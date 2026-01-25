Los impresionantes números de Endrick desde su llegada al Lyon

Endrick ha caído como anillo al dedo en la órbita del OIympique de Lyon y es que en tan solo tres partidos que ha disputado, ya ha demostrado de lo que puede ser capaz como futbolista, dejando atrás su mal paso por el Real Madrid y comenzando a labrar su propia historia en la Ligue 1.

Al futbolista cedido de la escuadra merengue comienzan a dársele las cosas y ya ha comenzado a demostrar su capacidad goleadora, algo que no pudo hacer en su anterior equipo. El brasileño ha disputado tres encuentros en la liga de Francia y ya marcó cuatro goles para la causa, lo que comienza a causar revuelo a propios y extraños.

FC Metz v Olympique Lyonnais - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Moreira de Sousa llegó al balompié galo y su primer enfrentamiento lo tuvo contra el Lille en la Copa de Francia, ahí, con apenas 72 minutos en el campo logró marcar su primer gol, un tanto sencillo para un jugador de su calidad, ya que recibió la pelota solo en el centro del área y simplemente tuvo que disparar de pierna izquierda a la base del poste para batir a Arnaud Bodart.

En su segundo encuentro y primero del certamen liguero dio una asistencia para el gol de Abner que a la postre fue definitorio, pero sin lugar a dudas su mejor actuación hasta el momento la tuvo contra el Metz en esta Jornada 19, ya que marcó tres tantos que sirvieron para que que equipo triunfara cinco goles por dos.

87' 𝗟𝗘 𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗘𝗡𝗗𝗥𝗜𝗖𝗞 💥💥💥



Endrick transforme le penalty et s'offre un coup du chapeau ! ⚽



Quel match ! 🤩



2-5 #FCMOL pic.twitter.com/4AL0tNEF5c — Olympique Lyonnais (@OL) January 25, 2026

Estos son los números de Endrick desde que llegó al Lyon

La salida del brasileño del Madrid no fue del todo amable, muchos decían que Xabi Alonso no supo juzgar su calidad y para muestra lo que está haciendo en Francia en apenas tres partidos disputados. Con esto ya llegó a la misma cantidad de duelos jugados de su última temporada en España.

Estadísticas con el Lyon

Partidos disputados : 3

: 3 Goles marcados : 4

: 4 Asistencias: 1

Minutos jugados: 250

Estadísticas con el Real Madrid (última temporada)

Partidos disputados : 3

: 3 Goles marcados : 0

: 0 Asistencias : 0

: 0 Minutos jugados: 99

El prometedor delantero brasileño estará cedido en el Lyon hasta junio de 2026 y tendrá que reportar con el Real Madrid. ¿Hará los méritos suficientes para ser considerado para un rol más importante con los merengues la próxima campaña?