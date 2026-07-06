Los jugadores de la selección mexicana que deben ser la base del nuevo proyecto

La noche del domingo 5 de julio del 2026, la selección mexicana de fútbol se enfrentó al equipo de Inglaterra, para el partido correspondiente a los octavos de final por el Mundial 2026. El encuentro acabó 3-2 en favor del conjunto inglés, quedando así fuera de la copa del mundo.

No obstante, y en medio del calor de la derrota, es justo resaltar el desempeño de aquellos elementos que, a pesar de no lograr avanzar a los cuartos de final en esta copa del mundo, mostraron cosas importantes con la escuadra tricolor.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes a cinco futbolistas que deberían encabezar el nuevo proyecto de la selección mexicana de fútbol de cara a la copa del mundo del 2030.

5. Álvaro Fidalgo

FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENG | YURI CORTEZ/GettyImages

Cuando no se veía por dónde México podía hacerle daño a la selección de Inglaterra, Álvaro Fidalgo entró de cambio e intentó cosas distintas. Tiros de larga distancia; juego por el centro. Argumentos diferentes para un partido diferente. Si bien no le alcanzó para salvar al tricolor de la eliminación, sí demostró tener la calidad necesaria para liderar un proyecto a mediano plazo con la selección.

4. Israel Reyes

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Luke Hales/GettyImages

Desde que se anunció su participación en el Mundial 2026, distintos clubes de Europa comenzaron a fijar sus ojos sobre él. Es un defensor diferente, con condiciones óptimas para rendir bajo diferentes esquemas tácticos. Aún forma parte del América, pero parece ser cuestión de tiempo para que fiche con algún club de mayor envergadura.

3. Erik Lira

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

Para muchos, el mejor futbolista de México en el partido contra Inglaterra, y uno de los mejores elementos nacionales en toda la copa del mundo. La polivalencia de Erik Lira lo convierte en un futbolista sumamente útil para los entrenadores. Te rinde bien tanto en ataque como en defensa, uno de esos jugadores que siempre quieres tener en tu plantilla.

2. Julián Quiñones

Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

En su primera copa del mundo defendiendo los colores de la selección mexicana de fútbol, Julián Quiñones marcó cuatro goles y puso a soñar a los aficionados. Un atacante fuerte y técnico. De gran personalidad y estupenda calidad. Se espera que sea el referente en el ataque de México para la próxima copa del mundo.

1. Gilberto Mora

Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | MB Media/GettyImages

Gilberto Mora no ha cumplido siquiera los 18 años de edad y ya sobran clubes en Europa que están interesados en hacerse de sus servicios. De esos elementos ''distintos'' dentro del terreno de juego. Se espera que emigre al viejo continente en los próximos meses y que sea un referente del tricolor en la próxima copa del mundo.

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