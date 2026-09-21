Los jugadores del FC Barcelona convocados con sus selecciones para el parón FIFA de octubre

La primera fecha FIFA de la temporada 2026/27 ya está en marcha y el FC Barcelona será uno de los equipos que más jugadores aporte a las distintas selecciones.

En total, 17 futbolistas del conjunto culé fueron llamados para afrontar compromisos internacionales durante una ventana que tendrá la particularidad de extenderse durante dos fines de semana consecutivos sin actividad de clubes.

7 wins.

21 points.

31 goals.



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Convocados del FC Barcelona

1. España: Cubarsí, García, Hernández, Pedri, López, Olmo y Yamal

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

La selección española es la que más representación azulgrana tendrá durante esta fecha FIFA. Pau Cubarsí, Eric García, Rodrigo Hernández, Pedri, Fermín López, Dani Olmo y Lamine Yamal forman parte de la convocatoria de Luis de la Fuente para los primeros cuatro encuentros de la Nations League 2026/27.



La Roja se enfrentará a Inglaterra, Croacia en dos ocasiones y República Checa. El debut será el 26 de septiembre en Wembley, mientras que el cierre de esta primera tanda llegará el 6 de octubre en Split.

2. Alemania: Adeyemi

FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-FRANKFURT | INA FASSBENDER/GettyImages

Uno de los nombres destacados entre los convocados es Karim Adeyemi, una de las incorporaciones blaugrana para esta temporada. El delantero recibió el llamado de Jürgen Klopp, quien afrontará sus primeros compromisos como entrenador de la Mannschaft.



Para esta fecha FIFA, Klopp optó por dividir la convocatoria en dos grupos con el objetivo de ampliar el número de futbolistas observados. Adeyemi forma parte del segundo, que tendrá como rivales a Serbia el 1 de octubre y Grecia el 4, en los últimos encuentros de esta ventana internacional.

3. Dinamarca: Christensen

DR Congo vs Denmark - Internation Friendly | NurPhoto/GettyImages

Otro de los habituales con su selección es Andreas Christensen, quien volverá a representar a Dinamarca durante este parón internacional. El defensor azulgrana tendrá por delante cuatro compromisos de la UEFA Nations League, con una agenda que comenzará el 24 de septiembre.



El combinado visitará primero a Noruega y posteriormente se enfrentará a Gales el 27 de septiembre. Ya en octubre, Christensen y compañía recibirán a Portugal el 1, antes de cerrar esta ventana internacional nuevamente ante Gales, esta vez como visitantes, el 4 de octubre.

4. Portugal: Cancelo

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Molly Darlington/GettyImages

João Cancelo afrontará una exigente ventana internacional con cuatro partidos de la UEFA Nations League. Portugal comenzará su recorrido el 24 de septiembre ante Gales, como local, y tres días después visitará a Noruega.



El calendario continuará el 1 de octubre frente a Dinamarca, en un encuentro en el que Cancelo podría medirse con su compañero de equipo Andreas Christensen. El combinado luso cerrará esta fecha FIFA el 4 de octubre, nuevamente como local, contra Noruega.

5. Francia: Koundé

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Sebastian Frej/GettyImages

Jules Koundé también vuelve a aparecer en una convocatoria de Francia. El defensor del Barcelona es un habitual en el combinado galo y afrontará una fecha FIFA especial, con el inicio de la etapa de Zinedine Zidane como seleccionador.



El combinado francés tendrá por delante cuatro compromisos de la UEFA Nations League: el primero será el 25 de septiembre ante Turquía, como visitante, seguido de otro encuentro frente a Bélgica, el 28. Ya en octubre, los franceses recibirán a Italia el 2 y cerrarán la ventana internacional nuevamente contra Bélgica, esta vez como locales, el 5 de octubre.

6. Inglaterra: Gordon

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

Anthony Gordon formará parte de una selección inglesa que afrontará cuatro compromisos de la UEFA Nations League entre finales de septiembre y comienzos de octubre.



El conjunto dirigido por Thomas Tuchel comenzará la ventana el 26 de septiembre frente a España, en Wembley. Luego visitará a República Checa el 29, antes de viajar para enfrentarse a Croacia el 3 de octubre. Inglaterra cerrará su calendario el 6 de octubre, nuevamente ante República Checa, esta vez como local.

7. Brasil: Raphinha

Brazil v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026 | Stephen Nadler/ISI Photos/GettyImages

Raphinha también forma parte de la convocatoria de Brasil, dirigida por Carlo Ancelotti. El extremo del Barcelona tendrá por delante una ventana internacional especialmente exigente por los largos desplazamientos que deberá realizar con la Canarinha.



Brasil disputará tres amistosos durante este parón: el primero será el 25 de septiembre ante Australia, en Townsville y cuatro días después volverá a enfrentarse al mismo rival, esta vez en Brisbane. El recorrido continuará hasta India, donde Brasil se medirá con el combinado local el 3 de octubre en Calcuta.

8. Egipto: Abdelkarim

Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Kevin C. Cox/GettyImages

El delantero Hamza Abdelkarim tendrá por delante tres compromisos durante esta ventana internacional, con dos partidos correspondientes a las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones y un amistoso.



Egipto comenzará su calendario el 25 de septiembre ante Angola y cuatro días después visitará a Sudán del Sur. El último encuentro será un amistoso frente a Sudáfrica el 4 de octubre.

9. Bélgica Sub-21: Bisiwu

England v Belgium - UEFA European Under-17 Championship 2024/25 Group B | Ben McShane - Sportsfile/GettyImages

Jesse Bisiwu tendrá dos compromisos correspondientes a la clasificación para la próxima Eurocopa de la categoría.



Bélgica Sub-21 se enfrentará a Bielorrusia el 24 de septiembre y volverá a jugar cinco días después, esta vez ante Gales. Ambos encuentros se disputarán como local y serán importantes para el conjunto belga en su camino hacia el Europeo Sub-21.

10. España Sub-21: Bernal y Espart

Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Francisco Macia/GettyImages

Por su parte, Xavi Espart y Marc Bernal fueron convocados por la Sub-21 de La Roja para afrontar tres partidos correspondientes a la clasificación para la Eurocopa.



El primer compromiso será el 25 de septiembre ante Finlandia, en Tampere. Luego, visitarán a San Marino el 1 de octubre en Serravalle, antes de cerrar esta ventana el 6 de octubre frente a Rumanía, en el estadio Can Misses de Ibiza.

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