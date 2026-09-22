Los jugadores de Cruz Azul que dejan al equipo durante la fecha FIFA de octubre

No está siendo un tiempo sencillo para Cruz Azul. El cuadro de la capital del país viene de perder en cancha del Monterrey dejando dudas sobre todo en cuanto a la calidad del fútbol que desarrollan incluso por encima del resultado.

Está claro que el equipo de Joel Huiqui tiene que mejorar en el corto plazo. Esto no será sencillo pues su rival el próximo sábado es nada más y nada menos que el Toluca, club líder de la Liga MX y al cual deberán encarar con varias bajas en el plantel debido al cruce con la fecha FIFA.

1. Kevin Mier

Cruz Azul v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El portero titular de los de la capital del país regresa con la selección de Colombia luego de su baja en la Copa del Mundo. Si bien es cierto que Mier es hoy mismo el número uno dentro de La Noria, la realidad es que su nivel deja muchas más dudas que certezas, por lo que, la oportunidad que se presenta para el suplente, Andrés Gudiño es enorme.

2. Erik Lira

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Capitán de La Noria que de a poco eleva su nivel luego de semanas a la baja debido a su situación en el mercado. Erik reporta con el seleccionado mexicano de Rafael Márquez, donde se entiende tendrá un rol clave de cara al siguiente Mundial dentro y fuera de la cancha. Algunos le ven incluso con madera de capital del cuadro nacional.

3. Jeremy Márquez

Monterrey v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Jeremy regresa a la selección luego de bastante tiempo de ausencia. Contención de origen, hoy reposicionado en Cruz Azul como un carrilero por derecha. De momento no está del todo claro si Rafael Márquez le ve en el corto plazo como un mediocampista o como un jugador para la defensa. Lo que es un hecho, el crecimiento del ex Atlas desde su llegada a los celestes hoy le abre las puertas del 'Tri'.

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