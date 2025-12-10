Los futbolistas con más títulos en la historia de Tigres - rankeados

La historia reciente del futbol mexicano nos ha regalado a diversos equipos que han venido desde abajo en búsqueda de convertirse en grandes, tal es el caso de los Tigres de la UANL a quienes la década de los 2010 les sentó de maravilla con la obtención de un sin fin de estrellas que hoy aparecen en el firmamento felino y esta cuenta podría acrecentarse aún más.

Durante estos últimos años han desfilado hombres que han hecho de esta historia una de las más ricas de la Liga MX y es que nombres de la talla de Javier Aquino, Hugo Ayala y, por supuesto, André-Pierre Gignac, han puesto su granito de arena para que hoy esta cosecha siga dando frutos.

10. Damian Álvarez - 7 títulos

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

La 'Chilindrina' es uno de los jugadores más recordados por la afición felina, pasó por Monarcas Morelia y Pachuca, para después instalarse en el equipo que lo vio campeón en siete ocasiones, siendo las últimas en 2017, unos meses antes de su retiro.



Damián 235 partidos enfundado en la camiseta universitaria y ahí tuvo la suerte de marcar 30 goles. El momento más recordado fue el día que campeonaron contra Monterrey, él no jugó pero le dieron el gafete para poder levantar la copa.



Títulos con Tigres



4 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017)

1 Copa MX (2014)

2 Campeón de Campeones (2016, 2017)

9. Juninho - 8 títulos

Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Apertura 2017 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El futbolista brasileño fue quien orquestaba el andar de los Tigres en aquella mítica final contra los Rayados, si bien no hizo gol, fue de los futbolistas más importantes de aquellos encuentros.



Llegó a los de la U en 2010 procedente del futbol asiático, donde jugó para el Suwon Bluewings y solo un año más tarde consiguió ganar su primer título en México.



Títulos con Tigres



4 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018)

8. Israel Jiménez - 9 títulos

Tigres UANL v America - CONCACAF Champions League 2016 | Azael Rodriguez/GettyImages

Debutó en el 2008 de la mano el Manuel Lapuente y no tardó más que dos años para salir campeón con los Tigres. Era uno de los consentidos del 'Tuca' Ferreti y una pieza inamovible en esos felinos que lo ganaron todo en la década de los 2010.



Estuvo en las filas regias por más de 10 años, con una ligera interrupción para vestir la camiseta de los Xolos de Tijuana y terminó su carrera portando los colores del Mazatlán.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017, 2019)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018)

7. Guido Pizarro - 9 títulos

Tigres UANL v Chivas - Apertura 2013 Liga MX | LatinContent/GettyImages

La historia de este hombre con la escuadra regia es de profundo amor. Como futbolista ganó nueve títulos, entre ellos cuatro de liga y tres Campeón de Campeones, pero ahí no termina todo.



Hoy está a punto de poder coronarse como director técnico del plantel, esto después de su retiro en marzo de este año, con lo cual sería el primer jugador/entrenador en la historia en salir campeón con Tigres.



Títulos con Tigres



4 Liga MX (2015, 2016, 2019, 2023)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2018, 2023)

1 Concachampions (2020)

6. Jorge Torres Nilo - 10 títulos

Tigres UANL v Pachuca - Torneo Guard1anes 2020 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Este hombre tiene sangre rojinegra ya que sus inicios fueron con el Atlas, pero su verdadero amor llegó en el 2010 cuando fue traspasado a San Nicolás para vestir la camiseta amarilla y azul.



Debutó en Nuevo León hasta la Jornada 5 del torneo en curso y le bastó un torneo para convertirse en campeón por primera vez, de ahí los títulos llegaron por racimo hasta llegar a diez.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017, 2019)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018)

1 Concachampions (2020)

5. Jesús Dueñas - 10 títulos

Pachuca v Tigres UANL - Torneo Guard1anes 2021 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Dueñas también estuvo en esa camada de jugadores que llegaron a ganar la Concachampions en 2020, justo un año antes de anunciar su salida a los Bravos de Juárez en donde no tuvo el éxito que se esperaba.



Este hombre era uno de los consentidos del 'Tuca' y siempre le respondió con creces. Siempre será recordado por ese remate de cabeza al minuto 119 para empatar el partido 2-2 en el global contra el América en la final del Apertura 2016.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017, 2019)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018)

1 Concachampions (2020)

4. Hugo Ayala - 10 títulos

Atletico San Luis v Tigres UANL - Torneo Apertura 2019 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Hugo llegó al equipo de la mano de Torres Nilo y de ahí hicieron una carrera fantástica defendiendo los colores de los Tigres. Ganaron la misma cantidad de títulos y eran piezas fundamentales en la zaga defensiva.



En esa primera campaña él, junto a Jorge, Juninho e Israel Jiménez, impusieron una marca al solo recibir nueve goles durante todo el torneo.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2011, 2015, 2016, 2017, 2019)

1 Copa MX (2014)

3 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018)

1 Concachampions (2020)

3. Javier Aquino - 10 títulos

Tigres UANL v Tijuana - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Pareciera que el final de la carrera de este hombre se acerca y es que esta campaña ha sido más revulsivo que un hombre que cumpla los 90 minutos con creces.



Aún con esto, podría estar a nada de sumar una copa más a las vitrinas felinas y de convertirse en uno de los jugadores con mayor trayectoria en la institución.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2015, 2016, 2017, 2019, 2023)

4 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018, 2023)

1 Concachampions (2020)

2. Nahuel Guzmán - 10 títulos

Tigres UANL v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Este es otro jugador que de ganar llegaría a once títulos como tigre y su participación en semifinales del Apertura 2025 fue clave al atajar un penal que los dejó con vida en el marcador global.



Jugó para Newells e Independiente en Argentina, pero definitivamente siempre será recordado como uno de los mejores porteros que ha pisado la Liga MX.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2015, 2016, 2017, 2019, 2023)

4 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018, 2023)

1 Concachampions (2020)

1. André-Pierre Gignac - 10 títulos

Tigres UANL v Atletico San Luis - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Cuando todos creían que ya estaba acabado y que su retiró sería inminente el campeonato pasado, el francés apareció de entre las cenizas y ha tenido una temporada fabulosa que hoy tiene a Tigres en una final más.



Es considerado ya el mejor futbolista que ha estado en la institución, ha roto todos los récords posibles y sigue apareciendo como así se le requiere, para muestra el pase de taquito en las semis contra Cruz Azul.



Títulos con Tigres



5 Liga MX (2015, 2016, 2017, 2019, 2023)

4 Campeón de Campeones (2016, 2017, 2018, 2023)

1 Concachampions (2020)

