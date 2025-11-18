Los jugadores brasileños más caros de todos los tiempos

Los montos de las transferencias crecen año tras año, pero hay algo que se mantiene: los futbolistas brasileños siempre han estado entre los jugadores más caros del mercado de fichajes.

Casi con regularidad, hay que pagar un precio muy alto por los buenos jugadores brasileños aunque todo gran equipo debe tener al menos un jugador de la Seleção ya que, por su estilo de juego, nos recuerdan porque amamos este deporte.

A lo largo de los años, se han pagado montos exorbitantes por los servicios de diferentes jugadores brasileños, principalmente cuando son transferidos de su primer equipo europeo a uno de la élite luego de haber llegado al Viejo Continente por una cifra más pequeña.

Estos son los 10 traspasos de futbolistas brasileños más caros de todos los tiempos hasta el mercado de verano de la temporada 2025/26.

10. João Pedro - 63.70 millones de euros al Chelsea

João Pedro con Chelsea | Visionhaus/GettyImages

El delantero de 24 años superó los 62,5 millones que pagó Liverpool por el portero Alisson Becker. Previamente el canterano del Fluminense pasó por el Watford y el Brighton, antes de firmar con el Chelsea, su tercer club inglés y europeo.



El atacante hizo un gran Mundial de Clubes en su presentación con los Blues y así, por ahora las cosas funcionan bien conforme a su costo.

9. Kaká - 67 millones de euros al Real Madrid

Kaká con el Real Madrid | Jasper Juinen/GettyImages

Antes de que se confirmara el traspaso de Sandro Tonali al Newcastle, esta fue la venta más alta por un jugador del AC Milan. Kaká era la gran estrella de la Serie A en aquel entonces, pero llegó el momento de dar un salto todavía mayor cuando fue al Real Madrid en 2009.



Pasó cuatro años en España antes de regresar a Milán por un año hasta que se fue nuevamente en 2014 rumbo a la MLS con el Orlando City.

8. Casemiro - 70 millones de euros al Manchester United

Casemiro con el Man United | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El mediocampista arribó al Manchester United en 2022 dejando al Real Madrid después de 9 años muy exitosos en la capital española.



Tuvo un éxito inmediato en la Premier League, ya que demostró porque es uno de los mejores mediocampistas del mundo. Fue un gran monto por un jugador que tenía 30 años en aquel entonces, pero sigue estando a nivel de élite.

7. Matheus Cunha - 74.20 millones de euros al Manchester United

Matheus Cunha con Manchester United | James Gill - Danehouse/GettyImages

El polivalente delantero de 26 años tuvo un prolifero paso por Europa desde sus inicios desde que salió de su país de la Sub-20 del Gremio en Suiza, Alemania, España e Inglaterra.



Entró al top con el dinero que desembolsaron los Red Devils al Wolverhampton con un contrato de cinco años con opción a uno más.

6. Arthur Melo - 80 millones de euros a la Juventus

Arthur Melo con la Juve | Nicolò Campo/GettyImages

Su transferencia a la Juventus puede catalogarse como extraña que se produjo en el año 2020. La Vecchia Signora pagó una cifra millonaria por él, pero dentro de este el acuerdo también incluyó el traspaso de Miralem Pjanic al Barcelona.



Arthur no tuvo el impacto esperado en Italia. Estuvo cedido en el Liverpool, donde hizo una sola aparición en toda la temporada y las lesiones están comenzando a marcar su carrera.

5. Neymar - 88 millones de euros al Barcelona

Neymar con el FC Barcelona | Ira L. Black/GettyImages

Neymar ha sido traspasado por dos enormes montos y aparece dos veces entre los 10 primeros. El primero fue el movimiento de 88 millones de euros de Santos a Barcelona en 2014.



El excéntrico atacante fue parte del equipo ganador del triplete y formó una delantera mortal con Luis Suárez y Lionel Messi antes de hacer una polémica salida del conjunto blaugrana.

4. Neymar - 90 millones de euros al Al-Hilal

Neymar con Al-Hilal | Yasser Bakhsh/GettyImages

En agosto del 2023, Ney volvió a protagonizar una transferencia millonaria cuando fue contratado por el Al-Hilal de Arabia Saudita, después de que su relación con el PSG finalizó.



Su paso por en la liga saudí fue decepcionante, con muchas lesiones y polémicas y pocos minutos de juego en cancha aunque tuvo la fortuna de ser parte de varios títulos en su estancia. En 2025 volvió al Santos FC, el club de sus amores.

3. Antony - 95 millones de euros al Manchester United

Antony completa el podio siendo el tercer mejor fichaje | Stu Forster/GettyImages

El monto más alto que ha pagado por un brasileño el conjunto Red Devil, Antony se unió al Manchester United en 2022 como Casemiro, pero mucho más tarde en el mercado de fichajes. Su transferencia significó una inmensa presión sobre él, pero también sobre el nuevo entrenador Ten Hag.



Aunque muchos lo criticaron, el crecimiento en el juego del extremo durante la temporada 2022/23 fue claro pese a las lesiones y terminó la temporada con 8 goles y 3 asistencias. Sin embargo, fue cedido a principios del 2025 al Real Betis y en septiembre del mismo año pagarían su traspaso definitivo por 22 millones de euros.

2. Philippe Coutinho - 135 millones de euros al Barcelona

Philippe Coutinho fue el reemplazo de Neymar en Barcelona | Alex Caparros/GettyImages

Este es un traspaso que no funcionó y que quedó a deber mucho, pero el brasileño puede enorgullecerse de su carrera a pesar de todo. El pase de Liverpool a Barcelona en 2018 fue un impresionante y la presión fue demasiada.



Nunca encajó en el sistema del Barcelona y no pudo mostrar su mejor forma. Fue cedido al Bayern Múnich y al Aston Villa, pero luego transferido de forma definitiva a este último.

1. Neymar Júnior - 222 millones de euros al PSG

Hasta la fecha este es el fichaje más costoso de la historia del fútbol | Power Sport Images/GettyImages

Su etapa en el Barcelona fue un éxito rotundo y llevó al PSG a poner sobre la mesa esa monstruosa cifra en el 2017. Al día de hoy, sigue siendo la transferencia más cara de la historia.



Marcó muchos goles y levantó varios títulos con el PSG, pero no logró ganar la UEFA Champions League y en 2023 salió del club para jugar en el Al-Hilal de Arabia Saudita y actualmente juega Brasil con el Santos FC en donde comenzó su carrera.