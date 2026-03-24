Los futbolistas de Tigres que están llamados a selección en esta Fecha FIFA

Los Tigres de la UANL suelen ser referentes a la hora de soltar jugadores para partidos amistosos de selecciones nacionales, pero para esta Fecha FIFA de cara a la Copa del Mundo 2026, únicamente dos de sus hombres fueron tomados en cuenta por Javier Aguirre y Marcelo Bielsa dejando muy abierta la posibilidad de que así sea para los próximos llamados.

Para mala fortuna de la escuadra felina, todo apunta a que Marcelo Flores, quien venía siendo convocado con anterioridad, será uno de los recortados por el 'Vasco', ya que se espera que en esta lista recién publicado estén la mayoría de futbolistas que encararán de alguna u otra forma los compromisos venideros.

Es así que Jesús Angulo será el único hombre de la escuadra dirigida por Guido Pizarro que portará la camiseta el Tri, mientras que para el 'Loco' ya es habitual el llamado de Rodrigo Aguirre, quien si bien no es titular indiscutible, aparece cuando así se le necesite, como lo hizo contra Perú en los clasificatorios, en donde dio una asistencia y un gol para el triunfo de tres por cero.

1. Jesús Angulo

Tigres UANL v Cruz Azul - CONCACAF Champions Cup | Jam Media/GettyImages

El futbolista mexicano es de los laterales izquierdos preferidos de Javier Aguirre. Está compitiendo por el puesto titular con Jesús Gallardo y los partidos contra Portugal y Bélgica podrían darle ese empujón que necesita para asegurar su lugar en el once vs Sudáfrica iniciando el torneo.



En caso de tener minutos en esta Fecha FIFA, llegará al partido número 25 en su carrera con la selección mexicana.

2. Rodrigo Aguirre

Tigres UANL v FC Cincinnati - CONCACAF Champions Cup 2026 | Azael Rodriguez/GettyImages

El 'Búfalo' estará en la próxima cita mundialista y le sentó de maravilla el cambio del Club América a los Tigres ya que de a poco suma más minutos y consigue mantenerse en un buen nivel para ser tomado en cuenta por su director técnico.



Si bien no apareció en todos los encuentros clasificatorios, lo hizo en siete ocasiones marcando tres tantos contra Perú, Venezuela y Colombia, suficientes para ayudar a su equipo a estar de nueva cuenta el un Mundial.