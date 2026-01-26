Los futbolistas con más títulos en la historia de la Liga MX - rankeados

Los futbolistas con más títulos de Liga MX (incluyendo la era larga y los torneos cortos desde 1943/44 hasta ahora en 2026) son principalmente leyendas de la época dorada del Campeonísimo de Chivas en los 50's-60's, con algunos destacados en la Era moderna.

Hasta la actualidad, el top histórico se mantiene sin cambios drásticos en el récord absoluto reciente. A continuación, en la siguiente lista te nombramos los más laureados.

15. Jaime "Tubo" Gómez – 6 títulos

🧤🔝🇲🇽 En este #DíaInternacionalDelPortero recordamos al Campeonísimo Jaime ‘Tubo’ Gómez, uno de los más queridos por ustedes, ChivaHermanos. pic.twitter.com/2l3qXKTXE8 — CHIVAS (@Chivas) April 15, 2021

Figura bajo los tres palos en la era del Campeonísimo; clave en la portería invencible de esos años. Se convirtió en uno de los máximos símbolos del equipo Guadalajara, se destacó por su constancia bajo el arco y la manera en que sintió y defendió la camiseta rojiblanca.



Participó con el equipo mexicano en la Copa Mundial de 1958 en Suecia y la de Chile de 1962. No jugó ningún partido, dado que el arquero titular fue Antonio "La Tota" Carbajal. Títulos: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64.

14. Héctor Hernández – 6 títulos

🇦🇹 Te seguimos recordando con mucho cariño y admiración, Héctor Hernández 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



5️⃣ Datos de la grandeza de 'El Chale' 👉🏻 https://t.co/EigSaYxHmR pic.twitter.com/oO5hVe6C5n — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2025

Más conocido como Chale, fue un futbolista mexicano que jugaba en la posición de delantero. Inició su carrera en el Oro de Jalisco, pero sin duda sus mejores momentos los jugó para el Club Deportivo Guadalajara, donde estuvo casi toda su carrera, al final pasó al Club de Fútbol Nuevo León.



Contribuyó con goles y creatividad en el ataque del equipo dominante. Títulos: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64.

13. Raúl Arellano – 6 títulos

📖 Hoy en su natalicio recordamos a Raúl ‘La Pina’ Arellano, delantero histórico del Campeonísimo y pilar de la dinastía Arellano 🇦🇹🙌



Abrazo hasta el cielo 🙏 pic.twitter.com/jXzVLRCIQ3 — CHIVAS (@Chivas) September 28, 2020

Más conocido como La Pina, fue un futbolista mexicano, un fino delantero de la época del Campeonísimo que jugó de 1953 a 1964 con el Club Deportivo Guadalajara, y después haría lo propio con el Tampico hasta 1968.



Participó con la Selección de fútbol de México en el mundial de Suiza 1954, en el II Campeonato Panamericano y en varios amistosos hasta 1960.



Goleador importante en la ofensiva del Campeonísimo; símbolo de la época dorada rojiblanca. Títulos: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64.

12. Guillermo Sepúlveda – 6 títulos

🇲🇨 "¡CON ESTA TIENEN!" 🇲🇨



🎊 Hoy cumple años un ÍDOLO, ganador de 7 LIGAS y autor una frase inmortal.



¡Feliz Cumpleaños a Don Guillermo 'TIGRE' Sepúlveda! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/AQPF6KWMLK — CHIVAS (@Chivas) November 29, 2020

Fue un jugador caracterizado por su fortaleza y rudeza, ocupando la defensa central de manera dura y fuerte. Sabía cómo ir a pelear todos los balones, sabía usar los codos y el cuerpo para quitarse al marcador. Fue uno de los jugadores más carismáticos de la época, mostrando su carácter viril Sepúlveda impedía los avances enemigos.



Parte del plantel legendario que ganó seis ligas en esa ventana. Títulos: 1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64.

11. Fernando Bustos – 6 títulos

Cruz Azul

Club Legend

Fernando Bustos pic.twitter.com/Bha0VnL5dn — SUPERB FOOTY PICS (@SuperbFootyPics) December 28, 2025

Fue un futbolista legendario de Cruz Azul, donde se desempeñó principalmente como mediocampista ofensivo o extremo derecho (conocido por su habilidad, regate y goles). Falleció trágicamente en un accidente automovilístico en 1979 a los 35 años, mientras aún estaba activo.



