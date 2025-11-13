Los jugadores con más títulos en la historia del Manchester United - rankeados

Ryan Giggs es considerado como el mejor futbolista galés de toda la historia y al repasar su palmarés con el Manchester United, uno encuentra a un jugador que lo dejó todo en el terreno de juego para conseguir grandes títulos con el conjunto inglés.

Comenzó su carrera con el club en 1990 y la terminó en 2014, ganando en ese lapso un total de 36 títulos, una cifra que difícilmente será igualada o superada, sobre todo tomando en cuenta el presente del equipo de Manchester.

Pero no solo Giggs consiguió grandes logros colectivos en el United, también hay jugadores que dejaron un legado en el equipo, que vale la pena repasar. En Sports Illustrated Fútbol enumeramos los 15 jugadores con más títulos en el Manchester United.

15. Eric Cantona (9 títulos)

Eric Cantona of Manchester United | Mike Hewitt/GettyImages

Un delantero que marcó una época, por su irreverencia, su solidez para definir y su temperamento. Es considerado como uno de los 9 más letales en el mundo del fútbol y su magia la dejó en el Manchester United. Con el club inglés logró nueve títulos: cuatro Premier League, dos FA Cup, dos Community Shield y una Recopa de Europa.

14. Andy Cole (9 títulos)

Manchester United V Tottenham Hotspur, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Un delantero que le tocó remplazar a Cantoná y fue clave en varios títulos, también ganando la confianza de Alex Ferguson. Hizo una gran dupla de ataque con Dwight Yorke. Con los "Diablos Rojos" ganó cinco Premier League, la FA Cup, la Liga de Campeones y el triplete de la temporada 1998-1999.





13. Cristiano Ronaldo (10 títulos)

Fulham V Manchester United, Premier League | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El jugador portugués tuvo dos etapas en el club, siendo la primera la más exitosa, cuando apareció en la escena del fútbol mundial en 2003 y luego se convertiría en uno de los mejores jugadores del mundo. El que empezó su carrera como extremo y luego pasó a delantero consiguió 10 títulos en Manchester, con 3 Premier League, 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes, 1 FA Cup, 2 Copas de la Liga y 2 Community Shield.

12. Darren Fletcher (14 títulos)

Blackburn U21 v Manchester United U21 - Barclays U21 Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Era un jugador muy polivalente en el medio campo, muy del gusto de Sir. Alex Ferguson. Su movimiento para ayudar en defensa y colaborar en ataque eran clave en el sistema del entrenador. Comenzó su carrera con el club en 2003 y la terminó en 2015, en el último tramo quizás de éxito reciente del club. Logró 13 títulos: cinco Premier Leagues, una FA Cup, dos Copas de la Liga, cuatro Community Shields y la Liga de Campeones de la UEFA.

11. Nemanja Vidić (15 títulos)

Real Sociedad de Futbol v Manchester United - UEFA Champions League | David Ramos/GettyImages

Defensor muy sólido, que estuvo en el club en una larga etapa, desde 2006 hasta 2014. No siempre fue titular, pero encontraba la manera de jugar y aportar para su equipo. Ganó en total 15 títulos con el equipo, con cinco títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga, un trofeo de la Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.

10. Nicky Butt (15 títulos)

Nicky Butt | Mike Finn-Kelcey/GettyImages

Fue parte clave del éxito del Manchester United, siendo un gran defensor del medio campo, con una virtud para cortar juego que le hacía estar siempre como titular en el equipo de Alex Ferguson. Estuvo desde 1992 hasta 2004, ganando 15 títulos: 6 de la Premier League, 3 FA Cups, 4 FA Community Shields, 1 Champions League y 1 Copa Intercontinental.

9. Gary Pallister (15 títulos)

Coventry City v Manchester United - English Premier League | AMA Archive - AMA/GettyImages

Era un defensa central muy sólido, con una tranquilidad para jugar que le generaba confianza a sus compañeros. Estuvo en el club desde 1989 hasta 1988, coleccionando grandes hazañas tanto individuales como colectivas. Logró 15 títulos en total con el equipo inglés, que incluye cuatro títulos de la Premier League, tres FA Cups y la Recopa de Europa.

