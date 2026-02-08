Los jugadores del Barcelona respaldan la continuidad de Hansi Flick

El FC Barcelona atraviesa una de sus mejores temporadas en los ultimos años. Líder de LaLiga, clasificado a las semifinales de la Copa del Rey y a los octavos de final de la Champions League, el equipo encontró estabilidad deportiva bajo la conducción de Hansi Flick. Tal es así que los futbolistas consideran prioritaria su continuidad y están dispuestos a manifestarle al club y al propio entrenador su intención de que renueve el contrato por un período que vaya más allá de 2027.

La postura del plantel se conoce tras una seguidilla de buenos resultados y, en particular, luego de la victoria ante el Mallorca por la fecha 23 del campeonato. En el Camp Nou, el Barcelona se impuso por 3-0 con goles de Robert Lewandowski, Lamine Yamal y Marc Bernal. Este resultado le permitió sostener el liderazgo del torneo con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, aunque con un partido más disputado.

Lamine Yamal, Hansi Flick, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El encuentro ante el Mallorca tuvo un desarrollo cambiante. En el primer tiempo, el equipo visitante logró incomodar al plantel azulgrana y estuvo cerca de abrir el marcador. El conjunto local encontró el gol en un momento en el que el ritmo del partido generaba impaciencia en las tribunas. Lewandowski anotó antes del descanso y el equipo se fue al entretiempo con ventaja mínima. En la segunda mitad, el Barcelona fue más preciso y resolvió el partido con el tanto de Yamal y el cierre de Bernal.

Mientras el equipo responde en el campo, el club atraviesa un período fundamental en lo institucional. El próximo 15 de marzo se celebrarán elecciones presidenciales y el futuro del proyecto deportivo forma parte del debate. Flick llegó al club por decisión de Joan Laporta y, según informó Diario Marca, el entrenador estaría evaluando su continuidad en función del resultado electoral.

Joan Laporta, FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Desde la oposición, Víctor Font anticipó cambios en la estructura deportiva en caso de imponerse en los comicios y señaló que Deco no continuaría como director deportivo. En declaraciones a RAC1, Font sostuvo que el armado del área deportiva deberá ajustarse a las necesidades del entrenador, aunque evitó dar precisiones por contratos vigentes.

De esta manera, el apoyo del plantel a Flick se suma a una decisión que el club deberá resolver en los próximos meses.