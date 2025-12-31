Los jugadores de LaLiga con mayores incrementos en su valor de mercado en 2025

El 2025 ha sido un año apasionante en LaLiga, con jugadores que han dado un paso hacia el frente sin miedo a fracasar. Mientras otros futbolistas se van apagando, hay que reconocer que nuevos talentos han dado un golpe sobre la mesa.

En las últimas semanas, se habla mucho del bajón de rendimiento de Vinicius Jr., quien tiene una racha de 12 partidos sin meter un gol. Para un extremo que llegó a ser considerado candidato al Balón de Oro en el 2024, es un declive en su nivel futbolístico muy pronunciado.

Sin embargo, esto ha servido para que otros talentos muestren sus dotes y aumenten su valor en el mercado considerablemente, sobre todo pensando en el 2026.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 10 futbolistas de LaLiga con mayores incrementos en su valor de mercado en 2025.

1. Dean Huijsen

Dean Huijsen | NurPhoto/GettyImages

Dean Huijsen ha sido todo un acierto para la directiva del Real Madrid, pues con solo 20 años de edad, se ha convertido en uno de los mejores centrales de todo el campeonato español. Ya lo mostraba en el AFC Bournemouth de la Premier League, pero lo interesante es que no le ha pegado la presión de jugar en un club tan mediático como el cuadro merengue. Su valor actual es de 70 millones de euros, con una tasa de aumento de 52 millones según Transfer Markt.





2. Arda Güler

Arda Güler | Mateo Villalba/GettyImages

Otro jugador de 20 años del Real Madrid que ha evolucionado y se ha convertido en una pieza inamovible para el entrenador Xabi Alonso. Arda Güler llegó con grandes expectativas al cuadro merengue y la magia de su pie izquierdo han estado ahí para ratificar todo lo que se pensaba de él. Tiene 3 goles en 18 partidos, pero más allá de las estadísticas, su función es hacer jugar al equipo. El turco tiene en la actualidad un valor de 90 millones de euros, con un aumento de 45 millones, según Transfer Markt.

3. Álvaro Carreras

Álvaro Carreras | Europa Press Sports/GettyImages

Los jugadores en el Real Madrid se revalorizan y ese es el caso del lateral izquierdo Álvaro Carreras, que llegó al club sin grandes expectativas y se ha convertido en un defensor sólido, con mucho recorrido y sacrificio para el cuadro blanco. Ya había mostrado esos dotes en el Benfica, club en el que brilló en la temporada pasada. Es por ello que su valor aumentó en 42 millones de euros, ya que ahora tiene un valor de mercado de 60 millones de euros, según Transfer Markt.

4. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | NurPhoto/GettyImages

En la lista no podía faltar Kylian Mbappé, principal candidato al Balón de Oro en 2026, aunque todo dependerá de su actuación en la Copa del Mundo. En su segunda temporada en el Real Madrid, el francés está demostrando que es el mejor delantero del mundo, acoplándose muy bien a la posición de '9', algo que no había vivido en el PSG. Hoy el atacante vale 200 millones de euros y su valor en el mercado ha aumentado en 40 millones, según Transfer Markt.

5. Pedri

Pedri | NurPhoto/GettyImages

Si hablamos de precisión, de hacer jugar a un equipo y de visión de juego, Pedri es el jugador que más ha evolucionado en esos aspectos. Es notable la mejoría en el juego del FC Barcelona cuando él está sobre el terreno de juego. Aunque ha sufrido un año lleno de lesiones, su talento es innegable y lo demuestra en cada fin de semana. El canario ha subido notablemente su valor de mercado, con un ascenso de 40 millones de euros, para colocarse ahora a final de año en los 140 millones de euros.

6. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono | Diego Souto/GettyImages

El argentino ha tenido un primer semestre complicado con el Real Madrid, con apenas un gol anotado. A pesar de que ha sido intermitente, el volante se ha ganado un puesto entre los jugadores de LaLiga que más han aumentado su valor en el mercado. A sus 18 años de edad, Mastantuono tiene un valor en el mercado de 50 millones de euros, 35 más de los que llegó a costar cuando era jugador de River Plate.

7. Giuliano Simeone

Giuliano Simeone | Flor Tan Jun/GettyImages

Giuliano Simeone ha tenido un gran cierre de 2025, marcando goles y consolidándose como titular en el equipo del Atlético de Madrid, que dirige su padre. El extremo de 30 años de edad parece cada día más acoplado a LaLiga y al sistema que quiere su entrenador. Eso le ha permitido aumentar su valor de mercado en unos 28 millones de euros, por lo que ahora tiene un costo su ficha de 40 millones.

8. Raúl Asencio

Raúl Asencio | SOPA Images/GettyImages

Surgido en las categorías inferiores del Real Madrid, era lógico que su valor aumentara, ya que ante las diferentes lesiones que ha sufrido su entrenador en la zaga central, ha aprovechado para mostrar su juego. Todavía le falta mucho por mejorar y, sobre todo, madurar, pero eso no ha impedido que su valor en el mercado aumentara, con unos 22.5 millones más, que colocan su ficha ahora en 30 millones de euros.

9. Ferrán Torres

Ferrán Torres | Mateo Villalba/GettyImages

Ferrán Torres está en la mejor temporada de su carrera e incluso le ha quitado el puesto a un histórico como Robert Lewandowski. Su poder de definición es letal y así lo ha demostrado en esta primera mitad de la temporada, siendo clave para que el Barça esté en el primer lugar de la clasificación. El ex jugador del Manchester City tiene ahora un valor de mercado de 50 millones de euros, con un ascenso de 22 millones con respecto a principios de año.

10. Lamine Yamal

Lamine Yamal | Europa Press Sports/GettyImages

La estrella de la zurda prodigiosa del FC Barcelona no podía faltar en este listado. Es ahora mismo uno de los mejores futbolistas del mundo, con un poder de desequilibrio que pocos jugadores pueden alcanzar. A pesar de que las lesiones le han afectado en esta temporada, sigue siendo la figura del Barça. Su valor ha aumentado en 20 millones de euros y ahora mismo el internacional español tiene un costo de mercado de 200 millones.