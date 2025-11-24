Los jugadores con más partidos en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

Hablar del Atlético de Madrid es deleitarse con la historia de un club que ha luchado por décadas para estar entre los mejores equipos de España. Su identidad de ser un equipo de lucha, de coraje y entrega incondicional ha maravillado a los jugadores que han vestido los colores rojiblancos.

El club tiene 120 años de historia y por él han pasado grandes jugadores, que se han identificado con los valores del equipo y que han pasado a ser leyendas para su fiel afición.

Aunque ha sido un equipo que ha vivido a la sombra del Real Madrid y el FC Barcelona, por los títulos que han conseguido sus rivales, hay que reconocer la historia de la tercera franquicia más exitosa del fútbol español.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 jugadores con más apariciones con la camiseta del Atlético de Madrid en su historia.

15. José María Giménez (363 partidos)

José María Giménez | Diego Souto/GettyImages

José María Giménez tiene una gran identidad con el Atlético de Madrid. Ha sido uno de los mejores defensores en la historia del club colchonero y ha repetido en varias oportunidades que quiere terminar su carrera vistiendo los colores del equipo rojiblanco. Fue pareja de centrales con Diego Godín en una época memorable del club y ahora se mantiene como uno de los capitanes de la divisa. Ha ganado la Liga, la Copa del Rey, pero todavía no ha podido conseguir un título de UEFA Champions League.

14. Isacio Calleja (375)

Callejas es de esos personajes que dejaron una gran relación con el club, siendo uno de los favoritos de la afición mientras estuvo con el equipo. Ganó dos Ligas (1965/66 y 1969/70), cuatro Copas del Rey (1960, 1961, 1965 y 1972) y una Recopa de Europa (1962). Estuvo en 14 temporadas con la camiseta colchonera, desde 1958 hasta 1972.

13. Juan Carlos Arteche (376)

Disputó 376 encuentros con la camiseta del Atlético de Madrid, siendo un defensor sólido, de gran juego aéreo y con una elegancia sobresaliente para salir jugando cuando su equipo así lo necesitaba. Ganó una Copa y una Liga y destacaba por su gran juego aéreo y su inteligencia para marcar en jugadas de balón parado. Fue un ídolo para la afición colchonera.

12. Diego Godín (389)

Diego Godín | Power Sport Images/GettyImages

Uno de los mejores defensores en la historia del club, siempre sacrificado en el centro de la zaga y con un liderazgo que hacía contagiar a sus compañeros para ser mejores jugadores. Fue clave en el equipo que ganó la Liga en 2014 y que llegó a la final de la UEFA Champions Legue. Llegó a ser capitán del equipo y un ídolo para todos los aficionados colchoneros. Todavía es extrañado en el centro de la zaga, sobre todo por la gran dupla que hizo con José María Giménez en el ocaso de su carrera.

11. Fernando Torres (403)

Fernando Torres | Power Sport Images/GettyImages

"El Niño" Torres se convirtió en un ídolo para la afición desde muy temprano y por ello se ganó ese apodo. Luego se marchó con sus goles al Liverpool, pero sin duda alguna marcó una época para el cuadro colchonero y hoy por hoy es una de las leyendas del club. Ganó la UEFA Europa League en la temporada 2017-2018 y es uno de los goleadores históricos de la franquicia. En la actualidad es entrenador de categorías menores.

10. Gabi (417)

Gabi | Power Sport Images/GettyImages

Uno de los jugadores que más conexión ha tenido con la afición, por su garra, su capacidad para jugar en varias posiciones y por la identidad que mostró en su etapa con el cuadro colchonero. Jugó en dos etapas distintas en el equipo y consiguió varios títulos, entre los que destaca la UEFA Europa League de la temporada 2011-2012 y 2017-2018, la Copa del Rey de la temporada 2012-2013 o la Liga lograda en la campaña 2013-2014.

9. Enrique Collar (419)

Es una de las leyendas más grandes del Atlético, jugando 16 temporadas, siendo clave en el equipo en las décadas de los 50 y 60. Jugó desde 1952 hasta 1969 con los colchoneros, se convirtió en capitán y un ídolo para la gran legión de aficionados del club. Consiguió una Recopa de Europa, una Liga, durante su exitosa etapa en el equipo, en una era dominada por el Real Madrid, tanto en España como en Europa.

