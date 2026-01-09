Los futbolistas del Real Madrid que están en duda para la final contra el Barcelona

El Real Madrid volvió a salir de un partido importante con más preocupaciones que certezas. Las semifinales de la Supercopa de España dejaron el pase a la final, sí, pero también encendieron las alarmas en el cuerpo técnico de Xabi Alonso por una nueva cadena de problemas físicos que condicionaron el cierre del encuentro y amenazan con pasar factura a pocos días del duelo ante el FC Barcelona.

El golpe más duro llegó en el tramo final del partido. En cuestión de segundos, el técnico perdió a sus dos centrales titulares. Antonio Rüdiger, que ya arrastraba molestias en la rodilla izquierda, intentó mantenerse en el campo, pero el dolor terminó por obligarlo a pedir el cambio. Xabi optó por no arriesgar, consciente de lo que está en juego en la final.

🚨 BREAKING: Antonio Rüdiger & Rodrygo are DOUBTS vs Barcelona. @GuillermoRai_ pic.twitter.com/tPDhQPWknA — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 8, 2026

La sorpresa fue inmediata. Prácticamente en la misma acción, Raúl Asencio sintió un pinchazo en el isquiotibial tras un esfuerzo defensivo y también tuvo que abandonar el terreno de juego. Dos bajas en un minuto que desarmaron por completo la línea defensiva y obligaron al Real Madrid a improvisar sobre la marcha.

A ese escenario ya complejo se sumaron ausencias previas. Dean Huijsen, que venía de superar una sobrecarga en el recto, no estaba al cien por ciento y el cuerpo técnico prefirió no forzarlo, pensando en que pueda estar disponible para la final. A ello se añade la baja de Éder Militao, fuera desde diciembre por una rotura en el bíceps femoral con afectación del tendón.

Como si no fuera suficiente, tras el partido surgió otra preocupación: Rodrygo abandonó el estadio con un vendaje visible en la rodilla derecha, lo que abre un nuevo signo de interrogación de cara al próximo compromiso.

🚨 BREAKING: Rodrygo left the stadium with a bandage on his right knee. pic.twitter.com/wWGXlgl0kE — Madrid Universal (@MadridUniversal) January 8, 2026

Con ese panorama, Xabi Alonso cerró el encuentro con una defensa totalmente improvisada. Fede Valverde ocupó el lateral derecho, Álvaro Carreras fue reconvertido en central, Tchouaméni acompañó al canterano y Ferland Mendy, con muy pocos minutos acumulados en los últimos meses, se ubicó por la izquierda.

El Real Madrid llegó a la final, pero lo hizo con una enfermería que no deja de crecer y con un rompecabezas defensivo que deberá resolverse en tiempo récord.

