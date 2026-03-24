Los jugadores del Manchester City convocados para el parón de selecciones de marzo

Luego de levantar un trofeo por primera vez en más de una temporada, el Manchester City descansará con la cesión de varios futbolistas a selecciones nacionales para el parón internacional de marzo, el primero del año mundialista.

Estos son los jugadores que han sido convocados.

1. James Trafford, Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly y Phil Foden (Inglaterra)

England v Andorra - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Michael Regan - The FA/GettyImages

La selección de Inglaterra es la que tiene más representantes del Manchester City. James Trafford, Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly y Phil Foden dirán presente bajo las órdenes de Thomas Tuchel para los amistosos ante Uruguay y Japón.

2. Rodri (España)

Spain v Georgia: Round of 16 - UEFA EURO 2024 | Ryan Pierse - UEFA/GettyImages

Rodri será el representante Ciudadano en la Roja, que jugará ante Serbia y Egipto luego de que se suspendiera la Finalissima ante Argentina. El centrocampista regresa a una convocatoria con España tras su lesión.

3. Rayan Cherki (Francia)

France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 Qualifier | NurPhoto/GettyImages

Rayan Cherki entrará en acción en los dos amistosos contra rivales sudamericanos que tendrá Francia. Primero se medirán ante Brasil, en el que es uno de los partidos más esperados de este parón, y el segundo partido será ante Colombia.

4. Gianluigi Donnarumma (Italia)

Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jonathan Moscrop/GettyImages

Gianluigi Donnarumma intentará ser el guardián de los sueños italianos, que solamente se enfocan en un objetivo: volver a jugar un Mundial tras dos ausencias consecutivas. La repesca no será sencilla, pero son candidatos. El primer partido será frente a Irlanda del Norte, y si ganan esperarán Gales o Bosnia en la final.

5. Nathan Aké y Tijjani Reijnders (Países Bajos)

Holland v Bosnia and Herzegovina -UEFA Nations league | Soccrates Images/GettyImages

Nathan Aké y Tijjani Reijnders fueron convocados por Ronald Koeman para los amistosos ante Noruega y Ecuador de esta fecha FIFA.

6. Matheus Nunes (Portugal)

Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024 | DeFodi Images/GettyImages

Matheus Nunes viajará a Norteamérica donde la selección de Portugal, que viaja sin Cristiano Ronaldo, se enfrentará a México y Estados Unidos en la antesala de lo que será el Mundial en dicho territorio.

7. Jeremy Doku (Bélgica)

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-BEL-KAZ | NICOLAS TUCAT/GettyImages

Jeremy Doku también se movilizará al norte del continente americano para enfrentar a dos de los tres locales del próximo Mundial. En este caso se medirá también ante Estados Unidos el día 28 de marzo y frente a México el 31.

8. Erling Haaland (Noruega)

Norway v Estonia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Joern Pollex - UEFA/GettyImages

El delantero noruego enfrentará a Países Bajos y Suiza con la ilusión de seguir agrandando su cuenta goleadora. En el último parón anotó cuatro goles y ya suma 46 en competiciones oficiales con Noruega.

9. Antoine Semenyo (Ghana)

Ghana v Mexico | Jared C. Tilton/GettyImages

Antoine Semenyo enfrentará con la selección de Ghana a los combinados de Austria y Alemania en dos amistosos interesantes de fecha FIFA. El delantero ha demostrado tener un gran olfato goleador con el City y espera continuar así con su selección.

10. Rayan Ait-Nouri (Argelia)

Algeria v Burkina Faso - TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations | DeFodi Images/GettyImages

Rayan Ait-Nouri y la selección de Argelia, que serán rivales de Argentina en la fase de grupos del Mundial, se enfrentarán a Guatemala y Uruguay en dos amistosos los días 27 y 31 d emarzo respectivamente.

11. Omar Marmoush (Egipto)

FBL-AFR-2025-MATCH 03-EGY-ZWE | FRANCK FIFE/GettyImages

Omar Marmoush será el representante del City en la selección de Egipto, que se verá las caras en un encuentro amistoso con España en su única presentación de este parón.

12. Abdukodir Khusanov (Uzbekistán)

FBL-OLY-PARIS-2024-UZB-ESP | FRANCK FIFE/GettyImages

Abdukodir Khusanov yestá convocado con la selección de Uzbekistán y se enfrentará a las selecciones de Gabón y Venezuela en esta doble fecha internacional.

13. Max Alleyne y Rico Lewis (Inglaterra Sub 21)

Slovakia v England - UEFA European Under-21 Championship Qualifier | David Balogh - The FA/GettyImages

Max Alleyne y Rico Lewis saltarán al campo de juego con la Sub 21 inglesa, que enfrentará a Andorra y Moldavia para avanzar en la clasificación a la Eurocopa juvenil.

14. Sverre Nypan (Noruega Sub 21)

Republic of Ireland v Norway - UEFA European U21 Championship Qualifier | Brendan Moran/GettyImages

Sverre Nypan y Noruega se medirán por eliminatorias europeas sub 21 rumbo a la Eurocopa ante Países Bajos y Eslovenia.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL