Los futbolistas mexicanos que podrían regresar a la Liga MX tras el Mundial 2026

Este mercado de fichajes de verano podría ser histórico para el futbol mexicano, pero no en un aspecto positivo. De acuerdo con varios reportes periodísticos, varios futbolistas que militan en Europa podrían cambiar de aires en esta ventana de transferencias; la mayoría apuntan a regresar a la Liga MX.

Lo que es más preocupante es que algunos de estos elementos no rebasan los 30 años. A continuación te presentamos los jugadores mexicanos que regresarían a la Liga MX tras su paso por el Viejo Continente.

5. Raúl Jiménez

Mexico v Serbia - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

A sus 35 años, Raúl Jiménez sigue siendo un delantero con un gran mercado. De acuerdo con los reportes más recientes, el atacante de la selección mexicana está en el radar del Wolverhampton una vez que su contrato con el Fulham llegó a su fin. No obstante, algunos equipos más poderosos de la Liga MX están muy interesados en repatriarlo. El Club América es el más interesado en traer de vuelta al hijo pródigo este verano. ¿Lograrán convencerlo? Tras emigrar a Europa en 2014, jugar en el Atlético de Madrid, Benfica, Wolves y Fulham, el 'Lobo de Tepeji' podría volver al equipo que lo vio nacer.

4. César Huerta

FBL-BEL-PROLEAGUE-ANDERLECHT-GENT | BRUNO FAHY/GettyImages

César Huerta podría regresar a la Liga MX antes de lo esperado. Reportes recientes lo colocan en el Toluca una vez que termine su participación en el Mundial 2026. El extremo milita actualmente en el Anderlecht, pero no ha podido causar impacto en el club belga debido a sus lesiones. A los 25 años, una posible vuelta al futbol mexicano podría parecer precipitada. El 'Chino' emigró al Viejo Continente apenas en enero de 2025. ¿Se vesitrá de rojo este verano?

3. Edson Álvarez

Mexico v Serbia - International Friendly | Manuel Velasquez/GettyImages

La carrera de Edson Álvarez en el futbol europeo llegaría a su fin este verano. De acuerdo con un reporte del comunicador David Faitelson, Rayados de Monterrey habría llegado a un acuerdo con el mediocampista para ser su refuerzo para el Apertura 2026. Los últimos años del 'Machín' en Europa han estado llenos de incertidumbre. Tras un buen rendimiento con el Ajax, al contención le costó hacerse de un puesto en el West Ham y prácticamente no tuvo participación con el Fenerbahce. Tras siete años en el Viejo Continente, el jugador de 28 años regresaría a México.

2. Luis Chávez

Mexico v Serbia - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

A mediados de 2023, Luis Chávez forzó su salida al futbol europeo y fichó con el Dinamo de Moscú. La decisión del mediocampista fue valiente, pero su paso por Rusia difícilmente se podría considerar como un acierto. Chávez no disputó competencias europeas por el veto al futbol ruso y el último año atravesó por una lesión que lo marginó de la cancha casi un año. El jugador de 30 años podría terminar su aventura por el Viejo Continente este verano. Equipos como Chivas, Monterrey, Tigres, Cruz Azul y América estarán al pendiente.

1. César Montes

Suriname v Mexico - Gold Cup 2025 | Omar Vega/GettyImages

César Montes emigró al futbol europeo en enero de 2023: dejó al Monterrey para fichar con el Espanyol. El 'Cachorro' nunca se pudo consolidar con los Periquillos y descendió en su primera temporada en España. En septiembre de 2023, fichó con el Almería, y se convirtió en el fichaje más caro de su historia. Lamentablemente para el mexicano, su rendimiento, en lo individual, estuvo por debajo de las expectativas y su equipo descendió al final de esa campaña. En septiembre de 2024, cuando parecía que Montes regresaría a México, el jugador tomó una decisión inesperada y fichó con el Lokomotiv Moscú; en la liga rusa, el 'Cachorro' encontró su mejor versión. A sus 29 años, el seleccionado nacional ha sido tentado por algunos equipos, aunque parece que Cruz Azul lleva ventaja para ficharlo.