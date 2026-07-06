Los grandes fracasos de Brasil en los últimos Mundiales: ¿cómo le fue desde que salió campeón en el 2002?

La selección de Brasil volvió a quedar a deber, ya que fue eliminada del Mundial 2026. El conjunto del italiano Carlo Ancelotti se encontró en los octavos de final con la Noruega de Erling Haaland, quien justamente fue su verdugo al convertir un doblete en el marcador que culminó 2-1, con Neymar Junior descontando desde el manchón penal.



El Androide y sus compañeros buscan el primer título de Noruega | Al Bello/GettyImages



Por lapsos, La Canarinha fue superada por los Vikingos, quienes ahora se enfrentarán a México o Inglaterra en los cuartos de final. De hecho, los brasileños tuvieron la gran oportunidad de irse arriba en el marcador en el primer tiempo cuando Kristoffer Ajer cometió un penal sobre Matheus Cunha, el cual increíblemente fue ejecutado por Bruno Guimaraes y no por Vinicius Junior, sin embargo, el guardameta Orjan Nyland detuvo el cobro.



La realidad es que El Scratch du Oro está demasiado lejos de ser lo que alguna vez fue, ya que el ‘Jogo Bonito’ parece haberse extinguido, con jugadores que se envuelven más en polémicas que en demostrar su valía en el campo. Vinicius estuvo desaparecido, Gabriel Magalhaes falló en la marca sobre Haaland y Neymar, del cual fue sumamente criticada su convocatoria porque llevaba casi dos años y medio sin ser considerado, sólo sacó sus frustraciones al final cometiendo faltas y haciéndose de palabras con el arquero noruego a la hora de acertar la pena máxima.

Ronaldo marcó un doblete contra Alemania en la gran final | ODD ANDERSEN/GettyImages

De este modo, Brasil quedó en el camino una vez más, tal como le ha pasado en los últimas cinco Copas del Mundo, recordando que la última vez que logró hacerse con el trofeo fue en Corea-Japón 2002, de la mano de Ronaldo Nazario, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo Ferreira, Roberto Carlos, Ricardo Kaká, Marcos Silveira y el capitán Marcos Cafú.

1. Alemania 2006: Francia evitó que defendieran su cetro

Soccer - 2006 FIFA World Cup Germany - Quarter Final - Brazil v France - Commerzbank Arena | Cathal McNaughton - PA Images/GettyImages

Brasil llegó como la campeona defensora en Alemania 2006, contando de nuevo con la presencia de varios monarcas como Cafú, Lúcio Silva, Dida Silva, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo y Kaká, acompañado de nuevas figuras como Robinho Souza y Adriano Ribeiro. Ellos superaron sin problemas la Fase de Grupos al vencer a Australia, Croacia y Japón para liderar el sector de forma perfecta. En los octavos de final golearon 3-0 a Ghana, pero en los cuartos de final se tuvieron que medir a la Francia de Zinedine Zidane, la cual se llevó el triunfo por la mínima de Thierry Henry.

2. Sudáfrica 2010: remontada por parte de Países Bajos

Arjen Robben, Robinho, Gilberto Melo, Dani Alves | Richard Heathcote/GettyImages

Una vez más, La Verdeamarela quedó primera de su grupo al hacer siete puntos, tras victorias sobre Corea del Norte y Costa de Marfil, así como un empate con Portugal.



El equipo no tuvo problemas para despedir 3-0 a Chile en los octavos de final, pero una vez más se quedaron en la siguiente fase.



El conjunto de la CONMEBOL comenzó ganando el cotejo con un tanto de Robinho, mas Wesley Sneijder apareció con un doblete para remontar las cosas y despedirlos.

3. Brasil 2014: la inolvidable pesadilla en Belo Horizonte

World Cup 2014 - Brazil - Germany | picture alliance/GettyImages

La afición brasileña tenía mucha esperanza en que su selección por fin volvería a acariciar las viejas glorias al celebrarse el Mundial en sus tierras, además que contaban con la nueva estrella internacional Neymar y otros elementos más como Marcelo Vieira, Dani Alves, David Luiz y Thiago Silva. Y aunque al principio parecía que sería así, nadie se imaginaba la tragedia que se avecinaba.



Para no perder la costumbre, el local fue primero de su sector al vencer a Croacia y Camerún, aparte empató sin goles con México. En los octavos de final, La Canarinha igualó 1-1 con Chile en el tiempo reglamentario, arreglándose todo en los penales por 3-2. Ya en los cuartos, el anfitrión superó 2-1 a Colombia, pero perdió a Neymar por una fractura de la tercera vértebra lumbar ocasionada por Camilo Zúñiga.



Cerca de acariciar la gran final, nadie se hubiera atrevido a presupuestar que The Mannschaft les pasaría por encima tan feo. Apenas en el primer tiempo, los germanos ya los estaban aplastando 0-5 con doblete de Toni Kroos y si eso no era suficiente, en el complemento, André Schürrle hizo otro doblete, con Óscar Santos haciendo el tanto de la honra al minuto 90 para poner cierre a una escandalosa goleada de 1-7, que se convirtió en la peor derrota de Brasil en la historia de los Mundiales.



Quizás los dirigidos por Luiz Felipe Scolari no pudieron levantarse de aquella pesadilla, ya que también fueron goleados 0-3 por Países Bajos en el encuentro por el Tercer Lugar.

4. Rusia 2018: la generación dorada de Bélgica le puso un alto

Brazil v Belgium: Quarter Final - 2018 FIFA World Cup Russia | Isosport/MB Media/GettyImages

El nuevo mandamás del equipo era Leonardo Bacchi ‘Tite’ y buscó dejar atrás aquella imagen dejada cuatro años atrás, sin embargo, la historia tampoco fue positiva.



Una vez más, El Scratch du Oro no tuvo problemas en la primera fase porque juntó siete puntos después de un empate con Suiza y victorias sobre Serbia y Costa Rica. Para los octavos de final, superó con facilidad a México por 2-0 a través de Neymar y Roberto Firminho, pero esta vez su barrera fue la generación dorada de Bélgica comandada por Eden Hazard, Vincent Kompany, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois. Un desafortunado autogol de Fernandinho Rosa y un tanto del Colorado De Bruyne dejaron en el camino a los sudamericanos pese a la anotación de Renato Soares.

5. Qatar 2022: los penales ante Croacia frustraron el sueño

Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup 2022 | Anadolu/GettyImages

Finalmente, en territorio qatarí, la pentacampeona avanzó del Grupo G al vencer a Serbia y Suiza, aunque sucumbió 1-0 frente a Camerún, encendiendo las alarmas.



Tite tuvo una nueva oportunidad como estratega del seleccionado brasileño y ahora contaba con la estrella naciente de Vinicius, Rodrygo Goes y Raphinha Dias. En octavos doblegó 4-1 a Corea del Sur, no obstante, una vez más iban a quedarse fuera en los cuartos de final.



Su rival fue la Croacia de Luka Modric que caía 1-0 en el primer tiempo extra por una diana de Neymar, pero a tres minutos del final Bruno Petkovic encontró la igualada. En la tanda de penales, Rodrygo falló, Carlos Casemiro y Pedro Santos anotaron, mas Marquinhos Aoás erró a diferencia de los croatas que sí acertaron sus cuatro turnos para dejar la tanda 4-2 y decirle ‘ciao’ a los de la CONMEBOL.