Los futbolistas descartados por Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con la selección de Brasil: ¿llega Neymar?

La lista final de convocados por Carlo Ancelotti para la selección de Brasil en el Mundial 2026 aún no se ha hecho pública de forma oficial, ya que el torneo comienza en junio de 2026.



Sin embargo, según reportes recientes de medios brasileños y fuentes como ESPN Brasil, el entrenador italiano tiene bastante avanzada su decisión: 17 jugadores, sobre los 26 permitidos, tienen casi garantizado el billete a la cita mundialista, basándose en rendimiento, forma física y convocatorias previas.

Los nombres que aparecen consistentemente como fijos son:

Portero: Alisson Becker.

Defensas: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Alex Sandro, Douglas Santos.

Mediocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Andrey Santos.

Delanteros: Vinícius Júnior, Raphinha, Matheus Cunha, Luiz Henrique, João Pedro, Estevão, Gabriel Martinelli.

Raphinha y Vinícius Jr serían los líderes de Brasil | MANAN VATSYAYANA/GettyImages

Jugadores que figuran como "descartados" o muy complicados para el Mundial

Ancelotti ha sido claro en varias declaraciones al respecto y es que, prioriza jugadores al 100% físicamente, en forma y con minutos recientes. No convoca por nombre o historia pasada. Los casos más mencionados como fuera o con muy pocas chances son:

A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao… pic.twitter.com/IAKkehmfLF — brasil (@CBF_Futebol) March 3, 2026

1. Rodrygo Goes (Real Madrid)

Real Madrid v Getafe - La Liga | Anadolu/GettyImages

Descartado definitivamente tras sufrir una grave lesión (rotura de ligamento cruzado anterior y menisco). El Real Madrid confirmó que se pierde el resto de la temporada y no volverá hasta 2027, lo que lo deja fuera del Mundial.



Si bien Ancelotti tiene muchos y variados recursos en la delantera (Vini Jr, Raphinha, Jesus y otros), la baja de Rodrygo dolió en el seno interno de la selección.

2. Neymar Jr. (Santos FC)

Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

Es el caso más debatido y polémico. Ancelotti lo ha elogiado como el jugador "más talentoso" de Brasil, pero ha repetido que solo lo convocará si está al 100% físico y mental, no al 80%.



Se dice que la baja de Rodrygo podría ser un factor para que Ney dispute el Mundial aunque todo dependerá de cómo evolucione el jugador de sus problemas físicos.

Neymar ha lidiado con múltiples lesiones crónicas, ha jugado poco desde su regreso y no ha sido convocado en las últimas Fechas FIFA previas al Mundial (incluyendo amistosos clave). Reportes de ESPN Brasil y otros medios indican que no está entre los 17 "fijos" y que su inclusión es cada vez más improbable, pese a la presión de fans, prensa e incluso figuras como Lula da Silva.

