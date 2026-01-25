Los impresionantes números de Endrick desde su llegada al Lyon
Endrick ha caído como anillo al dedo en la órbita del OIympique de Lyon y es que en tan solo tres partidos que ha disputado, ya ha demostrado de lo que puede ser capaz como futbolista, dejando atrás su mal paso por el Real Madrid y comenzando a labrar su propia historia en la Ligue 1.
Al futbolista cedido de la escuadra merengue comienzan a dársele las cosas y ya ha comenzado a demostrar su capacidad goleadora, algo que no pudo hacer en su anterior equipo. El brasileño ha disputado tres encuentros en la liga de Francia y ya marcó cuatro goles para la causa, lo que comienza a causar revuelo a propios y extraños.
Moreira de Sousa llegó al balompié galo y su primer enfrentamiento lo tuvo contra el Lille en la Copa de Francia, ahí, con apenas 72 minutos en el campo logró marcar su primer gol, un tanto sencillo para un jugador de su calidad, ya que recibió la pelota solo en el centro del área y simplemente tuvo que disparar de pierna izquierda a la base del poste para batir a Arnaud Bodart.
En su segundo encuentro y primero del certamen liguero dio una asistencia para el gol de Abner que a la postre fue definitorio, pero sin lugar a dudas su mejor actuación hasta el momento la tuvo contra el Metz en esta Jornada 19, ya que marcó tres tantos que sirvieron para que que equipo triunfara cinco goles por dos.
Estos son los números de Endrick desde que llegó al Lyon
La salida del brasileño del Madrid no fue del todo amable, muchos decían que Xabi Alonso no supo juzgar su calidad y para muestra lo que está haciendo en Francia en apenas tres partidos disputados. Con esto ya llegó a la misma cantidad de duelos jugados de su última temporada en España.
Estadísticas con el Lyon
- Partidos disputados: 3
- Goles marcados: 4
- Asistencias: 1
- Minutos jugados: 250
Estadísticas con el Real Madrid (última temporada)
- Partidos disputados: 3
- Goles marcados: 0
- Asistencias: 0
- Minutos jugados: 99
El prometedor delantero brasileño estará cedido en el Lyon hasta junio de 2026 y tendrá que reportar con el Real Madrid. ¿Hará los méritos suficientes para ser considerado para un rol más importante con los merengues la próxima campaña?
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.