Debutó con Cruz Azul en 1963 (cuando el club estaba en Segunda División) y jugó allí hasta su retiro en 1979. Fue parte clave del ascenso y del dominio de "La Máquina" en los 60’s y 70’s, anotando 92 goles en su carrera con el equipo.



Ganó exactamente 6 títulos de liga con Cruz Azul: 1968-69, México 1970, 1971-72, 1972-73, 1973-74 y 1978-79.

10. Cristóbal Ortega – 6 títulos

A un año de tu partida, tu recuerdo de grandeza permanece en nuestras memorias.



Cristóbal Ortega, eterna grandeza. 🦅#GrandesDeCorazón pic.twitter.com/4BsbwL9LMn — Club América (@ClubAmerica) January 2, 2026

Mediocampista / volante del América (carrera de 18 temporadas consecutivas). Títulos: 1975-76, 1983-84, 1984-85, PRODE 1985, 1987-88, 1988-89.



Jugador con más partidos en la historia del club (711). Ganó 14 títulos oficiales totales (incluyendo Concachampions e Interamericanas). Falleció en enero 2025 a los 68 años; leyenda indiscutible de Coapa.

9. Alfredo Tena – 6 títulos

El Capitán Furia ganó seis títulos de Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

También conocido por su apodo de ‘Capitán Furia’, es un exfutbolista y entrenador mexicano, actualmente se desempeña en el área de fuerzas básicas del Club América de la Primera División de México. Desde muy joven su gusto por el balompié se vio reflejado dentro de la cancha. En su etapa como jugador se desempeñaba como defensa central y era un líder nato dentro del campo de juego.



Ídolo máximo americanista con 14 títulos totales (incluyendo Concachampions e Interamericanas). Títulos: 1975-76, 1983-84, 1984-85, PRODE 1985, 1987-88, 1988-89.

8. Julián Quiñones – 6 títulos

Quiñones fue campeón con tres equipos distintos | Jam Media/GettyImages

Delantero / extremo (colombiano naturalizado mexicano). Títulos: Apertura 2016 y Clausura 2019 (Tigres), Apertura 2021 y Clausura 2022 (Atlas, bicampeonato), Apertura 2023 y Clausura 2024 (América, bicampeonato).



Uno de los más ganadores en torneos cortos (empata con Caballero como máximo en esa era). En 2025 se fue a Al-Qadsiah (Arabia Saudí), donde sigue activo y goleando en 2026. A sus 28 años, es el jugador en activo con más ligas y uno de los pocos con dos bicampeonatos consecutivos.

7. Gabriel Caballero – 6 títulos

Gabriel Caballero con Pachuca | Matthew Ashton/GettyImages

Mediocampista argentino naturalizado mexicano. Carrera destacada en Santos Laguna (Invierno 1996, Apertura 2003) y Pachuca (Invierno 1999, Invierno 2001, Clausura 2006, Clausura 2007).



Primer jugador en alcanzar seis ligas en la era de torneos cortos (desde 1996). También ganó Concachampions y Sudamericana con Pachuca. Referente de éxito en equipos emergentes; tras retiro, ha sido entrenador.

6. Carlos Hermosillo – 7 títulos

¡LA LEYENDA ENTREGANDO EL TÍTULO AL EQUIPO DE SUS AMORES! 💙



Carlos Hermosillo listo para darle la Champions Cup al Cruz Azul 🏆 pic.twitter.com/cLoxOU2sfh — ESPN.com.mx (@ESPNmx) June 2, 2025

Delantero centro goleador histórico (uno de los máximos artilleros de la Liga MX). Carrera en América (época dorada 80's: cinco títulos), Cruz Azul y Necaxa (Invierno 1997 e Invierno 1998).



Campeón de goleo múltiple (1993-94, 1994-95, 1995-96). Retirado en 2002; su versatilidad y olfato goleador lo convierten en leyenda del fútbol mexicano moderno.

