Los jugadores del Manchester City convocados por sus selecciones en el parón internacional de noviembre

El 3-0 del Manchester City al Liverpool por la Premier League ya es historia. Los Citizens comienzan a tener muy buenas sensaciones, al hilvanar su cuarta victoria consecutiva y en todas convirtiendo tres o más goles.

Pero en este fútbol globalizado y de partidos constantes, Pep Guardiola ahora tiene que esperar y rezar que vaya todo bien en este parón de fecha FIFA, el último de este 2025. El técnico desea que el regreso a la dinámica sea la misma y continuar en esta gran racha para el City, con solo una derrota en 14 partidos (desde el 31 de agosto ante el Brighton por 2-1 solo perdió 1-0 ante Aston Villa el pasado 26 de octubre).

Prácticamente toda la plantilla del Manchester City se moviliza para estos partidos.

LISTADO COMPLETO DE LOS FUTBOLISTAS CONVOCADOS POR SUS SELECCIONES EN EL MANCHESTER CITY

1. Rayan Ait-Nouri (Argelia)

Manchester City v Bournemouth - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La selección de Argelia ya está clasificada para el Mundial 2026. En este parón, tendrá dos amistosos: el próximo 13 de noviembre ante Zimbabwe y el 18 ante Arabia Saudí.

2. Jeremy Doku (Bélgica)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Con su selección, Bélgica, tendrá dos partidos decisivos para la clasificación al Mundial 2026: primero ante Kazajistán el próximo sábado 15 de noviembre y luego el 18 ante Liechtenstein en condición de local.

3. Josko Gvardiol (Croacia)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Croacia también se juega la clasificación al Mundial 2026. Primero va ante Islas Feroe el viernes 14 próximo, mientras que el lunes 17 enfrentará como visitante a Montenegro.

4. Omar Marmoush (Egipto)

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Egipto disputará un torneo internacional, y jugará un partido asegurado ante Uzbekistan el próximo 14 de noviembre. En caso de avanzar, jugará con un rival a confirmar entre el 17 y 18 del mismo mes.

5. Stones, O'Reilly y Foden (Inglaterra)

Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

John Stones, Nico O'Reilly y Phil Foden jugarán con Inglaterra ante Serbia y Albania el jueves 13 próximo y luego el domingo 16 ante Albania como visitante.



6. Rico Lewis (Inglaterra Sub21)

Villarreal CF v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 | Quality Sport Images/GettyImages

El juvenil disputará dos partidos por su clasificación para la Euro Sub 21, por el grupo D. Los ingleses tendrán dos partidos, ante Irlanda como local y luego viajará a Eslovaquia, el 14 y 18 de noviembre respectivamente.

7. Rayan Cherki (Francia)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Francia disputará dos partidos por el grupo D en la clasificación para el Mundial 2026: recibirá el próximo jueves a Ucrania y el domingo 16 se desplazará hasta Azerbaiyán para jugar su último partido del 2025 con su selección.

8. Gianluigi Donnarumma (Italia)

Manchester City v Liverpool - Premier League | Carl Recine/GettyImages

Por el grupo I y en el marco de la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los Azzurros disputarán un primer partido de visitante ante Moldavia el próximo jueves y luego el domingo recibirá a Noruega.

9. Nathan Ake, Tijjani Reijnders (Países Bajos)

Manchester City FC v Wydad AC: Group G - FIFA Club World Cup 2025 | Jonathan Moscrop/GettyImages

Países Bajos, de visitante, tendrá su primer partido de este parón ante Polonia de cara a la clasificación al Mundial 2026. Este partido se disputará el próximo 14 de noviembre, mientras que 3 días más tarde, el 17, los neerlandeses jugarán ante Lituania como local.

10. Oscar Bobb, Erling Haaland (Noruega)

Aston Villa v Manchester City - Premier League | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Los noruegos estarán enfrentando a Estonia en 72hs, el próximo jueves 13 y el domingo 16 visitará a Italia por la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA del 2026 en el marco del grupo I.

11. Matheus Nunes, Ruben Dias, Bernardo Silva (Portugal)

Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community Shield | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Portugal disputa en el grupo F la clasificación para la Copa Mundial del 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México, y en esta doble y última fecha del año 2025, irá de visitante ante Irlanda el jueves 13 y el domingo 16 recibirá a Portugal.

12. Abdukodir Khusanov (Uzbekistan)

Arsenal v Manchester City - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Uzbekistan enfrentará a Egipto el viernes 14 por un torneo amistoso. Según el resultado, se definirá contra quién juega el siguiente partido, entre el 17 y 18 de noviembre.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL