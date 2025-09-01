Los jugadores del FC Barcelona que ganaron el Balón de Oro

El FC Barcelona presume de haber contado con seis futbolistas que ganaron el Balón de Oro, al igual que presume de tener en sus vitrinas un total de 12 Balones de Oro de estos jugadores.

En la noche del lunes 28 de octubre de 2024 se conocerá al ganador de esta temporada. El máximo candidato es Vinicius Junior, a partir del gran rendimiento que mostró con el Real Madrid, tanto en LaLiga como en la Champions League que obtuvo el merengue.

El Balón de Oro es un galardón que solo pocos pueden presumir de haberlo conquistado, de hecho el máximo ganador del trofeo es Leo Messi con 8 Balones de Oro y después, únicamente le sigue Cristiano Ronaldo con 4.



Además de estas dos leyendas futbolísticas, los demás ganadores no han logrado ganarlo más de dos veces, excepto Johan Cruyff, quien fue el único que logró hacerlo tres veces.

A nivel de clubes, el fútbol español puede sacar pecho de tener a los únicos dos clubes (Real Madrid y FC Barcelona) que tienen en sus vitrinas más de una decena de Balones de Oro gracias a los futbolistas que han tenido en sus plantillas. Ambos acumulan 12 Balones de Oro, algo que podría romperse este mismo año si el 28 de octubre lo ganasen Vinicius Júnior o Jude Bellingham. A estos dos clubes españoles les persiguen el AC Milan y la Juventus con 8 Balones de Oro, y después el Bayern de Múnich con 5 y Manchester United con 4.

A continuación mostraremos quiénes fueron aquellos futbolistas blaugranas que ganaron el Balón de Oro, desde el primero hasta el más reciente del club:

1. Luis Suárez (1960)

Footballer Luis Suarez | Evening Standard/GettyImages

Luis Suárez es el único futbolista español que ha ganado un Balón de Oro, logrando el reconocimiento en 1960. Apodado "El Arquitecto" por su gran visión de juego y su capacidad técnica, Suárez fue uno de los mediocampistas más elegantes de su época. Su paso por el Barcelona fue clave para que se convirtiera en un referente mundial. Fue famoso por su habilidad para distribuir el balón con precisión, y su capacidad para leer el juego lo hacía un maestro en el centro del campo. En 1960, Suárez fue premiado tras una temporada brillante en la que ayudó al Barça a ganar la Liga Española, destacando como uno de los mejores jugadores de Europa.

2. Johan Cruyff (1973 y 1974)

Photo Shoot - Johan Cruijff | VI-Images/GettyImages

Johan Cruyff, leyenda del fútbol mundial, es considerado uno de los jugadores más influyentes en la historia del deporte. Ganó el Balón de Oro en tres ocasiones y dos consecutivas (1973 y 1974) mientras jugaba en el FC Barcelona. Cruyff revolucionó el fútbol no solo con su técnica, velocidad y regate, sino también con su inteligencia táctica. En1973, fue transferido al Barça desde el Ajax, y rápidamente transformó al equipo, llevándolo a ganar La Liga en su primera temporada. Su capacidad para dirigir el juego desde cualquier posición en el campo lo convirtió en una de las primeras grandes estrellas globales del fútbol. En1974, brilló en el Mundial de Alemania con la selección de Países Bajos, llevando a su equipo a la final y consolidando su estatus como el mejor jugador del mundo.

3. Hristo Stoichkov (1994)

Bulgarian Soccer Player Hristo Stoichkov | Christian Liewig/GettyImages

El búlgaro Hristo Stoichkov ganó el Balón de Oro en 1994, después de un año increíble tanto con el Barcelona como con su selección nacional. Stoichkov era un delantero explosivo, conocido por su temperamento competitivo y su capacidad goleadora. Fue una pieza clave del "Dream Team" de Johan Cruyff, ganando múltiples títulos de liga con el Barça en la década de 1990. En1994, llevó a Bulgaria a las semifinales del Mundial de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del torneo. Su talento para marcar goles decisivos, tanto en su club como en la selección, le aseguró el prestigioso premio ese año.

