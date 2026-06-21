Los futbolistas más jóvenes en marcar gol en la historia de los Mundiales

Con su gol ante Arabia Saudita, Lamine Yamal entró a un club muy selecto de futbolistas en la historia de los mundiales: los futbolistas más jóvenes en anotar en esta competencia. Sin embargo, no es el único futbolista español en el listado.

A continuación te presentamos a los jugadores, de Pelé a Michael Owen, que consiguieron un gol en la Copa del Mundo a más corta edad.

10. Divock Origi (Bélgica)

TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH31-BEL-RUS | KIRILL KUDRYAVTSEV/GettyImages

El joven delantero belga anotó gol en el mundial a los 19 años y 65 días en el partido entre su selección y la de Rusia en la fase de grupos del Mundial de Brasil 2014.

9. Julian Green (Estados Unidos)

Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup Brazil | Alex Livesey - FIFA/GettyImages

Julian Green era uno de los mayores prospectos del futbol estadounidense. El delantero del cuadro de las Barras y las Estrellas anotó su primer gol en el certamen a los 19 años y 25 días. Además lo hizo en una instancia inmejorable: en los octavos de final de Brasil 2014 ante Bélgica. El USMNT terminó cayendo ante los belgas por marcador de 2-1 en la prórroga.

8. Lionel Messi (Argentina)

Argentina V Serbia And Montenegro, FIFA World Cup Finals 2006 Group C | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

El legendario extremo argentino anotó su primer gol en los mundiales en la fase de grupos de Alemania 2006. 'La Pulga' apareció para marcar en la goleada 6-1 de Argentina sobre Serbia y Montenegro en la fase de grupos. Entró de cambio y tardó solo 13 minutos para anotar.

7. Lamine Yamal (España)

Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026 | NurPhoto/GettyImages

El extremo del FC Barcelona se convirtió en el séptimo jugador más joven en meter gol en un mundial. Yamal anotó el primer gol del partido de fase de grupos entre España y Arabia Saudita. Los consiguió a los 18 años y 343 días y superó a Lionel Messi.

6. Dmitri Sychev (Rusia)

Dmitri Sychev | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El delantero ruso hizo historia en las Copas del Mundo al anotar gol a los 18 años y 231 días. Sychev anotó en la derrota rusa ante Bélgica por marcador de 3-2 en el Mundial de Corea/Japón 2002.

5. Nicolae Kovács (Rumania)

El joven futbolista rumano anotó su primer y único gol en los mundiales en la justa de 1930. Kovács lo consiguió ante Perú cuando apenas tenía 18 años y 197 días. Los rumanos terminaron ganando el encuentro por marcador de 3-1.

4. Michael Owen (Inglaterra)

Michael Owen | JACQUES DEMARTHON/GettyImages

Michael Owen se ganó el apodo de The Golden Boy gracias a su gran participación en el Mundial de 1998. El joven delantero anotó su primer gol en la copa apenas a los 18 años y 190 días, tras entrar como suplente, en un duelo de fase de grupos entre Inglaterra y Rumania que terminó con la victoria 2-1 de los rumanos.

3. Gavi (España)

Spain v Costa Rica -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El futbolista del FC Barcelona anotó su primer y único gol, hasta ahora, en la historia de los mundiales en Qatar 2022. El mediocampista se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes en meter gol en el torneo tras anotar en la goleada 7-0 de España sobre Costa Rica. Lo hizo apenas a los 18 años con 110 días.

2. Manuel Rosas (México)

¡𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗟𝗧𝗜!



Un mexicano anotó el primer penal en la historia del #Mundial: se trata de Manuel "𝐂𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞𝐭𝐚𝐬" Rosas, (@Atlante) 🇲🇽 lo hizo en la primera edición de la Copa del Mundo Uruguay 1930, duelo que ganó Argentina por 6-3.#MiDatoMundialista pic.twitter.com/GtlqRd3x1J — Fernando Moreno ✍ (@Fer_moreno17) September 22, 2022

El segundo jugador más joven en anotar en un mundial fue mexicano: Manuel Rosas. El entonces jugador del Atlante anotó con 18 años y 93 días. En el Mundial de 1930, el joven futbolista azteca le anotó un doblete a la selección argentina en la fase de grupos.

1. Pelé (Brasil)

Soccer World Cup 1958: Brazil vs France - Pele in action | picture alliance/GettyImages

El legendario delantero brasileño es dueño de un récord que parece imposible de superar. O Rey consiguió su primer gol en mundiales apenas a los 17 años con 239 días. Pelé apareció en los cuartos de final del Mundial de 1958 y le anotó a Gales. Una verdadera leyenda.