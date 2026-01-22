Los futbolistas del América que jugarán con la selección mexicana contra Panamá y Bolivia

El Club América vive un arranque tan incómodo como preocupante en el torneo Clausura 2026. Tras tres jornadas disputadas, el conjunto azulcrema apenas suma dos puntos de nueve posibles y mantiene una estadística que pesa más que cualquier análisis táctico: todavía no ha marcado un solo gol. Un inicio que ya se cataloga como el peor del club desde el lejano Clausura 2022, cuando la irregularidad también se apoderó del vestidor y encendió las alarmas en Coapa.

El contexto no es menor. La presión sobre André Jardine ha ido en aumento, no tanto por los resultados aislados, sino por la falta de respuestas futbolísticas. De hecho, a mitad de semana, tras una práctica a puerta cerrada, Santiago Baños sostuvo una charla directa con el estratega brasileño. No se sabe de qué hablaron, pero no es muy común ver al presidente deportivo del club adentro del campo.

En medio de este panorama, la convocatoria de Javier el ‘Vasco’ Aguirre generó lecturas encontradas. Pese al mal momento colectivo, tres jugadores del América fueron llamados para los compromisos de la Selección Mexicana ante Panamá y Bolivia, programados para los días 22 y 25 de enero. Los elegidos son Luis Ángel Malagón, Israel Reyes y Ramón Juárez.

La presencia de Malagón no sorprende a nadie. Su regularidad lo ha consolidado como uno de los futbolistas más confiables del país; todo apunta a que será el arquero titular de México en el Mundial 2026. Israel Reyes también aparece como una constante en los planes del cuerpo técnico nacional, gracias a su polivalencia y madurez competitiva.

El caso que más llama la atención es el de Ramón Juárez. No por falta de condiciones, sino por el contexto reciente. Jardine prácticamente lo había marginado, y, cuando tuvo la oportunidad de iniciar como titular en la jornada dos ante el Atlético San Luis, fue expulsado, dejando al equipo con 10 hombres en una derrota que terminó por acentuar la crisis.

Mientras el América busca reencontrarse con el gol y con la confianza, la paradoja es clara: el club no despega, pero su talento sigue siendo considerado a nivel selección. Una señal de calidad individual… y de una deuda colectiva que sigue creciendo.

