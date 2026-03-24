Los jugadores del Atlético de Madrid convocados para el parón de selecciones de marzo

Una de cal y una de arena para el Atlético de Madrid. Viene de meterse en cuartos de final de la Champions tras dejar afuera al Tottenham en el global y ya tiene al cruce ante el Barcelona pisándole los talones. En LaLiga los colchoneros marchan terceros aunque están golpeados por la derrota 3-2 en el derbi contra el Real Madrid en el Bernabéu.

El parón es un alivio en este momento de la temporada. A varios les toca cambiar el chip y sumarse a sus selecciones para seguir con ritmo de competencia, mientras que los que se quedan continúan trabajando en Madrid pensando en lo que se viene. Diego Simeone también se tomó unos días y viajó a Argentina, donde aprovechará para despejarse, ver a su hijo Giuliano, convocado, y estar cerca de su familia antes de encarar los últimos meses de trabajo.

1. Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Thiago Almada, Nicolás González y Giuliano Simeone (Argentina)

Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julian Alvarez, Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

La lista de Scaloni vuelve a tener fuerte presencia del Atleti para los amistosos ante Mauritania y Zambia. Musso se metió de lleno después de aprovechar la lesión de Jan Oblak y responder cuando le tocó. Nahuel Molina llega más que motivado, después del golazo al Real Madrid en el derbi.

Arriba, Julián Álvarez es la carta más fuerte. Viene fino en la Champions y es uno de los futbolistas más importantes de la albiceleste. Simeone está en un momento altísimo, jugando como si llevara años en la élite. Nico González intenta volver a agarrar ritmo después de varias molestias. Almada, en cambio, perdió lugar en los últimos partidos del Colchonero pero aun asi es uno de los fijos del entrenador de su selección.

2. Álex Baena y Marcos Llorente (España)

Marcos Llorente, Alex Baena, Atlético de Madrid | JOSEP LAGO/GettyImages

Los dos fueron citados por Luis De la Fuente para los amistosos ante Serbia y Egipto. Llorente vuelve con ganas de pelear un lugar y sabe que tiene competencia en su puesto, principalmente a Pedro Porro, del Tottenham, a quien tuvo que enfrentar hace apenas unos días en la Champions.

Baena, en cambio, busca reencontrarse con su mejor versión. Mostró cosas interesantes durante la temporada, pero ahora necesita sostenerlo para meterse de lleno en la consideración.

3. Jose María Giménez (Uruguay)

Jose Maria Gimenez, Uruguay - International Friendly | Manuel Guadarrama/GettyImages

El capitán vuelve a liderar a Uruguay en los amistosos frente a Inglaterra y Argelia. Es una fija para Marcelo Bielsa sobre todo porque su presencia le da solidez al equipo.

4. Alexander Sorloth (Noruega)

Alexander Sorloth, Norway | Mondadori Portfolio/GettyImages

El delantero disputará los amistosos ante Países Bajos y Suiza. Llega con el arco abierto en este 2026 y eso lo pone en un lugar importante. Compartirá ataque con Erling Haaland y buscará sostener ese nivel.

5. David Hancko (Eslovaquia)

David Hancko, Slovakia 2026 FIFA World Cup European Qualifying - Kosicka Futbalova Arena | Ben Whitley - PA Images/GettyImages

Fue convocado para el cruce ante Kosovo por el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026. Es un partido que define mucho para su selección, que busca meterse en la próxima Copa del Mundo.

6. Obed Vargas (México)

Obed Vargas, Mexico - FIFA U-20 World Cup Chile 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El mediocampista tendrá una buena prueba en los amistosos ante Portugal y Bélgica. Su convocatoria llega en un momento en el que puede sumar minutos importantes.

7. Ademola Lookman (Nigeria)

Ademola Lookman, Nigeria | ANP/GettyImages

Fue citado para los amistosos ante Irán y Jordania, que finalmente se jugarán en Turquía. Es una de las cartas ofensivas del equipo.