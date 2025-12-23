Mercado de fichajes: Vinícius Jr define su destino preferido; Olise, Rüdiger, Gabriel Jesus y más

El mercado de fichajes de invierno está a punto de abrir sus puertas, marcando un periodo crucial donde la urgencia y la estrategia se encuentran para definir el rumbo de la competición. Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga se preparan para aprovechar esta ventana de transferencias con el objetivo de apuntalar sus plantillas y corregir las carencias detectadas durante los primeros meses de competición.

Con la fase decisiva de los torneos europeos y las batallas por los títulos domésticos en el horizonte, estos equipos buscarán fortalecerse con piezas clave que les permitan afrontar con garantías la segunda parte de la temporada y alcanzar sus metas deportivas.

Premier League

El Liverpool está preparado para luchar con el Barcelona por la firma del defensa central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, si el italiano no firma un nuevo contrato. (Fuente: Quotidiano Sportivo)

Otro objetivo para el Liverpool es el extremo de 17 años del Grêmio, Gabriel Mec. Se espera que se presente una oferta de 15 millones de euros, pero el equipo brasileño exigirá una tarifa más alta. (Fuente: Fábio Vargas)

Intermediarios que trabajan en nombre del extremo del Real Madrid, Vinícius Júnior, han informado al Chelsea, al Liverpool y al Manchester City que está interesado en mudarse a la Premier League. El Madrid aprobará su venta en 2026 si continúa rechazando los términos de su nueva propuesta de contrato. (Fuente: TEAMtalk)

Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Tanto el Inter como la Juventus se han unido a la carrera para fichar al centrocampista del Al Hilal, Rúben Neves, pero el internacional portugués sigue decidido a regresar a la Premier League, donde tanto el Manchester United como el Newcastle United persiguen su firma. (Fuente: CaughtOffside)

Las conversaciones entre la Roma y el delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, avanzan hacia un acuerdo sobre los términos personales, pero los Red Devils aún no han dado su aprobación. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Chelsea puede repescar al defensa central Aarón Anselmino de su impresionante cesión en el Borussia Dortmund, ya que una lesión significa que no ha cumplido con el total de minutos acordado previamente durante la primera mitad de la temporada. El joven argentino está disfrutando de su vida en el Dortmund y no busca irse. (Fuente: Sky Sport Germany)

Tras haber sido rechazado por Antoine Semenyo del Bournemouth, el Tottenham Hotspur ha centrado su atención en un movimiento en enero por el delantero del Manchester City, Omar Marmoush. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal ha ofrecido al Real Madrid la oportunidad de fichar a Gabriel Jesus en enero como reemplazo del saliente Endrick, quien se une al Lyon en calidad de cedido, pero los Blancos no tienen interés en fichar a un nuevo delantero. (Fuente: Defensa Central)

LaLiga

El Real Madrid y el Manchester City están interesados en fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise. Los gigantes de la Bundesliga se mantienen firmes en que no se desprenderán del francés. (Fuente: Christian Falk)

TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-HEIDENHEIM-BAYERN MUNICH | KARL-JOSEF HILDENBRAND/GettyImages

Hansi Flick está suplicando a los directivos del Barcelona que fichen a un nuevo defensa central, pero el club no ha quedado impresionado por las opciones disponibles, prefiriendo en su lugar esperar hasta el verano para perseguir a Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund o a Marc Guéhi del Crystal Palace. (Fuente: SPORT)

Por otra parte, el defensa central de la Juventus, Gleison Bremer, está en la lista de objetivos del Barcelona, pero su precio de más de 60 millones de euros es un problema. (Fuente: Fichajes)

El Paris Saint-Germain está preparado para ofrecer al defensa central del Real Madrid, Antonio Rüdiger, un contrato extraordinario para convencerlo de que abandone el Bernabéu en verano. (Fuente: El Nacional)

El centrocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, está abierto a unirse al Atlético de Madrid, pero aún no ha tomado una decisión sobre su próximo movimiento, y su salida de Múnich tampoco es segura todavía. (Fuente: AS)

El portero del Barcelona de 19 años, Áron Yaakobishvili, ha llamado la atención de varios equipos en Italia y Alemania durante una impresionante cesión en el equipo de La Liga 2, el Andorra. (Fuente: Fabrizio Romano)

