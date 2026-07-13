Los fichajes confirmados de la Premier League: los movimientos del mercado de verano para la temporada 2026-27
Aunque aún restan varias semanas para el inicio de la temporada 2026-27 de la Premier League, los clubes ingleses ya comenzaron a reforzar sus planteles de cara al nuevo curso.
La disputa del Mundial ha condicionado las negociaciones y podría provocar una mayor actividad en las próximas semanas, pero aun así ya se concretaron varios fichajes de alto impacto, muchos de ellos protagonizados por los equipos del tradicional "Big Six".
Durante el movido mercado de verano del año pasado, los clubes de la Premier invirtieron más de 4000 millones de dólares en incorporaciones. Queda por ver ahora si esa monumental cifraserá superada antes del cierre de la actual ventana de transferencias.
A continuación, repasamos todos los fichajes confirmados de la Premier League para la temporada 2026-27.
Arsenal
Tras el tan ansiado título, el Arsenal encara el mercado de fichajes desde una posición privilegiada. De todas formas, los movimientos hasta ahora han sido limitados. Los Gunners hicieron efectiva la compra de Piero Hincapié tras su gran rendimiento durante su préstamo y sumaron al arquero Illan Meslier, quien llegó con el pase en su poder.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Piero Hincapié
Bayer Leverkusen
USD 45,4 millones
Illan Meslier
Leeds United
Libre
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Jakub Kiwior
Porto
USD 19,7 millones
Karl Hein
Werder Bremen
USD 3,5 millones
Aston Villa
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Modou Kéba Cissé
LASK
USD 5,6 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Donyell Malen
Roma
USD 28,6 millones
Enzo Barrenechea
Benfica
USD 13,7 millones
Sil Swinkels
Sheffield Wednesday
Sin datos
Zépiqueno Redmond
Annecy FC
Préstamo
Kadan Young
Annecy FC
Préstamo
Bournemouth
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Álex Jiménez
AC Milán
USD 21,08 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Hamed Traoré
Olympique de Marsella
USD 8,7 millones
Luis Sinisterra
Cruzeiro
USD 7 millones
Marcos Senesi
Tottenham
Libre
Romain Faivre
Auxerre
Préstamo
Brentford
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Jaidon Anthony
Burnley
USD 23,4 millones
Jannik Schuster
RB Salzburgo
USD 22,1 millones
Callum Wilson
West Ham United
Libre
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Frank Onyeka
Coventry City
USD 7 millones
Romelle Donovan
Sheffield United
Préstamo
Brighton
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Zadok Yohanna
AIK
USD 28,8 millones
Pascal Struijk
Leeds United
USD 26,8 millones
Costinha
Olympiacos
USD 10,7 millones
Michael Svobada
Venezia
USD 5,8 millones
Rodrigo Rêga
Benfica
USD 4 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Jan Paul van Hecke
Tottenham
USD 69,6 millones
Jeremy Sarmiento
Middlesbrough
USD 4,21 millones
Do-young Yoon
Magdeburg
Préstamo
Chelsea
Tras una decepcionante temporada 2025-26, el club volvió a apostar fuerte por el talento joven en este mercado de pases. Los fichajes de Emmanuel Emegha, Dastan Satpayev y Geovany Quenda ya fueron oficializados, mientras que la millonaria incorporación de la prometedora figura Marco Palestra deja en claro que la política de fichajes del club no ha cambiado bajo la conducción de Xabi Alonso.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Geovany Quenda
Sporting Lisboa
USD 58,9 millones
Marco Palestra
Atalanta
USD 57,6 millones
Denner
Corinthians
USD 11,6 millones
Dastan Satpayev
Kairat Almaty
USD 2,8 millones
Emmanuel Emegha
Racing de Estrasburgo
Sin datos
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Marc Cucurella
Real Madrid
USD 69,3 millones
Tyrique George
Everton
USD 32,1 millones
Coventry City
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Frank Onyeka
Brentford
Sin datos
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Brad Collins
Bristol City
Libre
Jamie Allen
-
Libre
Crystal Palace
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Óscar Mingueza
Celta de Vigo
Libre
Bajas
Jugador
Destino
Monto
-
-
-
Everton
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Tyrique George
Chelsea
USD 32,1 millones
Hayden Hackney
Middlesbrough
USD 32,1 millones
Merlin Röhl
Friburgo
USD 29 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Séamus Coleman
Sin equipo
Libre
Idrissa Gana Gueye
Sin equipo
Libre
Tyler Onyango
Sin equipo
Libre
Fulham
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Jonah Kusi-Asare
Bayern Múnich
USD 6,83 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Raúl Jiménez
Wolverhampton
Libre
Harry Wilson
Leeds United
Libre
Steven Benda
Sin equipo
Libre
Hull City
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Jack Butland
Rangers
USD 4 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Ivor Pandur
Rangers
USD 8 millones
Akin Famewo
Bolton Wanderers