8. Saúl Ñíguez (427)

Saúl Ñíguez | Power Sport Images/GettyImages

Un mediocampista de mucha calidad, que se mantuvo en el equipo desde que 2012 hasta la temporada 2021-2022, siendo parte fundamental del esquema del entrenador Diego Simeone, ganando seis títulos. Consiguió 48 goles en su carrera y siempre mostró su cariño y respeto por el club, ya que fue formado en las divisiones inferiores de los colchoneros.

7. Juan Carlos Aguilera (456)

Fue un canterano que brilló en el primer equipo, con dos etapas diferentes, destacando como uno de los jugadores de la Liga y Copa de la temporada 1995-1996. Su primera etapa fue de la campaña 87 hasta el 93 y luego regresó en el 96 para terminar su vinculación con el equipo en 2005. También fue parte del recordado ascenso a primera división en el 2002.

6. Tomás Reñones (459)

Fue uno de los capitanes más emblemáticos del equipo, llevando con orgullos los colores y teniendo una gran conexión con los aficionados del club. Pasó 13 temporadas con el equipo, entre 1983 hasta 1996, despidiéndose tras aquella campaña histórica de Liga y Copa de la campaña 95-96. En total ganó seis títulos luego del retiro se dedicó a la política.

5. Antoine Griezman (461)

Antoine Griezman | Soccrates Images/GettyImages

El francés se ha convertido en uno de los grandes ídolos de la afición colchonera, en la era de Diego Simeone. Aunque ha tenido dos etapas en el club, después de su corto paso por el FC Barcelona, el atacante ya alcanza los 461 partidos con esta camiseta. Ganó la Europa League de la campaña 2017-2018, la Supercopa de Europa en 2018 y la Supercopa de Espala de 2014, como algunos de los títulos que ha logrado vestido de rojiblanco.

4. Ángel Correa (469)

Ángel Correa | Power Sport Images/GettyImages

Un atacante muy del gusto de Diego Simeone, que a pesar de no conseguir la regularidad de ser titular, fue por muchos años el suplente de lujo del entrenador argentino. Hoy en día hace vida en la Liga MX, pero vaya que dejó un legado en el Wanda Metropolitano. Disputó 10 temporadas, comenzando en 2015 y saliendo del club en 2025. Acumula grandes títulos, como la UEFA Europa League de la temporada 2017-2018, o LaLiga de la campaña 2020-2021.

3. Adelardo (504)

Es una de las leyendas del club, ya que estuvo durante 17 campañas, en una época que era dominada por otros equipos, pero igualmente dejó todo en el terreno de juego para la causa del Atlético de Madrid. Estuvo desde 1959 hasta 1976, ganando 10 títulos. También llegó a ser capitán y todavía es recordado como uno de los mejores jugadores en la historia del club.

2. Jan Oblak (511)

Jan Oblak | Angel Martinez/GettyImages

El guardameta esloveno se mantiene vigente, a sus 32 años de edad, siendo uno de los mejores en su posición en Europa. Es el hombre de confianza de Diego Simeone en el arco, llegando al equipo en el 2014 y logrando una continuidad que pocos jugadores pueden lograr en un club de gran nivel como el Atlético. Ha logrado varios títulos, entre los que destacan la Liga de la campaña 2020-2021 o la UEFA Europa League de la temporada 2017-2018.

1. Koke (700)

Koke | Soccrates Images/GettyImages

Capitán histórico del Atlético de Madrid y uno de los jugadores que ha tenido una relación muy importante con la afición. Su sacrificio, capacidad para jugar en varias posiciones y su liderazgo son parte de su repertorio. Ha levantado ocho títulos en su carrera y ha sido parte del primer equipo desde 2009 hasta la actualidad.



Acaba de llegar a los 700 partidos y tiene contrato hasta 2026 por lo que seguramente aumentaá la cifra. Se espera un gran homenaje cuando decida dejar los terrenos de juego.

