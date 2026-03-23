Los futbolistas más importantes que se perdieron un Mundial por lesión

Quedarse afuera de un Mundial por lesión es uno de los golpes más duros que puede atravesar un futbolista. Durante años, gran parte de su carrera gira alrededor de ese objetivo, ganarse un lugar en la selección y llegar en plenitud a la cita más importante.

Sin embargo, el fútbol, como la vida misma, es imprevisible. Es tramposo. A lo largo de la historia, incluso algunas de las máximas figuras quedaron al margen en el momento menos pensado, cuando todo indicaba que iban a brillar.

Los jugadores más importantes que se perdieron un Mundial por lesión

15. Romário (Francia 1998)

Romario, Brazil,1994 FIFA World Cup Final | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Romário venía de ser el gran emblema del título en 1994 y todo indicaba que iba a liderar otra vez a Brasil en Francia 1998. Doblete o nada. Su jerarquía y peso dentro del plantel lo ponían como una fija en la lista.



Una lesión muscular le impidió llegar en condiciones y lo dejó afuera. La verdeamarela avanzó hasta la final, aunque lo hizo sin uno de los futbolistas más determinantes de esa etapa.

14. Santiago Cañizares (Corea-Japón 2002)

Santiago Cañizares, España | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Una de las historias más insólitas que dejó un Mundial. Un frasco de colonia cayó sobre su pie y le provocó la rotura de un tendón justo en la previa de Corea-Japón 2002.



La lesión lo dejó fuera de la lista de la selección española y abrió la puerta para Iker Casillas, que terminó adueñándose del arco y dando el primer paso de una etapa dorada para la selección española.

13. Pep Guardiola (Corea-Japón 2002)

Pep Guardiola, Spain, UEFA Euro 2000 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Pep era el eje del juego de España en ese momento, el futbolista que ordenaba todo desde el mediocampo. A semanas del viaje al Mundial 2002, una lesión en la rodilla lo dejó fuera de la lista.

12. Robert Pirés (Corea-Japón 2002)

Robert Pirés, France | PATRICK HERTZOG/GettyImages

Llegaba en un momento brillante al 2002. Figura del Arsenal y uno de los mejores mediocampistas de la Premier League, parecía fijo en la lista de Francia para defender el título. Todo se rompió en un partido ante el Newcastle, cuando sufrió una lesión en la rodilla.



Los estudios confirmaron la rotura de los ligamentos cruzados y lo dejaron varios meses fuera de las canchas. Se perdió el Mundial de Corea-Japón y el grupo sintió su ausencia, al punto de quedar eliminados en fase de grupos sin poder sostener el nivel que la había llevado a la cima del fútbol tan solo cuatro años antes.

11. Rio Ferdinand (Sudáfrica 2010)

Rio Ferdinand, England - World Cup 2006 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El zaguero llegó a Sudáfrica 2010 como capitán de Inglaterra y dueño de la defensa, listo para liderar al equipo en la Copa del Mundo. Todo se derrumbó en un entrenamiento, en un cruce con Emile Heskey que terminó con una lesión en la rodilla izquierda y daño en los ligamentos.



La baja se confirmó a días del debut y fue un golpe durísimo para el plantel de Fabio Capello. Inglaterra perdió a su líder en el peor momento y tuvo que rearmar la defensa sobre la marcha, con Steven Gerrard tomando la cinta de capitán.

10. Michael Ballack (Sudáfrica 2010)

Michael Ballack, Germany, FIFA World Cup 2006 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Ballack llegaba como capitán y líder de Alemania a Sudáfrica 2010. Lamentablemente, su Mundial terminó antes de empezar. La lesión se produjo en la final de la FA Cup, cuando un choque con Kevin-Prince Boateng le provocó la rotura de los ligamentos internos del tobillo derecho. Los benditos ligamentos que definen tantas carreras.



A menos de un mes del inicio del torneo, la federación confirmó su baja y Joachim Löw la definió como una pérdida muy dura. Sin su referente, Alemania debió reinventarse y abrió paso a una camada joven que terminaría consiguiendo la Copa cuatro años después.

9. David Beckham (Sudáfrica 2010)

David Beckhham, England, FIFA World Cup 2006 | PATRIK STOLLARZ/GettyImages

Beckham estaba a las puertas de hacer historia. Con casi 35 años, buscaba convertirse en el primer futbolista inglés en disputar cuatro Copas del Mundo aunque todo se truncó el 14 de marzo de 2010, cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles en un partido con el Milan ante el Chievo Verona.



La lesión requirió cirugía y una recuperación de varios meses, lo que lo dejó afuera de Sudáfrica 2010. Aun así, viajó con la delegación inglesa y se sumó al cuerpo técnico encabezado por Capello, acompañando al equipo desde otro lugar.

8. Radamel Falcao (Brasil 2014)

Radamel Falcao, Colombia | Tim Clayton/GettyImages

Radamel Falcao llegaba a 2014 en uno de los mejores momentos de su carrera, como referencia ofensiva de Colombia y figura en el Mónaco. Todo se frenó el 22 de enero, en un partido de la Copa de Francia ante el Chasselay, cuando una dura entrada impactó de lleno sobre su rodilla izquierda. Rotura del ligamento cruzado anterior.



