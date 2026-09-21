Los jugadores del Real Madrid convocados con sus selecciones para el parón FIFA de octubre

El Real Madrid afrontará la nueva fecha FIFA con una importante baja de titulares en su plantel: un total de 16 jugadores fueron citados por sus respectivas selecciones para los compromisos que se disputarán entre este lunes 21 de septiembre y el 6 de octubre, por lo que José Mourinho contará con apenas siete futbolistas del primer equipo disponibles.

Además de perder efectivos para el trabajo diario durante estas dos semanas, el cuerpo técnico estará pendiente del regreso de los futbolistas y de su estado físico antes de retomar la competencia con el club, tanto en LaLiga 2026/27 como en la UEFA Champions League 2026/27.

Convocados del Real Madrid

1. Inglaterra: Bellingham y Alexander-Arnold

Netherlands v England: Semi-Final - UEFA EURO 2024 | Alex Grimm/GettyImages

El combinado inglés volverá a contar con Trent Alexander-Arnold, quien regresó a la lista de Thomas Tuchel después de más de un año de ausencia, desde mayo de 2025. Ahora, vuelve a ser tenido en cuenta para la UEFA Nations League, donde compartirá concentración con Jude Bellingham, una de las piezas importantes del mediocampo de los Three Lions.



El primero de los cuatro compromisos de Inglaterra será el 26 de septiembre frente a España en Wembley, mientras que tres días después se medirá con República Checa. La agenda continuará el 3 de octubre ante Croacia y se cerrará el 6 frente a República Checa.

2. España: Cucurella y Huijsen

Netherlands v Spain - UEFA Nations League Quarterfinal Leg One | BSR Agency/GettyImages

Marc Cucurella y Dean Huijsen están entre los elegidos por Luis de la Fuente: el defensor regresa al combinado nacional después de haberse quedado fuera del último Mundial, mientras que Cucurella vuelve a ser citado tras integrar el plantel que se consagró campeón del mundo.



La Roja comenzará su recorrido el 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley, continuará el 29 frente a Croacia y seguirá el 3 de octubre contra República Checa. El último compromiso será nuevamente ante Croacia, el 6 de octubre, en el Poljud Stadium de Split.

3. Francia: Camavinga, Mbappé y Konaté

Real Madrid Training And Press Conference - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

La primera convocatoria de Zinedine Zidane como seleccionador de Francia contará con tres jugadores del Real Madrid: Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté fueron incluidos en la lista para afrontar las primeras jornadas de la Nations League.



Durante esta fecha FIFA, el seleccionado francés se medirá con Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 28, Italia el 2 de octubre y nuevamente Bélgica el 5 de octubre.

4. Países Bajos: Dumfries

Tunisia v Netherlands: Group F - FIFA World Cup 2026 | Michael Steele/GettyImages

También habrá representación del Real Madrid en Países Bajos, con Denzel Dumfries entre los elegidos por Xavi Hernández para esta fecha FIFA. El lateral será una de las opciones del nuevo seleccionador neerlandés durante las primeras jornadas de la UEFA Nations League.



El combinado comenzará su calendario el 24 de septiembre frente a Alemania y luego se medirá con Serbia el 27. El 1 de octubre será el turno de Grecia, mientras que cerrará esta serie de partidos nuevamente ante Serbia, el 4 de octubre.

5. Uruguay: Valverde

Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026 | David Ramos/GettyImages

Federico Valverde fue incluido en la lista de Diego Forlán para la gira por Asia, aunque su presencia en los próximos compromisos está en duda.



El mediocampista sufrió un traumatismo durante el derbi madrileño ante el Atlético de Madrid y, hasta la fecha, todo indica que se perdería los tres partidos del combinado charrúa: Japón, el 24 de septiembre; Corea del Sur, el 28; e India, el 6 de octubre.



La situación del mediocampista dependerá de su evolución durante los próximos días.

6. Turquía: Güler

Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026 | Alex Grimm/GettyImages

Arda Güler también tendrá actividad internacional durante este período. El futbolista del Real Madrid fue incluido en la lista para disputar la UEFA Nations League y afrontará un calendario exigente, con seis encuentros programados entre finales de septiembre y principios de octubre.



Su recorrido comenzará el 25 de septiembre frente a Francia y continuará el 28 ante Italia. En octubre, Turquía se medirá con Bélgica el día 2 y volverá a enfrentarse con Italia el 5.

7. Portugal: Silva

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Bernardo Silva hará lo propio con el combinado luso, que también tendrá una agenda cargada durante esta fecha FIFA. El conjunto portugués comenzará su participación el 24 de septiembre frente a Gales y tres días después visitará a Noruega.



El calendario continuará el 1 de octubre ante Dinamarca, nuevamente como visitante, mientras que Portugal cerrará esta serie de encuentros el 4 de octubre frente a Noruega en el Estadio do Dragão de Porto.

8. Marruecos: Díaz

Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Hannah Peters - FIFA/GettyImages

Brahim Díaz representará a Marruecos durante este parón internacional y afrontará dos compromisos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones.



El conjunto marroquí comenzará su actividad el viernes 25 de septiembre frente a Gabón, mientras que el martes 29 se medirá con Lesoto. El futbolista del Real Madrid buscará aprovechar ambos encuentros para seguir teniendo protagonismo con su selección.

9. Costa de Marfil: Diomande

Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Stacy Revere/GettyImages

Yan Diomande hará lo propio con Costa de Marfil, que afrontará dos partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 durante esta fecha FIFA.



El combinado se medirá con Ghana el 24 de septiembre y luego enfrentará a Somalia el 29, en ambos casos como parte del camino hacia el torneo continental.

10. Brasil: Vinícius Jr. y Endrick

Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026 | Visionhaus/GettyImages

Vinícius y Endrick afrontarán otro de los desplazamientos de esta fecha FIFA con Brasil. Ambos fueron incluidos por Carlo Ancelotti en la lista para una serie de amistosos en Asia y Oceanía, que comenzará el 25 de septiembre ante Australia en Townsville.



El segundo encuentro frente al combinado australiano será el 29 en Brisbane, mientras que el 3 de octubre Brasil se medirá con India en Calcuta.

11. España Sub-21: Espí

Elche Cf V Real Madrid Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Carlos Espí completa la lista de futbolistas del Real Madrid que serán baja para Mourinho durante esta fecha FIFA. El delantero fue citado por la selección española Sub-21 para afrontar los últimos partidos de la fase de clasificación para el próximo Europeo de la categoría.



España comenzará esta serie de encuentros el 25 de septiembre frente a Finlandia y luego visitará a San Marino el 1 de octubre. El cierre será el 6 de octubre ante Rumanía, en el estadio Can Misses de Ibiza.

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