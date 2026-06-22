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Sports Illustrated

Los jugadores con más asistencias en el Mundial 2026

Suecia, Alemania y Países Bajos cuentan con algunos de los futbolistas más decisivos a la hora de generar peligro y abastecer a sus delanteros.
Lucía Domínguez|
SOCCER: JUN 20 FIFA World Cup 26 Group F - Netherlands vs Sweden
SOCCER: JUN 20 FIFA World Cup 26 Group F - Netherlands vs Sweden | Icon Sportswire/GettyImages

Las primeras fechas de la fase de grupos del Mundial 2026 no solo permiten identificar a los goleadores más efectivos, sino también a aquellos jugadores capaces de desequilibrar la dinámica de los partidos.

En un certamen de márgenes reducidos, el último pase adquiere un valor fundamental y empieza a delinear quiénes son los futbolistas más influyentes del campeonato.

En esa línea, Alexander Isak se convirtió en la gran referencia del torneo. El delantero sueco acumula tres asistencias y lidera la clasificación, manteniendo un rendimiento destacado incluso después de la derrota de Suecia frente a Países Bajos. Su capacidad para encontrar espacios para sus compañeros es una de las principales armas ofensivas del conjunto escandinavo.

Alemania y Países Bajos aportan creatividad

Detrás de Isak aparece un amplio grupo de futbolistas con dos asistencias, reflejo de la paridad que existe en esta estadística.

Alemania cuenta con dos representantes entre los mejores: Joshua Kimmich y Deniz Undav. El capitán alemán participa activamente en la elaboración ofensiva y Undav, por su parte, se consolidó como una de las revelaciones de este inicio del campeonato gracias a su movilidad y capacidad para asociarse cerca del área rival.

Países Bajos también tiene una presencia importante entre los máximos asistentes. Ryan Gravenberch dejó una muy buena impresión en el debut ante Japón y a él se suma Denzel Dumfries, habitual protagonista por el sector derecho y siempre dispuesto a proyectarse al ataque.

Otros futbolistas que alcanzaron las dos asistencias son Julio Enciso, una de las figuras de Paraguay, Brahim Díaz con Marruecos, Mohamed Salah con Egipto y Chris Wood, quien se transformó en una pieza fundamental para Nueva Zelanda.

Caglar Soyuncu, Ferdi Kadioglu, Julio Enciso
Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

España busca acercarse a la cima

La selección española todavía no tiene representantes entre los líderes, aunque varios de sus jugadores ya dejaron una marca en la tabla. Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte registran una asistencia cada uno y, probablemente, apuntarán a aumentar sus cifras en las próximas jornadas.

A su vez, con una asistencia aparecen también Christian Pulisic para Estados Unidos, Breel Embolo con Suiza, Nadiem Amiri y Xaver Schlager para Alemania y Austria respectivamente, Amir Hadziahmetovic con Bosnia y Herzegovina, Vladimír Coufal con Chequia, Adrien Rabiot en Francia, Rodrigo De Paul y Nico González con la Argentina vigente campeona del mundo, Viktor Gyökeres y Amir Al-Ammari con Suecia e Irak, además de Lucas Paquetá para Brasil y Cucho Hernández con Colombia.

Todos ellos ya plasmaron su aporte en el torneo y podrían escalar posiciones a medida que avance la fase de grupos.

Los jugadores con más asistencias en el Mundial 2026

Jugador

Selección

Asistencias

Alexander Isak

Suecia

3

Julio Enciso

Paraguay

2

Brahim Díaz

Marruecos

2

Ryan Gravenberch

Países Bajos

2

Deniz Undav

Alemania

2

Mohamed Salah

Egipto

2

Denzel Dumfries

Países Bajos

2

Joshua Kimmich

Alemania

2

Chris Wood

Nueva Zelanda

2

Breel Embolo

Suiza

1

Nadiem Amiri

Alemania

1

Xaver Schlager

Austria

1

Amir Hadziahmetovic

Bosnia y Herzegovina

1

Vladimír Coufal

Chequia

1

Adrien Rabiot

Francia

1

Dani Olmo

España

1

Mikel Oyarzabal

España

1

Aymeric Laporte

España

1

Rodrigo De Paul

Argentina

1

Nico González

Argentina

1

Christian Pulisic

Estados Unidos

1

Lucas Paquetá

Brasil

1

Cucho Hernández

Colombia

1

Viktor Gyökeres

Suecia

1

Amir Al-Ammari

Irak

1

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Published | Modified
Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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