A partir de ahí comenzó una carrera contrarreloj para intentar llegar a Brasil. José Pékerman lo esperó hasta último momento, confiando en una recuperación que nunca terminó de cerrarse. El propio Falcao reconoció después que ya intuía que no iba a estar, aunque sostuvo la ilusión hasta el final.

7. Marco Reus (Brasil 2014 / Qatar 2022)

Marco Reus, Alemania, FIFA World Cup 2018 | BENJAMIN CREMEL/GettyImages

Las lesiones marcaron su relación con los Mundiales. En 2014, cuando Alemania terminó levantando la Copa, se quedó afuera por un problema en el tobillo sufrido en el último amistoso previo al torneo.



La historia volvió a repetirse antes de Qatar 2022. Venía arrastrando molestias desde septiembre, cuando se torció el tobillo en un partido de la Bundesliga y no logró recuperarse del todo, por lo que terminó quedando fuera de la lista.

6. Giovani Lo Celso (Qatar 2022)

Giovani Lo Celso, Argentina - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Lo Celso era una pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni con Argentina. El mediocampista, en ese momento del Villareal, había sido titular en gran parte de las Eliminatorias y formaba, junto a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, un mediocampo que le daba juego a una selección que llegaba en gran forma a Qatar 2022.



El problema llegó a fines de octubre, en un partido ante el Athletic Club, donde sufrió un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha que obligó a evaluar una intervención quirúrgica. Scaloni lo esperó hasta último momento, aunque siempre dejó en claro que no arriesgaría su salud. Finalmente, quedó fuera de la lista y el propio Lo Celso, ya con la decisión confirmada, expresó su dolor en redes sociales y aseguró que alentaría como un argentino más.

5. Florian Wirtz (Qatar 2022)

Florian Wirtz, Germany: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | Mika Volkmann/GettyImages

Wirtz era una de las grandes apuestas de Alemania de cara a Qatar 2022. Con apenas 19 años, ya había sumado minutos con la selección mayor y dejado muy buenas sensaciones en las Eliminatorias, además de consolidarse en el Bayer Leverkusen como una de las joyas del fútbol europeo.



Pero su proyección se frenó de golpe en marzo, cuando sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un partido ante el Colonia. La recuperación le demandó varios meses y no le alcanzó para meterse en la lista final de Hansi Flick (sí, el que ahora dirige al Barça).

4. N'Golo Kanté (Qatar 2022)

N'golo Kante, France - 2018 FIFA World Cup Russia Final | TF-Images/GettyImages

Figura en Rusia 2018, hasta inmortalizado incluso en una de las canciones de la conquista de ese Mundial, no pudo repetir presencia en Qatar. El mediocampista, por entonces en el Chelsea y considerado desde hacía años como uno de los mejores en su puesto, arrastraba problemas en el tendón de la corva que marcaron su inicio de temporada.



Cuando transitaba la etapa final de la recuperación, sufrió un contratiempo que lo obligó a pasar por el quirófano. La operación lo dejó varios meses fuera de las canchas y también sin Copa del Mundo.

3. Paul Pogba (Qatar 2022)

Paul Pogba, France - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

El golpe para Francia fue triple y uno de los nombres más heavys fue el de Pogba. El mediocampista, en ese momento jugador de la Juventus, arrastraba una lesión en la rodilla que lo llevó a operarse tras sufrir un problema en el menisco. Cuando parecía entrar en la recta final de la recuperación, una nueva molestia muscular en el muslo derecho terminó de dejarlo afuera de Qatar 2022.



La confirmación llegó a través de su agente, Rafaela Pimenta, que explicó que el campeón del mundo en 2018 necesitaba más tiempo para recuperarse y no podría sumarse a la selección. Francia perdió así a uno de sus líderes en la mitad de la cancha, el mismo que había sido clave en Rusia con su gol en la final ante Croacia.

2. Sadio Mané (Qatar 2022)

Sadio Mane, Senegal | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

Senegal estiró la ilusión hasta donde pudo. Mané se había lesionado el 8 de noviembre de 2022 en un partido del Bayern Múnich ante el Werder Bremen y, desde ese momento, todo giró en torno a una posible recuperación a contrarreloj. El cuerpo técnico lo incluyó igual en la lista, aun con el diagnóstico de una lesión en la cabeza del peroné derecho, con la esperanza de tenerlo aunque sea avanzado el torneo.



El optimismo duró poco. Primero se habló de perderse algunos partidos, después de evaluaciones constantes, hasta que los estudios confirmaron que no llegaría en condiciones. El país africano debió afrontar Qatar sin su capitán y máxima figura, que quería disputar su segunda Copa del Mundo tras su participación en Rusia 2018, donde había jugado los tres partidos de la fase de grupos y marcado un gol.

1. Karim Benzema (Qatar 2022)

Karim Benzema, France - UEFA Euro 2020: Round of 16 | Alex Caparros - UEFA/GettyImages

Quien era el vigente Balón de Oro llegó a Qatar como líder de Francia. El problema estuvo en una molestia en el cuádriceps del muslo izquierdo que lo dejó fuera a días del debut. La noticia golpeó fuerte en el plantel campeón del mundo, que perdió a su principal referencia ofensiva sin siquiera haber disputado un minuto.



Luego de perderse la Copa del Mundo, en la que Francia terminó como subcampeona, el 19 de diciembre de 2022 anunció en su cuenta de X (ex Twitter) que dejaba la selección después de 15 años defendiendo la camiseta.

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