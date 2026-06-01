El Mundial 2026 arranca el próximo jueves 11 de junio y por eso, la gran mayoría de las selecciones ya entregaron a la FIFA sus listas oficiales de convocados.



La Liga MX tendrá presencia en el certamen internacional, ya que varios de sus futbolistas han sido llamados para representar a diferentes países como Uruguay, Colombia, Panamá y Ecuador.



Con respecto a Cruz Azul, que se convirtió en campeón del Clausura 2026, solamente aportó dos jugadores a la justa, pues algunos como el arquero colombiano Kevin Mier, Carlos Rodríguez y Ángel Márquez no le llenaron el ojo a sus respectivos técnicos.

Los convocados de Cruz Azul para el Mundial 2026:

1. Colombia: Willer Ditta

Willer Ditta | Agustin Cuevas/GettyImages

Si bien su compatriota Kevin Mier no terminó por convencer al entrenador argentino Néstor Lorenzo, el defensa central sí lo hizo. Con sólidas actuaciones desde su arribo a La Noria, el zaguero ha sido una pieza clave y un baluarte en la parte baja de los celestes, disputando casi siempre todos los duelos de la temporada a menos que una lesión o tarjeta roja se le crucen en el camino. El formado en Barranquilla FC vivirá su primera Copa del Mundo, aunque increíblemente sólo ha tenido tres participaciones con su selección, debutando el 17 de octubre del 2023.



La Tricolor quedó ubicada en el Grupo K junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Vitinha Ferreira, Bernardo Silva y compañía, a la cual enfrentarán en la Jornada 2, el 23 de junio en el Estadio Akron del Guadalajara. Su camino lo abren ante la debutante Uzbekistán, el 17 de junio en el Estadio Banorte Azteca. Finalmente, los cafetaleros cierran la primera fase el 27 de junio cuando se midan a la República Democrática del Congo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

2. México: Erik Lira

Erik Lira | Hector Vivas/GettyImages

El único de la familia azteca que el técnico Javier Aguirre decidió llevar, pese a que Charly Rodríguez y Jéremy Márquez tuvieron una destacada Liguilla. El contención se ganó con todo derecho su llamado, pues ha sido una pieza fundamental en la columna vertebral de La Máquina, dependiendo siempre de las necesidades del técnico, ya que puede ser un pivote o un central.



Para muchos, el formado en Ciudad Universitaria debería ser titular indiscutible en el mediocampo, pero tal parece que el cuerpo técnico tendría otros planes. El oriundo de la Ciudad de México pasó por los procesos de las categorías inferiores del Tricolor, mientras su debut con la mayor fue el 27 de octubre del 2021, teniendo hasta el día de hoy un total de 24 apariciones. Se debe resaltar que se quedó a nada de ir a Qatar 2022, pero terminó siendo uno de los últimos tres cortados de la lista final.



México comparte sector con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en el Grupo A. El Tricolor abre el telón el jueves 11 de junio contra los Bafana Bafana en el Estadio Banorte Azteca. El 18 de junio, los aztecas chocarán con los Tigres de Oriente en el Estadio Akron. Finalmente, cierran la primera fase ante los checos el 24 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.