4. Rivaldo (1999)

SOCCER-BARCELONA-RIVALDO | PATRICK HERTZOG/GettyImages

Rivaldo es recordado como uno de los futbolistas más talentosos y creativos que ha pasado por el FC Barcelona. Ganó el Balón de Oro en1999, tras una temporada en la que deslumbró a todos con su habilidad técnica, sus disparos precisos desde larga distancia y su capacidad para realizar jugadas impredecibles. Ese año, Rivaldo fue clave para que el Barça ganara La Liga y fue el líder indiscutible del equipo en ataque. Su capacidad para marcar goles espectaculares y su visión para crear oportunidades de gol para sus compañeros lo convirtieron en una figura irreemplazable. Rivaldo era un jugador imprevisible, capaz de definir partidos con su magia y sus increíbles habilidades con el balón.

5. Ronaldinho (2005)

ATTENTION EMBARGO - DO NOT USE BEFORE 19 | FRANCK FIFE/GettyImages

Ronaldinho es una de las figuras más carismáticas y talentosas de la historia reciente del fútbol. Ganó el Balón de Oro en2005, en reconocimiento a su habilidad para encantar a las multitudes con su fútbol alegre y creativo. Fue el principal arquitecto del resurgimiento del Barcelona a mediados de los 2000, liderando al equipo a conquistar títulos como La Liga y la Champions League. Con su increíble técnica, dribbling y precisión en el pase, Ronaldinho devolvió la sonrisa al Camp Nou. Su estilo de juego, lleno de trucos, regates imposibles y goles impresionantes, le hizo ganar el respeto de sus compañeros y el amor de los aficionados. En 2005, su dominio del juego lo convirtió en el mejor jugador del mundo.

6. Leo Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019)

TOPSHOT-FBL-FIFA-BALLON-MEN-AWARD | FRANCK FIFE/GettyImages

Lionel Messi es, sin duda, uno de los más grandes jugadores en la historia del fútbol, y su impresionante colección de ocho Balones de Oro es testimonio de su dominio absoluto en el deporte. Cada uno de estos galardones refleja etapas diferentes de su brillante carrera:



2009: Fue el año en que Messi ganó su primer Balón de Oro, tras liderar al Barcelona a un histórico triplete (Liga, Copa del Rey y Champions League). Ese año, Messi se consolidó como el mejor del mundo, brillando en una delantera inolvidable junto a Eto’o y Henry. 2010: Pese a no haber ganado el Mundial con Argentina, Messi continuó su dominio en el fútbol de clubes, ayudando al Barça a ganar La Liga y ofreciendo actuaciones memorables. Fue su capacidad para mantenerse en la cima lo que le permitió ganar su segundo Balón de Oro consecutivo. 2011: Messi alcanzó otro nivel al guiar al Barça a su segunda Champions League en tres años. Sus actuaciones en las eliminatorias de la Champions, incluida su exhibición contra el Manchester United en la final, confirmaron su estatus como el mejor jugador del planeta. 2012: Messi rompió el récord de Gerd Müller al marcar 91 goles en un solo año natural. Fue una temporada de locura para el argentino, que asombró al mundo con su capacidad para anotar goles de todas las formas posibles. Su cuarto Balón de Oro consecutivo fue una confirmación de su increíble consistencia. 2015: Tras un breve periodo de dominio de Cristiano Ronaldo, Messi recuperó su trono como el mejor del mundo, liderando al Barcelona en otro triplete (Liga, Copa del Rey y Champions League). Su rendimiento en la final de la Champions contra la Juventus fue extraordinario, y ese año dejó actuaciones memorables junto a Neymar y Suárez. 2019: El sexto Balón de Oro de Messi llegó tras una temporada en la que volvió a ser clave para el Barcelona, ganando La Liga y destacando en la Champions League, donde fue el máximo goleador del torneo. Aunque el Barça no pudo ganar la Champions, Messi continuó impresionando con su habilidad para definir partidos por sí solo.

Ganadores del Balón de Oro pertenecientes al FC Barcelona