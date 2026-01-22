Los futbolistas de Chivas que jugarán con la selección mexicana contra Panamá y Bolivia

Lo que hace mucho no pasaba sucedió en la última convocatoria de la selección mexicana, ya que Chivas está sirviendo como base para enfrentar en calidad de amistoso a Panamá y Bolivia, dos duelos que le servirán al técnico Javier Aguirre para ver a elementos de la Liga MX que han recibido pocas oportunidades y al mismo tiempo, ver si alguien logra convencerlo para aparecer en la lista final para el Mundial 2026.

🇲🇽 Armando González pic.twitter.com/fNsMMxiRAY — Futbol Picante (@futpicante) January 16, 2026

Dentro del llamado hay nombres habituales como Jesús Gallardo, Luis Malagón, Marcel Ruiz, Roberto Alvarado, Israel Reyes, Raúl Rangel, entre otros tantos, pero también hubo novedades como Kevin Castañeda, Denzell García, Everardo López e Iker Fimbres, por mencionar algunos.



Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el llamado de ocho jugadores del Guadalajara: El Piojo Alvarado, Bryan ‘Cotorro’ González, ‘Tala’ Rangel, Luis Romo, Armando 'Hormiga' González y Ángel Sepúlveda, con las sorpresas de los dos mexicoamericanos, el lateral derecho Richard Ledezma y el centrocampista Brian Gutiérrez, de quienes se debatía si podían jugar o no con México debido a su pasado representando a los Estados Unidos.



El centrocampista participó con las juveniles del Team USA hasta la sub-23 e incluso estuvo en un campamento con la mayor en el 2021, sin lograr debutar. Ya en el caso del defensor, lucía más difícil porque el 16 de noviembre del 2020 había debutado con Las Barras y Las Estrellas en un amistoso.

✅🇲🇽 La elegibilidad de Richy Ledezma se dio de acuerdo a que el jugador hizo el OTS ( Cambio único de federación)



A diferencia de Brian Gutierrez que él no lo necesitaba pic.twitter.com/h6BNdBb5HV — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) January 21, 2026

Al final de cuentas, los dos han recibido luz verde para ver acción en los amistosos frente a los canaleros y bolivianos, ya que completaron el proceso requerido para poder representar al Tricolor, lo cual fue avalado por la FIFA, pues aún cumplían con los requisitos para poder cambiar de selección.



Gracias a esto, se espera que El Vasco brinde minutos a los dos futbolistas que han tenido buen desempeño con el Rebaño Sagrado. Desde el Apertura 2025, Ledezma brilló con creces alzando la mano para tomar un lugar en la lateral derecha, una zona que ha sido muy endeble para el Tricolor, mientras Brian, a pesar de llevar apenas tres partidos con los rojiblancos, ya venía haciendo bien las cosas desde que participaba en la MLS con el Chicago Fire.

YA PORTAN LA DEL TRICOLOR🇲🇽⚽



Richy Ledezma y Brian Gutiérrez, ya visten los colores de la Selección Mexicana en el CAR.@notijaliscotv_ pic.twitter.com/poYJLCnZdP — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) January 20, 2026

El Guadalajara ha tenido un gran inicio en el Clausura 2026, de la Liga MX, ya que ha ganado sus primeros tres partidos, recibiendo un solo gol, y aunque esta vez no fueron considerados, dentro de la plantilla tapatía hay otros jugadores que saben lo que es representar al combinado azteca, tal como José Castillo y Efraín Álvarez.