Sin datos
Kasey Palmer
Luton Town
USD 660 mil
Kyle Joseph
Middlesbrough
USD 5,35 millones
Harry Vaughan
Bohemians
Libre
Ipswich Town
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Emersonn
Toulouse
USD 35,6 millones
Chuba Akpom
Ajax
USD 9,4 millones
Cédric Kipré
Reims
USD 5,2 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Arijanet Murić
Sassuolo
USD 8 millones
Conor Chaplin
Libre
Conor Townsend
Libre
Ashley Young
Libre
Leeds United
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Harry Wilson
Fulham
Libre
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Pascal Struijk
Brighton
USD 26,8 millones
Illan Meslier
Libre
Liverpool
Los Reds sufrieron bajas de peso en este mercado. Ibrahima Konaté, Andy Robertson y Mohamed Salah dejaron Anfield tras finalizar sus contratos. Como contrapartida, el club concretó la incorporación del prometedor defensor central Jérémy Jacquet, cuyo fichaje desde Rennes había quedado acordado en enero, además de sumar al joven extremo Víctor Muñoz como apuesta de futuro.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Jérémy Jacquet
Rennes
USD 80,3 millones
Víctor Muñoz
Osasuna
USD 46,2 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Andrew Robertson
Tottenham
Libre
Ibrahima Konaté
Real Madrid
Libre
Mohamed Salah
Sin equipo
Manchester City
Elliot Anderson se convirtió en el cuarto fichaje más caro de la historia luego de una espectacular irrupción con la camiseta del Nottingham Forest. Se trata de la primera incorporación de Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola y todo apunta a que no será la última, ya que el conjunto ciudadano todavía planea reforzarse con varias caras nuevas durante este mercado de pases.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Elliot Anderson
Nottingham Forest
USD 155,2 millones
Mathys Detourbet
Troyes
USD 28,5 millones
Jeremy Monga
Leicester City
USD 13,32 millones
Pierce Charles
Sheffield Wednesday
USD 4 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Nathan Aké
Fenerbahçe
USD 11,4 millones
Manuel Akanji
Inter de Milán
USD 17 millones
Bernardo Silva
Real Madrid
Libre
Mathys Detourbet
Mónaco
Préstamo
Sverre Nypan
Lommel SK
Préstamo
Pierce Charles
QPR
Préstamo
Manchester United
El club aún no ha oficializado incorporaciones en este mercado de verano, aunque todo indica que el mediocampista Éderson, procedente del Atalanta, será el primer refuerzo. En cuanto a las salidas, los Diablos Rojos ya se despidieron de dos nombres de peso: Jadon Sancho y Casemiro, ambos tras finalizar sus contratos.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
-
-
-
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Rasmus Højlund
Nápoli
USD 50,8 millones
Casemiro
Sin equipo
Libre
Jadon Sancho
Sin equipo
Libre
Tyrell Malacia
Sin equipo
Libre
André Onana
Trabzonspor
Préstamo
Newcastle United
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Bazoumana Touré
Hoffenheim
USD 56,2 millones
Sean Steur
Ajax
USD 30,8 millones
Ewen Jaouen
Reims
USD 24,8 millones
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Sandro Tonali
Tottenham
USD 133,8 millones
Anthony Gordon
Barcelona
USD 92,7 millones
Kieran Trippier
Wolverhampton
Libre
Emil Krafth
Sin equipo
Libre
Matt Targett
Sin equipo
Libre
John Ruddy
Sin equipo
Libre
Odysseas Vlachodimos
Sevilla
Préstamo
Harrison Ashby
Luton Town
Préstamo
Nottingham Forest
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
-
-
-
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Elliot Anderson
Manchester City
USD 19,7 millones
David Carmo
Olympiacos
USD 10,25 millones
Angus Gunn
SJ Earthquakes
Libre
Willy Boly
Sin equipo
Libre
Stefan Ortega
Sin equipo
Libre
Jota Silva
Olympiacos
Préstamo
Sunderland
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
-
-
-
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Eliezer Mayenda
Rennes
USD 28,8 millones
Harrison Jones
Peterborough United
Sin datos
Nazariy Rusyn
Karpaty Lviv
Libre
Dan Neil
Rangers
Libre
Bertrand Traoré
Sin equipo
Libre
Dennis Cirkin
Sin equipo
Libre
Milan Aleksić
Partizan
Préstamo
Tottenham
Después de una temporada para el olvido en la que llegó a coquetear con el descenso, los Spurs no perdieron tiempo y comenzaron una profunda renovación de su plantel. El club desembolsó una cifra millonaria para incorporar a los mediocampistas Sandro Tonali y Mateus Fernandes y al defensor Jan Paul van Hecke. A ellos se suman las llegadas como agentes libres de Andy Robertson, Marcos Senesi y Martin Dúbravka, tres futbolistas de renombre que aportarán experiencia al equipo.
Altas
Jugador
Procedencia
Monto
Sandro Tonali
Newcastle United
USD 133,8 millones
Mateus Fernandes
West Ham United
USD 113,7 millones
Jan Paul van Hecke
Brighton
USD 69,6 millones
Andy Robertson
Liverpool
Libre
Marcos Senesi
Bournemouth
Libre
Martin Dúbravka
Burnley
Libre
Bajas
Jugador
Destino
Monto
Alejo Véliz
Bahia
USD 10,7 millones
Alfie Devine
Preston North End
USD 7 millones
Yves Bissouma
Sin equipo
Libre
Radu Drăgușin
Fiorentina
Préstamo