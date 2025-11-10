Los jugadores del Real Madrid convocados para el parón de fecha FIFA de noviembre

Al Real Madrid le vino muy bien este parón de fecha FIFA.

Cuando todo era positivo luego de las victorias consecutivas ante la Juventus y el Barcelona, la derrota contra el Liverpool y el empate en Vallecas ante el Rayo Vallecano generaron un cimbronazo importante, ya que el triunfo del Barcelona hace que los culés queden 3 puntos abajo del Madrid.

Una noticia importante para su entrenador, teniendo en cuenta lo que han sido estos dos partidos. Más allá de esto, el Madrid se fue como único líder al parón de selecciones, que tendrá a 9 jugadores merengues distribuídos a lo largo y ancho del planeta representando a sus países.

LOS CONVOCADOS DEL REAL MADRID PARA EL PARÓN POR FECHA FIFA

1. Vinicius Jr., Rodrygo Goes, Eder Militao (Brasil)

Brasil anunció su convocatoria de 25 jugadores para el parón internacional de noviembre, en la que figuran tres estrellas del Real Madrid. El trío sigue siendo importante en el Real Madrid de Xabi Alonso y ahora también desempeña un papel fundamental en la selección de su país. Lamentablemente, Endrick sigue sin tener cabida. Los cariocas enfrentan el sábado 15 a Senegal en Londres y el martes 18 a Tunez en Francia.

2. Dean Huijsen (España)

Huijsen, que no está teniendo un gran nivel en el Real Madrid, fue convocado por Luis de la Fuente para la doble fecha del grupo E, donde la Roja lidera. Primero visita a Georgia el sábado 15 y luego el martes 18 ante Turquía de local.





3. Eduardo Camavinga, Kylian Mbappe (Francia)

Mbappe es la gran figura del Real Madrid y Eduardo Camavinga comienza a tener cada vez más minutos con Xabi Alonso como entrenador. Este jueves 13 jugará ante Ucrania con la posibilidad de prácticamente asegurar el primer puesto del grupo D de cara al Mundial 2026. Luego el próximo domingo 16 jugará ante Azerbaiyán como visitante.

4. Arda Guler (Turquía)

Turquía comparte grupo con la gran candidata España, y el sábado 15 tendrán el primer partido de este parón ante Bulgaria, que no sumó puntos en cuatro fechas. Luego el martes 18 enfrentará a la propia Roja de De La Fuente.





5. Jude Bellingham (Inglaterra)

Inglaterra lidera cómodamente el grupo K, habiendo ganado los 6 partidos ante Albania, Serbia, Letonia y Andorra. Para esta doble fecha, se viene Serbia de local y Albania de visitante.

6. Brahim Díaz (Marruecos)

El equipo marroquí tendrá dos amistosos, el viernes 14 de noviembre ante Mozambique y el martes 18 ante Uganda. Por su parte, lidera cómodamente el grupo E, ganando los 8 partidos hasta el momento en su grupo ante Niger, Tanzania, Zambia y Congo.

7. Gonzalo García (España)

La selección Sub21 que tiene a Gonzalo García como capitán y figura, más allá de no jugar con Xabi Alonso, enfrentará en la jornada 6 (de 13) por la clasificación a la Eurocopa el viernes 14 ante San Marino y luego el martes 18 ante Rumania como visitante.