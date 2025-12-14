Los futbolistas de Tigres UANL que podrían estar jugando su última final con el equipo

El Club Tigres UANL es un equipo que se ha estado desprendiendo de sus jugadores veteranos e históricos que fueron parte de la época dorada de a poco.

Con Guido Pizarro que a principios de año era todavía jugador del club y de un día a otro tomó las riendas de la dirección técnica, así otros jugadores más están viviendo sus últimos minutos como jugadores de la UANL o simplemente puede que ya no puedan volver a disputar otra final como podrían ser los jugadores más veteranos y longevos del club.

Y es que ya están cerca del retiro u están cumpliendo su ciclo en la institución luego de varios años representando al equipo.

La final de ida ya se jugó y fue un triunfo para Tigres UANL 1-0 Toluca y la vuelta está programada para el domingo 14 de diciembre 2025. Si Tigres gana, podría ser un cierre épico para el delantero francés Gignac, máximo goleador histórico del club.

André- Pierre Gignac

André- Pierre Gignac | Omar Vega/GettyImages

André-Pierre Gignac es el principal futbolista de Tigres UANL cuya participación en la final del Apertura 2025 (contra Toluca) podría ser la última con el club.

A sus 40 años (recién cumplidos el 5 de diciembre del 2025), múltiples fuentes indican que este torneo representa su "último baile" o "últimos minutos como profesional", con planes de retiro al finalizar la temporada.

Y aunque su contrato, renovado en junio 2025, vence en verano de 2026, se prevé que no continúe jugando más allá.

Nahuel Guzmán

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Otro veterano podría ser Nahuel Guzmán (39 años) tiene contrato hasta mediados de 2027 (aproximadamente un año y medio restante desde diciembre 2025), por lo que no se espera su salida inmediata.

Pero también hay que considerar que siendo portero tiene mayor margen de tiempo para pensar en colgar los guantes.

Por otra parte, hay que considerar que llegar a otra final tiene su grado de dificultad y poder jugar otra final en ese tiempo restante le juegan en contra por lo que debe jugar esta como si fuera la última y evitar una de las famosas 'Nahueladas'.

Javier Aquino

Javier Aquino | Jam Media/GettyImages

Javier Aquino también es otro jugador histórico que podría finalizar su etapa como jugador del club, pero no hay indicios claros de que esta sea su última final por lo menos a nivel personal.

Y es que sí es verdad que bajo las órdenes de Guido Pizarro ha perdido la titularidad frente al joven Jesús García y eso podría ser un factor para que próximamente busque otro equipo en donde volver a ser titular.