8. Peter Schmeichel (15 títulos)

Peter Schmeichel of Manchester United pleads to his teammates | Ben Radford/GettyImages

El danés se consolidó en la portería del Manchester United desde 1991 hasta 1999, en una época memorable del club, en la que dominaban la Premier League. El gigante guardameta lo ganó todo con el club, conquistando 15 títulos, con cinco títulos de la Premier League, tres FA Cups, una Liga de Campeones de la UEFA, una Copa de la Liga y cuatro Community Shields.

7. Wayne Rooney (16 títulos)

Manchester United v Manchester City - Premier League | Alex Livesey/GettyImages

El delantero inglés estuvo en quizás la última etapa exitosa del equipo, que en la actualidad pasar por un mal momento. Consiguió 16 títulos en total y logró enamorar a la afición con su entrega y sus grandes definiciones. Consiguió cinco Premier League, una Liga de Campeones de la UEFA, una Europa League y una FA Cup. También ganó cuatro Copas de la Liga y el Mundial de Clubes





6. Roy Keane (17 títulos)

Manchester United v Juventus - Champion World Soccer Series 2003 | Simon M Bruty/GettyImages

Uno de los centrocampistas de mayor carácter en la historia del fútbol. Era famoso por sus peleas pero también por la entrega y la lealtad para defender la camiseta del Manchester United. Logró 17 títulos, con siete Premier Leagues, cuatro FA Cups, una Liga de Campeones, una Copa Intercontinental y cinco Supercopas de Inglaterra. Fue capitán del equipo por muchos años, en su etapa de 1993 hasta 2005.

5. Michael Carrick (18 títulos)

Manchester United v Sunderland - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

El mediocampista estuvo en casi la misma etapa que Rooney, aunque no con tanto protagonismo. No siempre consiguió ser titular, pero si era de gran ayuda para el club. Logró un total de 18 títulos, con cinco títulos de la Premier, una Champions, una Europa League, una Copa de la Liga, entre otros trofeos. Estuvo en el equipo desde 2006 hasta 2018. Fue capitán en su última etapa en el club.

4. Denis Irwin (19 títulos)

Leeds United V Manchester United, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

El defensor marcó una época por sus buenas temporadas como lateral, aunque también podía ayudar como central. Fiel a los colores del United, estuvo con el club desde 1990 hasta 2002, ganando 19 títulos, con siete Premier Leagues, dos FA Cups, una Copa de la Liga y un título de la Liga de Campeones de la UEFA.

3. Gary Neville (20 títulos)

Manchester United V Sunderland, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Líder de la defensa del United en la época más exitosa del club. El lateral derecho se consolidó no solo en el equipo de Manchester sino también en la selección inglesa. Muy inteligente para jugar y contagiaba a sus compañeros con su liderazgo. Alcanzó 20 títulos con el club, incluyendo 8 Premier Leagues, 2 Champions Leagues, 4 FA Cups, 3 Copas de la Liga, 3 Community Shields, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes.

2. Paul Scholes (25 títulos)

Manchester United V Everton, Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

"El Colorado", como se le conoce, lo ganó todo, siendo un líder indiscutible, con mucho coraje y con un amor por los colores del Manchester United. Conquistó 25 títulos (11 Premier Leagues, 2 Champions League, 3 FA Cups, 2 League Cups, 5 Community Shields). Se dice que era el cerebro del equipo y que era la extensión de Alex Ferguson en la cancha.

1. Ryan Giggs (36 títulos)

FBL-ENG-PR-QPR-MAN UTD | AFP/GettyImages

Producto de la cantera del United, el galés tenía una zurda tocada por los Dioses. Fue capitán en buena parte de su carrera y se retiró como toda una leyenda para el club. Ganó 36 títulos, con 13 Premier Leagues, 4 FA Cups, 4 League Cups, 10 Community Shields, 2 UEFA Champions Leagues, 1 Supercopa de la UEFA, 1 Copa Intercontinental y 1 Mundial de Clubes de la FIFA.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE