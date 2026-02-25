Los jugadores de Chivas que aún podrían salir del club este invierno

El panorama se reduce para Alan Pulido y Erick Gutiérrez en Chivas. Con el mercado mexicano y europeo cerrado, sólo queda una ventana abierta para los descartes del Rebaño: la Major League Soccer. Si desean evitar la inactividad durante el resto del semestre, deberán encontrar salida inmediata.

Ambos futbolistas han sido separados del primer equipo y actualmente entrenan con la categoría sub-21. La decisión deportiva marca una ruptura clara con el proyecto inmediato, dejando en evidencia que no forman parte de los planes del cuerpo técnico para lo que resta del torneo.

La situación no sólo es simbólica, también impacta directamente en su ritmo competitivo. Permanecer en esa dinámica implica resignarse a no sumar minutos oficiales durante varios meses, un escenario poco favorable para dos jugadores con experiencia y aspiraciones de mantenerse vigentes.

Ante este contexto, la MLS aparece como el único destino posible en el corto plazo. El mercado estadounidense aún permite movimientos y se convierte en la alternativa real para que ambos encuentren equipo antes del cierre de registros, evitando así un semestre prácticamente perdido.

No obstante, la operación luce lejana. Las condiciones contractuales representan el principal obstáculo. Tanto Pulido como Gutiérrez perciben salarios elevados, acordes a su estatus dentro del plantel rojiblanco, lo que complica cualquier negociación con clubes que operan bajo estructuras salariales estrictas.

Para concretar una salida, ambos tendrían que sacrificar una parte considerable de sus ingresos. Ese punto ha sido determinante en el estancamiento de las conversaciones, pues hasta ahora no existe disposición clara para aceptar una reducción económica significativa.

Desde la perspectiva institucional, Chivas busca liberar espacio en la plantilla y ajustar su estructura financiera. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado si los futbolistas no ceden en el apartado salarial o si no aparece una propuesta que cubra una parte sustancial de sus contratos.

El reloj avanza y el escenario se estrecha. Sin acuerdo en puerta, el riesgo de quedar “congelados” durante el semestre es real. La MLS representa la última puerta abierta, pero sin flexibilidad económica de las partes involucradas, el desenlace podría ser una inactividad prolongada en Verde Valle.

