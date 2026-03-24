Los futbolistas de Monterrey que están llamados a selección en esta Fecha FIFA

Los Rayados del Monterrey atraviesan un momento por demás complejo en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde si bien son novenos de la clasificación, no han logrado explotar el gran plantel que tienen para meterse entre los mejores del campeonato mexicano, razón por la que para esta Fecha FIFA solo aportaron un futbolista para representar a su país.

Santiago Mele será el representante de la Pandilla para estos encuentros amistosos en donde vestirá la camiseta de la seleccion uruguaya de futbol para encarar su partidos contra Inglaterra el próximo viernes 27 de marzo en Wembley y el martes 31 de marzo en el Allianz Stadium de Turín, la casa de la Juventus.

El arquero rayado no ha tenido un semestre de lo más competitivo, ya que en estas últimas jornadas perdió la pelea frente a Luis Cárdenas como titular bajo los tres palos, además de que en su última aparición como titular, se hizo expulsar frente al Cruz Azul en los octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

1. Santiago Mele

Tijuana v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

El guardamete charrúa será tomado en cuenta por Marcelo Bielsa en búsqueda de ser el segundo portero, ya que todo apunta a que Fernando Muslera vivirá su última Copa del Mundo como titular en caso de no sufrir ningún inconveniente.



Melé disputó cuatro encuentros en las eliminatorias de la CONMEBOL y se llevó un par de arcos en cero, por lo que a pesar de su mal momento en el certamen mexicano, competirá por un puesto en la máxima competición del futbol mundial.

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