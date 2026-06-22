Los jugadores con más asistencias en el Mundial 2026

Las primeras fechas de la fase de grupos del Mundial 2026 no solo permiten identificar a los goleadores más efectivos, sino también a aquellos jugadores capaces de desequilibrar la dinámica de los partidos.

En un certamen de márgenes reducidos, el último pase adquiere un valor fundamental y empieza a delinear quiénes son los futbolistas más influyentes del campeonato.

🔥🇸🇪 OFFICIAL: Alexander Isak, Man of the Match for Sweden against Tunisia. pic.twitter.com/0GgGipfC71 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

En esa línea, Alexander Isak se convirtió en la gran referencia del torneo. El delantero sueco acumula tres asistencias y lidera la clasificación, manteniendo un rendimiento destacado incluso después de la derrota de Suecia frente a Países Bajos. Su capacidad para encontrar espacios para sus compañeros es una de las principales armas ofensivas del conjunto escandinavo.

Alemania y Países Bajos aportan creatividad

Detrás de Isak aparece un amplio grupo de futbolistas con dos asistencias, reflejo de la paridad que existe en esta estadística.

Alemania cuenta con dos representantes entre los mejores: Joshua Kimmich y Deniz Undav. El capitán alemán participa activamente en la elaboración ofensiva y Undav, por su parte, se consolidó como una de las revelaciones de este inicio del campeonato gracias a su movilidad y capacidad para asociarse cerca del área rival.

Países Bajos también tiene una presencia importante entre los máximos asistentes. Ryan Gravenberch dejó una muy buena impresión en el debut ante Japón y a él se suma Denzel Dumfries, habitual protagonista por el sector derecho y siempre dispuesto a proyectarse al ataque.

Otros futbolistas que alcanzaron las dos asistencias son Julio Enciso, una de las figuras de Paraguay, Brahim Díaz con Marruecos, Mohamed Salah con Egipto y Chris Wood, quien se transformó en una pieza fundamental para Nueva Zelanda.

Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026 | Dean Mouhtaropoulos/GettyImages

España busca acercarse a la cima

La selección española todavía no tiene representantes entre los líderes, aunque varios de sus jugadores ya dejaron una marca en la tabla. Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Aymeric Laporte registran una asistencia cada uno y, probablemente, apuntarán a aumentar sus cifras en las próximas jornadas.

A su vez, con una asistencia aparecen también Christian Pulisic para Estados Unidos, Breel Embolo con Suiza, Nadiem Amiri y Xaver Schlager para Alemania y Austria respectivamente, Amir Hadziahmetovic con Bosnia y Herzegovina, Vladimír Coufal con Chequia, Adrien Rabiot en Francia, Rodrigo De Paul y Nico González con la Argentina vigente campeona del mundo, Viktor Gyökeres y Amir Al-Ammari con Suecia e Irak, además de Lucas Paquetá para Brasil y Cucho Hernández con Colombia.

Todos ellos ya plasmaron su aporte en el torneo y podrían escalar posiciones a medida que avance la fase de grupos.

Los jugadores con más asistencias en el Mundial 2026

Jugador Selección Asistencias Alexander Isak Suecia 3 Julio Enciso Paraguay 2 Brahim Díaz Marruecos 2 Ryan Gravenberch Países Bajos 2 Deniz Undav Alemania 2 Mohamed Salah Egipto 2 Denzel Dumfries Países Bajos 2 Joshua Kimmich Alemania 2 Chris Wood Nueva Zelanda 2 Breel Embolo Suiza 1 Nadiem Amiri Alemania 1 Xaver Schlager Austria 1 Amir Hadziahmetovic Bosnia y Herzegovina 1 Vladimír Coufal Chequia 1 Adrien Rabiot Francia 1 Dani Olmo España 1 Mikel Oyarzabal España 1 Aymeric Laporte España 1 Rodrigo De Paul Argentina 1 Nico González Argentina 1 Christian Pulisic Estados Unidos 1 Lucas Paquetá Brasil 1 Cucho Hernández Colombia 1 Viktor Gyökeres Suecia 1 Amir Al-Ammari Irak 1