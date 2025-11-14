Los futbolistas de Cruz Azul convocados a su selecciones en esta Fecha FIFA

El entrenador de la selección nacional de México, Javier Aguirre, sorprendió con la lista oficial de convocados para la última Fecha FIFA del año, en la que el Tri se medirá a dos rivales mundialistas de primer nivel.

En esta importante convocatoria, el Club Deportivo Cruz Azul se hace presente, pero ahora aportando solo dos futbolistas, mismos que se han vuelto fundamentales en el esquema del "Vasco".

El combinado tricolor se enfrentará primero a Uruguay el 15 de noviembre en el Estadio TSM Corona, en Torreón, y cerrará la gira el 18 de noviembre contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Mexico Press Conference | Omar Vega/GettyImages

Los convocados de Cruz Azul por la Selección Mexicana

La base de jugadores de La Máquina que se unirá a la concentración está conformada por dos futbolistas que han sido constantes en las alineaciones de Aguirre, uno en la zaga y otro en la contención:

Jesús Orozco (Defensa ): El zaguero, que se ha consolidado como un pilar en la defensa de Cruz Azul, vuelve a ser llamado por Aguirre. Su polivalencia para jugar como central o incluso adaptarse a la lateral, junto con su solidez en el mano a mano, le han ganado un puesto de confianza en la línea defensiva del Tri.

): El zaguero, que se ha consolidado como un pilar en la defensa de Cruz Azul, vuelve a ser llamado por Aguirre. Su polivalencia para jugar como central o incluso adaptarse a la lateral, junto con su solidez en el mano a mano, le han ganado un puesto de confianza en la línea defensiva del Tri. Erik Lira (Mediocampista): El motor de la contención celeste. Lira es un hombre de la total confianza del "Vasco" Aguirre para el mediocampo, aportando recuperación, equilibrio táctico y una salida limpia desde el fondo, características vitales en el esquema del seleccionador.

En la convocatoria, resalta la ausencia de Jorge Sánchez y Charly Rodríguez, quienes habían sido habituales por El Vasco en los últimos meses.

Jorge Sánchez, una de las grandes ausencias de México en la Fecha FIFA de noviembre | Omar Vega/GettyImages

La sorpresiva omisión de los colombianos

En contraste con las buenas noticias de los mexicanos, la convocatoria de la selección de Colombia trajo sorpresa en La Noria. Tanto el portero Kevin Mier como el defensor central Willer Ditta quedaron fuera de la lista del técnico Néstor Lorenzo.

Esta decisión ha causado extrañeza, ya que ambos jugadores habían sido convocados y tuvieron participación en la Fecha FIFA de hace apenas un mes, en octubre.

Para agravar la situación del guardameta, días después de confirmarse su ausencia de la selección, Mier sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas el resto del torneo, cerrando un par de semanas complicadas para el arquero de Cruz Azul.