5. Juan Jasso – 7 títulos

Sabías qué...



Juan Jasso, apodado como el bigotón, es el jugador con más partidos vistiendo la playera de Chivas en la historia con 436 encuentros 😮



📲 https://t.co/4erib8fiE2 pic.twitter.com/VRnf8MWt3i — Esto en Línea (@estoenlinea) May 13, 2023

Mediocampista de contención. Jugó 21 años en Chivas (desde los 50's hasta inicios 70's), líder en el medio campo con visión y garra. Ganó siete ligas, seis Campeón de Campeones, una Copa México y una Concachampions. Récord histórico: más victorias en Clásico Nacional (24).



Considerado uno de los jugadores que más gustaban los Clásicos por su entrega; total 15 títulos oficiales con el Rebaño.

4. Isidoro "Conejo" Díaz – 7 títulos

¡El Chololo! ⚡️

Una leyenda viviente de México 🇲🇽 se une a los investidos en @famasalon.



⭐️ Isidoro Díaz. pic.twitter.com/1b4ouJUAzP — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 14, 2023

Portero emblemático de Chivas (parte del Campeonísimo). Conocido por su agilidad y reflejos bajo los tres palos, fue titular indiscutible en la era dorada (1950s-1960s).



Participó en Mundiales (1962 y 1966) y ganó también seis Campeón de Campeones y una Copa México.



Se retiró en Atlas (1973-74). Su solidez defensiva fue fundamental para los múltiples títulos; apodado "Conejo" por su rapidez.

3. Salvador "Chava" Reyes – 7 títulos

🤍 Hoy conmemoramos el aniversario luctuoso de Salvador Reyes, el máximo ídolo Rojiblanco 🐐



Toda la información aquí 👉🏻 https://t.co/kF6iB6yJvx pic.twitter.com/WjaBjTz0IA — CHIVAS (@Chivas) December 30, 2025

Extremo izquierdo y delantero goleador legendario de Chivas (1952-1967). Segundo máximo goleador histórico del club (154 goles oficiales, 122 en liga).



Autor del primer gol oficial en un Clásico Nacional (1957) y clave en los siete títulos del Campeonísimo inicial.



Participó en tres Mundiales con México (1958, 1962, 1966). Uno de los máximos ídolos rojiblancos; su legado incluye ser referente en goles y pasión por el equipo.

2. Sabás Ponce – 8 títulos

¡Gracias por la historia que escribiste con el Guadalajara! 🫡



Siempre te recordamos con mucho cariño, Sabás 🔴⚪️ pic.twitter.com/6kpxXVh1Wq — CHIVAS (@Chivas) January 13, 2025

Mediocampista ofensivo y extremo (apodado "La Hormiguita" por su baja estatura y gran movilidad). Carrera casi íntegra en Chivas (1956-1973), debutando a los 17 años. Motor creativo del Campeonísimo, clave en la ofensiva junto a figuras como Chava Reyes.



Compartió el récord de ocho ligas con Villegas y acumuló 18 títulos oficiales con el Rebaño (incluyendo siete Campeón de Campeones).



Falleció en octubre 2021 a los 87 años; su legado es el de un símbolo de la época dorada rojiblanca.

1. José "Jamaicón" Villegas – 8 títulos

🙌🏻 Tu legado sigue grabado en nuestros corazones, 'Jamaicón' Villegas🏆



🇫🇷 Campeonísimo de nuestro Club y pilar de nuestra historia 🕊️ pic.twitter.com/ul0vlqKJIk — CHIVAS (@Chivas) December 24, 2024

Defensa central icónico del Club Deportivo Guadalajara. Debutó en 1953 y jugó hasta 1971, acumulando 432 partidos de liga. Fue pilar defensivo del "Campeonísimo" (dominación absoluta de Chivas en los 50's-60's), conocido por su garra, liderazgo y apodo "Jamaicón" por su origen jamaiquino-mexicano.



Falleció en diciembre 2021, dejando un legado eterno como uno de los más ganadores del fútbol mexicano. Total con Chivas: 18 títulos oficiales (incluyendo Campeón de Campeones y copas).

