba Akpom Ajax USD 9,4 millones Cédric Kipré Reims USD 5,2 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Arijanet Murić Sassuolo USD 8 millones Conor Chaplin Libre Conor Townsend Libre Ashley Young Libre

Leeds United

Altas

Jugador Procedencia Monto Harry Wilson Fulham Libre

Bajas

Jugador Destino Monto Pascal Struijk Brighton USD 26,8 millones Illan Meslier Libre

Liverpool

Los Reds sufrieron bajas de peso en este mercado. Ibrahima Konaté, Andy Robertson y Mohamed Salah dejaron Anfield tras finalizar sus contratos. Como contrapartida, el club concretó la incorporación del prometedor defensor central Jérémy Jacquet, cuyo fichaje desde Rennes había quedado acordado en enero, además de sumar al joven extremo Víctor Muñoz como apuesta de futuro.

Altas

Jugador Procedencia Monto Jérémy Jacquet Rennes USD 80,3 millones Víctor Muñoz Osasuna USD 46,2 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Andrew Robertson Tottenham Libre Ibrahima Konaté Real Madrid Libre Mohamed Salah Sin equipo

Manchester City

Manchester United v Nottingham Forest - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Elliot Anderson se convirtió en el cuarto fichaje más caro de la historia luego de una espectacular irrupción con la camiseta del Nottingham Forest. Se trata de la primera incorporación de Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola y todo apunta a que no será la última, ya que el conjunto ciudadano todavía planea reforzarse con varias caras nuevas durante este mercado de pases.

Altas

Jugador Procedencia Monto Elliot Anderson Nottingham Forest USD 155,2 millones Mathys Detourbet Troyes USD 28,5 millones Jeremy Monga Leicester City USD 13,32 millones Pierce Charles Sheffield Wednesday USD 4 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Nathan Aké Fenerbahçe USD 11,4 millones Manuel Akanji Inter de Milán USD 17 millones Bernardo Silva Real Madrid Libre Mathys Detourbet Mónaco Préstamo Sverre Nypan Lommel SK Préstamo Pierce Charles QPR Préstamo

Manchester United

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

El club aún no ha oficializado incorporaciones en este mercado de verano, aunque todo indica que el mediocampista Éderson, procedente del Atalanta, será el primer refuerzo. En cuanto a las salidas, los Diablos Rojos ya se despidieron de dos nombres de peso: Jadon Sancho y Casemiro, ambos tras finalizar sus contratos.

Altas

Jugador Procedencia Monto - - -

Bajas

Jugador Destino Monto Rasmus Højlund Nápoli USD 50,8 millones Casemiro Sin equipo Libre Jadon Sancho Sin equipo Libre Tyrell Malacia Sin equipo Libre André Onana Trabzonspor Préstamo

Newcastle United

Altas

Jugador Procedencia Monto Bazoumana Touré Hoffenheim USD 56,2 millones Sean Steur Ajax USD 30,8 millones Ewen Jaouen Reims USD 24,8 millones

Bajas

Jugador Destino Monto Sandro Tonali Tottenham USD 133,8 millones Anthony Gordon Barcelona USD 92,7 millones Kieran Trippier Wolverhampton Libre Emil Krafth Sin equipo Libre Matt Targett Sin equipo Libre John Ruddy Sin equipo Libre Odysseas Vlachodimos Sevilla Préstamo Harrison Ashby Luton Town Préstamo

Nottingham Forest

Altas

Jugador Procedencia Monto - - -

Bajas

Jugador Destino Monto Elliot Anderson Manchester City USD 19,7 millones David Carmo Olympiacos USD 10,25 millones Angus Gunn SJ Earthquakes Libre Willy Boly Sin equipo Libre Stefan Ortega Sin equipo Libre Jota Silva Olympiacos Préstamo

Sunderland

Altas

Jugador Procedencia Monto - - -

Bajas

Jugador Destino Monto Eliezer Mayenda Rennes USD 28,8 millones Harrison Jones Peterborough United Sin datos Nazariy Rusyn Karpaty Lviv Libre Dan Neil Rangers Libre Bertrand Traoré Sin equipo Libre Dennis Cirkin Sin equipo Libre Milan Aleksić Partizan Préstamo

Tottenham

Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Después de una temporada para el olvido en la que llegó a coquetear con el descenso, los Spurs no perdieron tiempo y comenzaron una profunda renovación de su plantel. El club desembolsó una cifra millonaria para incorporar a los mediocampistas Sandro Tonali y Mateus Fernandes y al defensor Jan Paul van Hecke. A ellos se suman las llegadas como agentes libres de Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka, tres futbolistas de renombre que aportarán experiencia al equipo.

Altas

Jugador Procedencia Monto Sandro Tonali Newcastle United USD 133,8 millones Mateus Fernandes West Ham United USD 113,7 millones Jan Paul van Hecke Brighton USD 69,6 millones Andy Robertson Liverpool Libre Marcos Senesi Bournemouth Libre Martin Dúbravka Burnley Libre

Bajas

Jugador Destino Monto Alejo Véliz Bahia USD 10,7 millones Alfie Devine Preston North End USD 7 millones Yves Bissouma Sin equipo Libre Radu Drăgușin Fiorentina Préstamo