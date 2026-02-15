Las declaraciones de Marco Rossi y la posterior actividad en redes sociales de Dominik Szoboszlai generaron repercusión sobre su futuro. El seleccionador de Hungría aseguró en una entrevista que el sueño del mediocampista del Liverpool desde niño es jugar en el Real Madrid.

"Por la relación muy cercana y directa que me une a Szoboszlai desde que empezó a jugar al fútbol siendo un niño, el Real Madrid siempre fue su sueño", expresó Rossi. También añadió que no sabe si podrá dar ese paso, ya que la decisión depende del jugador y de su club.

Horas después de esas palabras, el húngaro interactuó en redes sociales con publicaciones de Vinícius Júnior y Trent Alexander-Arnold tras la victoria del Merengue ante la Real Sociedad. El gesto hacia el brasileño generó comentarios en el entorno del club inglés, mientras que la reacción a la publicación del lateral inglés también fue interpretada en clave de mercado, teniendo en cuenta su pasado en Anfield.

Liverpool player, Szoboszlai on Trent IG: “My boy ❤️”



And on Vinicius IG: “👏🏻🔥” pic.twitter.com/Ag2qpDeKPm — Real Madrid Info ³⁶ (@RMadridInfo) February 15, 2026

Szoboszlai es uno de los referentes actuales de los Rojos. En la reciente victoria por 3-0 frente al Brighton en la FA Cup marcó uno de los goles del encuentro. Después del partido, Mohamed Salah afirmó que es "uno de los mejores jugadores del mundo", y Arne Slot respaldó esa valoración al subrayar su importancia dentro del equipo.

En la presente temporada acumula 9 goles y 7 asistencias, superando ya su registro anotador del curso anterior. Desde su llegada en 2023 procedente del RB Leipzig por 70 millones de euros, se consolidó primero con Jürgen Klopp y luego como uno de los nombres fijos en la estructura del plantel.

El futbolista tiene contrato con el Liverpool hasta 2028. El club trabaja en una posible renovación, aunque semanas atrás el propio jugador reconoció que no hay avances y que cualquier decisión dependerá de una oferta concreta. A día de hoy, no hay conversaciones formales con el Real Madrid.