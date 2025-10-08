Los fichajes que planea el Real Madrid para la temporada 2026/27

Pese a encontrarse en un prometedor inicio de temporada, el Real Madrid continúa perfilando su proyecto de futuro, así que ya trabaja en la planificación de la próxima con el objetivo de rejuvenecer y reforzar su plantilla.

Según el diario AS, el club blanco tiene en su radar dos operaciones estratégicas que implican el regreso de canteranos que brillan fuera de Valdebebas, tras haberse ido hace poco tiempo: Chema Andrés y Nico Paz.

Efectivamente, la dirección deportiva de los blancos considera prioritario incorporar un relevo natural para Aurélien Tchouaméni, dado que, si bien es cierto Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Federico Valverde y hasta Arda Güler pueden ejercer de pivote, se entiende que falta un especialista puro en esa demarcación. En semejante contexto han surgido dos nombres: el inglés del Crystal Palace, Adam Wharton, valorado en 45 millones de euros, y el señalado Chema Andrés, que representaría la alternativa económica y de la casa.

A sus 20 años, quien recalara en La Fábrica en 2018, procedente del Levante, está destacando en el Stuttgart alemán, a donde fue traspasado en julio pasado. El mediocentro español se ha ganado la titularidad en el tradicional equipo de la Bundesliga, al punto de acumular ocho partidos oficiales, un gol y unas cifras sobresalientes en recuperación y precisión de pase.

El Madrid conserva el 50% de los derechos de Andrés, por lo que su recompra rondaría los 10 millones de euros, cifra asumible para un futbolista con proyección y ADN merengue. Asimismo, su perfil, destacando el 1,90 de altura y su fuerza, igual que su capacidad táctica y seguridad en la distribución, encajan perfectamente como recambio de Tchouaméni.

El otro caso es el de Nico Paz, cuyo futuro parece más claro. El Real le ha comunicado verbalmente al hispano-argentino que lo tiene en sus planes para 2026, promesa que motivó la negativa de parte de este último a marcharse en verano al Tottenham Hotspur, mediante una oferta de 70 millones. El ya internacional con La Albiceleste pertenece al Como de Cesc Fábregas en la Serie A, pero podrá ser recuperado en el Santiago Bernabéu por unos 9 millones de euros, precio muy inferior al potencial que viene demostrando, tanto que suma tres dianas y tres asistencias en seis encuentros de Serie A del actual curso.

La idea general del Real Madrid pasa por cerrar ambos movimientos para la 2026/2027, puesto que Chema Andrés y Nico Paz representan la nueva generación de talento formado en casa y con capacidad para apuntalar la sala de máquinas del futuro.

