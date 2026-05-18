Los jugadores del Real Madrid convocados para el Mundial 2026

A falta de las listas definitivas de algunas selecciones, varios futbolistas del Real Madrid ya tienen garantizada su presencia en el Mundial 2026.

Entre figuras consolidadas, jóvenes promesas y nombres en duda, el conjunto merengue volverá a ser uno de los equipos con mayor asistencia internacional en el torneo.

FBL-WC-2026-US-GLOBAL-CITIZEN | CHARLY TRIBALLEAU/GettyImages

Lista de jugadores confirmados

1. Francia

France v Croatia - UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two | Xavier Laine/GettyImages

El seleccionado francés aparece como una de las selecciones con mayor representación merengue, encabezada por Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, dos piezas clave para Didier Deschamps. La gran sorpresa de la convocatoria fue la ausencia de Eduardo Camavinga, quien quedó fuera de la lista final. El propio seleccionador explicó la decisión y señaló que “sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones”, aunque también remarcó que “es todavía joven” y tiene margen de crecimiento.

2. Inglaterra

England v Senegal - International Friendly - The City Ground | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

El combinado inglés también contará con fuerte presencia madridista gracias a Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold, quienes llegan como nombres fijos para Thomas Tuchel tras una temporada de alto nivel en Europa. En el caso de Alexander-Arnold, el defensor del Real Madrid regresa a la consideración del entrneador pese a sus recientes diferencias; había quedado fuera de los últimos duelos ante Uruguay y Japón, pero una crisis de lesiones en el lateral derecho le abre nuevamente la puerta.

3. Turquía

Kosovo v Turkiye - 2026 FIFA World Cup European Qualifiers | Anadolu/GettyImages

Arda Güler representará a Turquía luego de consolidarse como una de las grandes apariciones jóvenes del fútbol europeo; luego de su debut en 2022, en junio de 2023 marcó ante Gales y se convirtió, con apenas 19 años, en el goleador más joven de la historia del seleccionado turco. Sin embargo, una lesión en el tendón de la corva sufrida a fines de abril de 2026 genera incertidumbre sobre su estado físico para el inicio de la Copa del Mundo.

4. Bélgica

Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 Qualifier | James Gill - Danehouse/GettyImages

Bélgica tendrá nuevamente a Thibaut Courtois como referente bajo los tres palos. El arquero del Real Madrid regresa plenamente consolidado tras superar las molestias físicas que lo dejaron afuera de los últimos amistosos internacionales, aportando experiencia y seguridad a una selección belga que buscará equilibrar solidez defensiva con un ataqueintenso.

5. Marruecos

Morocco V Ecuador - International Friendly | Europa Press Sports/GettyImages

Marruecos confirmó a Brahim Díaz, cada vez más importante dentro del seleccionado africano. El jugador del Real Madrid es titular indiscutible en el esquema de Mohamed Ouahbi y llega como una de las piezas más determinantes, con protagonismo asegurado en la Copa del Mundo.

Los futbolistas en la pre-lista de sus selecciones

Este segundo reúne a jugadores del Madrid que todavía pelean por un lugar en sus respectivos combinados.

Dentro de la órbita española aparecen Dean Huijsen, Fran García y Gonzalo García, aunque todos corren desde atrás frente a futbolistas con mayor experiencia y regularidad. Uno de los casos más complejos es el de Dani Carvajal, que quedó fuera de la consideración de Luis de la Fuente; las lesiones sufridas durante la temporada y la falta de continuidad redujeron considerablemente sus posibilidades con España. Hoy, Pedro Porro y Marcos Llorente aparecen mejor posicionados para ocupar el lateral derecho.

OFICIAL‼️⚽️



Esta es la prelista de España 🇪🇸 para el Mundial 👀🌏.



¿Qué nombre os sorprende más?⬇️ pic.twitter.com/AlurEejPXz — SueltalaAntes (@SueltalaAntes) May 12, 2026

En Alemania, Antonio Rüdiger integra la prelista y todo indica que terminará entrando en la convocatoria final salvo inconvenientes físicos. Algo similar ocurre con Federico Valverde en Uruguay, Vinicius Jr. en Brasil y David Alaba en Austria, nombres que son considerados referentes de sus selecciones pero que todavía esperan confirmación oficial.

El caso especial de Mastantuono y la ausencia de Lunin

Uno de los nombres que todavía mantiene la incógnit para la selección argentina es Franco Mastantuono. Aunque perdió protagonismo en el tramo final con el merengue y terminó relegado en varios encuntros, Lionel Scaloni valora su estado físico y potencial.

Quien ya sabe que no estará en el Mundial es Andriy Lunin. Ucrania no logró clasificarse al torneo y el arquero madridista se quedará sin participación en la cita mundialista.