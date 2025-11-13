Los futbolistas de las Chivas convocados a selección en esta Fecha FIFA

La selección mexicana tendrá dos encuentros amistosos el 15 y 18 de noviembre frente a Uruguay y Paraguay, respectivamente, rivales sudamericanos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 y hace unos días dieron a conocer la convocatoria oficial.

En dicha convocatoria fueron tres los elementos del Club Deportivo Guadalajara que fueron llamados para estos juegos.

Los convocados de Chivas para la Fecha FIFA 2025

Raúl Rangel

El portero del Rebaño Sagrado, Raúl Rangel, conocido como 'Tala' Rangel, es uno de los talentos emergentes de la portería en años recientes y con 25 años ha ganado relevancia en la Liga MX y con el combinado azteca.

Rangel es un producto de las fuerzas básicas de Chivas, destacando por su altura, reflejos rápidos y juego con los pies, lo que lo hace ideal para el estilo de juego en su club y selección.

Con 1.91 metros de altura debutó con el conjunto tapatío en 2023 en plena crisis del equipo en el arco y debido a sus buenas actuaciones se hizo de la titularidad.

Es considerado uno de los porteros más prometedores de México, y sus orígenes y amor a Chivas (nunca ha jugado en otro club) lo han hecho un ídolo en ascenso entre la afición rojiblanca.

Rangel debutó con la selección absoluta de México en 2024 y desde entonces ha tenido cinco representaciones.

Roberto Alvarado

Jalando marca ❌

Llevándose la marca ✅😂😂 pic.twitter.com/bNXeh7BzDG — CHIVAS (@Chivas) November 11, 2025

A sus 27 años, el 'Piojo' es uno de los jugadores más eléctricos de la Liga MX, con regates desequilibrantes y olfato goleador desde la banda derecha.

El jugador es uno de los referentes actuales del club desde su arribo a proncipios del 2022, desde entonces ha sido titular indiscutible y líder ofensivo del Rebaño Sagrado.

Debutó con el tricolor en 2018 en un amistoso vs. Uruguay. Con México Sub-21, fue subcampeón en el Torneo de Toulon 2018 y bronce olímpico en Tokio 2020.

Además, es tricampeón de la Copa Oro (2019, 2023 y 2025), donde brilló en la final 2025 ante Estados Unidos con un gol en la fase de grupos contra Canadá.

Armando González

La 'Hormiga' es un producto de la cantera de Chivas que a sus 22 años ya es el referente ofensivo del Rebaño Sagrado y una promesa estelar de la selección al haber sido campeón de goleo individual del Apertura 2025 de la Liga MX con 12 goles.