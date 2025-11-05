Los mejores defensas en la historia del Atlético de Madrid - rankeados

La defensa es parte fundamental de la filosofía del Atlético de Madrid. El lema "Coraje y Corazón", que define al cuadro colchonero, empieza en la defensa y termina en el ataque y es algo que ha caracterizado al equipo de Diego Simeone.

A lo largo de la historia, grandes defensores han pasado por el cuadro colchonero. El uruguayo Diego Godín es uno de los más recordados, por su temperamento, coraje y liderazgo para conducir la zaga del equipo madrileño.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores defensores en la rica historia del Atlético de Madrid, el tercer equipo con más títulos colectivos en España.

15. Tomás Reñones

El español fue símbolo del Atlético en los 80 y también en principio de los 90. Ayudó a las conquistas de la Copa del Rey de 1991 y 1992, además de la Supercopa de España en 1985. Disputó 450 partidos con la camiseta rojiblanca.

14. Miranda

Miranda fue pareja de Diego Godín en el centro de la zaga | Denis Doyle/GettyImages

El brasileño fue el socio de Godín por varios años. Su solvencia defensiva y su juego aéreo le hicieron ganarse un puesto entre los mejores defensores de Europa. Estuvo en el cuadro colchonero desde 2011 y 2015 y ganó cinco títulos: una Liga, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa.

13. Santi Denia

Santiago Denia of Athletico Madrid | Clive Mason/GettyImages

Central clave para el Atlético de Madrid, en el doblete de la temporada 95-96, en la que el cuadro colchonero consiguió el título liguero y también la Copa del Rey. Estuvo en 10 años en el club, siendo un defensor muy correcto y comprometido con su equipo.

12. Alfonso Aparicio

Estuvo en el club desde 1939 hasta 1952, siendo un defensor clave en esa época para el equipo rojiblanco. En esa etapa, el Atlético conquistó cinco Ligas y es hasta ahora el jugador con más campeonatos de la divisa colchonera en su historia.

11. Alberto Callejo

Desde 1951 hasta 1963 formó parte del Atlético de Madrid, siendo un central de mucha jerarquía. En esas once temporadas ganó dos Copas, una Recopa y una Copa Eva Duarte. Fue tan importante para el club que el Atlético le organizó un partido de despedida ante el Toulouse.

10. Marcelino

Desde 1974 hasta 1984 fue uno de los centrales más correctos y vistosos de España. Estuvo en diez calendarios completos en el club y ganó una Copa, una Liga y una Copa Intercontinental. Era muy comprometido y entregado a la causa del Atlético.

9. Roberto Solozabal

Roberto Solozabal fue homenajeado por el Atlético de Madrid | Anadolu/GettyImages

Estuvo en el club desde 1987 hasta 1997, pasando antes por todas las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Su sentido de pertenencia y sus ganas de destacar se notaron desde que debutó con el club. Llegó a ser capitán en los últimos años de su estadía en el club colchonero.

8. Juan Carlos Arteche

Disputó 421 encuentros con la camiseta de rayas rojas y blancas, siendo uno de los defensores con más apariciones en el equipo. Ganó una Copa y una Liga y destacaba por su gran juego aéreo y su inteligencia para marcar en jugadas de balón parado.

7. Antonio López

López fue canterano del Atlético de Madrid | Shaun Botterill/GettyImages

Fue canterano y llegó a ser capitán del Atlético de Madrid. Ganó dos Europa League y una Supercopa de Europa. Es recordado por su gran entrega y su capacidad para colaborar tanto en defensa como en ataque. Disputó 270 partidos y marcó 8 goles.

6. Juanfran

Juanfran destacaba por sus dotes defensivos en el lateral derecho | Denis Doyle/GettyImages

Uno de los laterales derechos más sólidos en la historia del Atlético de Madrid. Fue capitán del equipo por varios años. Con el club de sus amores ganó la Liga Europa y la Supercopa de Europa en 2012, dos Copa del Rey, una Liga y una Supercopa de España.

5. Filipe Luis

Filipe Luis ahora es un destacado entrenador | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El brasileño fue uno de los mejores laterales izquierdos de Europa mientras estuvo con el Atlético de Madrid, en una época dorada del club. Tenía toda la confianza de Diego Simeone y fue clave en los títulos que consiguió el Atlético recientemente. Ganó la Supercopa de Europa en 2010, 2012 y 2018, la Liga Europa en 2012 y 2018, la Copa del Rey en 2013 y la Liga en 2014.



4. Luis Amaranto Perea

Atletico Madrid v Athletic Bilbao - UEFA Europa League Final | Michael Regan/GettyImages

El lateral derecho colombiano tuvo los mejores años de su carrera vestido de rojiblanco, llegando a ser un ídolo para la afición colchonera. Ganó dos Europa League con el club, pero más allá de los títulos, su liderazgo y entrega siempre serán recordados por los seguidores del equipo.

3. Luiz Pereira

Uno de los primeros defensas extranjeros que dejaron una huella en el club. Fue en los años 70 uno de los mejores centrales del mundo y referente en la Liga de la temporada 1976-1977. Su potencia para marcar y su capacidad para el juego aéreo eran sus principales características como defensor.

2. José María Giménez

José María Giménez sigue en el Atlético de Madrid | Fran Santiago/GettyImages

El defensor uruguayo es todavía el central más importante del equipo dirigido por Diego Simeone, siendo uno de los mejores zagueros de Europa. Su velocidad y capacidad defensiva lo han convertido en un fijo dentro de las alineaciones del entrenador argentino. Tiene dos Ligas, una Supercopa de España, una UEFA Europa League y una Supercopa de Europa.

1. Diego Godín

Godín marcó una época con el Atlético de Madrid | Lars Baron/GettyImages

Otro defensor uruguayo que marcó una época en el Atlético de Madrid. Fue clave en el equipo que ganó la Liga en 2014 y que llegó a la final de la UEFA Champions Legue. Llegó a ser capitán del equipo y un ídolo para todos los aficionados colchoneros.