El mercado de fichajes no descansa por el Mundial 2026: los principales clubes de Europa tienen entre ceja y ceja la temporada 2026/27, por lo que están tratando de armar la mejor plantilla posible para competir por los títulos principales, tanto locales como internacionales.

En lo que va de la Copa del Mundo se han anunciado varios fichajes importantes, con muchos que involucran futbolistas que están disputando activamente la competencia mundialista en Norteamérica.

Los fichajes más importantes que se realizaron durante el Mundial 2026 - rankeados

10. Marcos Senesi al Tottenham

FBL-WC-2026-TRAINING-ARG | JUAN MABROMATA/GettyImages

El argentino entró por la ventana a la lista de convocados del equipo de Lionel Scaloni por la lesión de Leo Balerdi, pero eso no quita que no haya hecho una brillante temporada en el Bournemouth: el ex San Lorenzo de Almagro fue elegido como el jugador de la temporada en el equipo de Andoni Iraola, que se clasificó de manera histórica a la UEFA Europa League 2026/27.



Quedó en libertad de acción y firmó con el Tottenham, donde compartirá última línea con Cristian Romero y tendrá la gran oportunidad de que su equipo compita en el plano local tras una campaña que no terminó en descenso de casualidad.

9. Vedat Muriqi al Fenerbahce

Vedat Muriqi returns to Istanbul after agreement with Fenerbahce | Anadolu/GettyImages

Se trata de uno de los fichajes más llamativos, ya que Muriqi tiene 32 años y no es frecuente que un club pague 15 millones de euros por un futbolista de esa edad.



El Pirata viene de una temporada excelente en el Mallorca, donde metió 23 goles en LaLiga, quedando solamente por atrás de Kylian Mbappé. Ahora, volverá a vestir la camiseta del Fenerbahce.

8. Jan Paul van Hecke al Tottenham

Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026 | Joe Buvid/ISI Photos/GettyImages

Con los premios de su participación en la UEFA Champions League, el Tottenham está haciendo estragos en el mercado de fichajes: contrataron al defensor central neerlandés a cambio de 60 millones de euros desde el Brighton, que sigue afianzándose como uno de los clubes de Europa que busca bien y vende mejor.

7. Ismael Saibari al Bayern Múnich

The party ended pretty quick for Scotland, as Morocco's early goal holds up for a win in Foxborough | Boston Globe/GettyImages

El centrocampista ofensivo de Marruecos es uno de los grandes nombres de la Copa del Mundo, y era un secreto a voces que luego del Mundial iba a dejar el PSV Eindhoven rumbo a algún club top.



Lo que nadie esperaba era que se iba a concretar el traspaso antes de que termine la fase de grupos: el Bayern Múnich movió rápido y se aseguró al marroquí a cambio de aproximadamente 55 millones de euros.

6. Casemiro al Inter Miami

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Su fichaje por el Inter Miami era una posibilidad concreta, ya que Casemiro está en buen estado físico pero en la curva descendente de su carrera.



En febrero ya había viajado al sur de la Florida a reunirse con David Beckham y compañía, lo que daba la pauta que el fichaje estaba al caer. Durante la Copa del Mundo, el Here We Go de Fabrizio Romano terminó de confirmar el rumor.

5. Víctor Muñoz al Liverpool

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El joven del Osasuna fue traspasado al Liverpool en pleno Mundial a cambio de 40 millones de euros, que se repartirán 50-50 entre el club de Pamplona y el Real Madrid, que conservaba la mitad de su ficha.



Estuvo a punto de arreglar con el Newcastle, pero el combinado que ahora dirige Andoni Iraola lo tentó lo suficiente como para que cambie de destino y arribe a Anfield, firmando hasta junio de 2032 y dejándole al Osasuna un ingreso récord.

4. Ibrahima Konaté al Real Madrid

Ibrahima Konate of France gestures during warm up prior to | Nicolò Campo/GettyImages

Otro secreto a voces fue la llegada de Ibrahima Konaté al Real Madrid: el rocoso zaguero francés se marchó en libertad de acción del Liverpool y firmará con el Merengue para reforzar la última línea del equipo de José Mourinho, que pidió de manera urgente sumar futbolistas de la más alta calidad en esa zona de la cancha.

3. Marc Cucurella al Real Madrid

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Este fichaje fue una bomba en si misma: cuando todo parecía indicar, por informaciones que llegaban de los medios españoles, que Cucurella quería regresar al FC Barcelona, este terminó arreglando y firmando su llegada al Real Madrid en la previa del debut ante Cabo Verde en la Copa del Mundo.

2. Anthony Gordon al Barcelona

2026 World Cup - England vs. Ghana | picture alliance/GettyImages

Si bien se dio justo antes del Mundial 2026, el traspaso de Anthony Gordon al FC Barcelona es uno de los más importantes del mercado de fichajes de verano europeo.



El club catalán adquirió al futbolista inglés a cambio de 80 millones de euros y este firmó contrato hasta 2031 antes de viajar a Norteamérica.

1. Bernardo Silva al Real Madrid

Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El portugués abandonó el Manchester City en condición de libre tras un paso histórico y, tras especulaciones que lo ataron hasta con el FC Barcelona, fue presentado como nuevo refuerzo del Real Madrid de José Mourinho.



En el Mundial 2026 lleva minutos en los dos partidos que jugó Portugal: en el empate 1-1 ante Congo sumó 45', mientras que en la victoria 5-0 ante Uzbekistán entró para disputar únicamente 14 minutos.