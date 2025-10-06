Los jugadores del Real Madrid convocados para el parón de selecciones de octubre

Volvió la tranquilidad en el Real Madrid. Luego del 5-2 ante el Atlético de Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso habían perdido el liderato de LaLiga pero lo recuperaron rápidamente.

Tan solo una jornada después, la dura goleada sufrida por el FC Barcelona ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuan llevó al conjunto Blanco a recuperar la sonrisa y a ver a todos desde lo más alto de la clasificación.

Una noticia importante para su entrenador teniendo en cuenta el sacudón interno que se generó por la goleada sufrida en el derbi de la ciudad. Además el Madrid se fue como único líder al parón de selecciones, que tendrá a 13 jugadores merengues distribuídos a lo largo y ancho del planeta representando a sus países.

Real Madrid v Villarreal - La Liga | Anadolu/GettyImages

Lo positivo para el entrenador es que Valverde, Bellingham y Tchouaméni son de los efectivos más importantes que se quedaron en Valdebebas con el resto de la plantilla.

Repasamos los nombres de los 13 convocados en el Real Madrid

1. Franco Mastantuono (Argentina)

Franco Mastantuono, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

El más joven de la lista es Franco Mastantuono, joya argentina que ya forma parte del futuro del Real Madrid. Convocado por la albiceleste, su nombre genera enorme expectación entre aficionados y analistas. A pesar de su corta edad, el talento zurdo de Mastantuono se perfila como una apuesta a largo plazo tanto en el club como en su selección. Para Argentina, incorporarlo al grupo significa integrarlo en la dinámica competitiva de la campeona del mundo y proyectarlo hacia la élite absoluta.

2. David Alaba (Austria)

David Alaba, Real Madrid | AFP7/GettyImages

David Alaba vuelve a ser el líder natural de la selección austríaca, tanto en defensa como en la salida de balón. Pese a los problemas físicos que ha arrastrado en distintas etapas, su peso dentro del vestuario nacional es indiscutible. Para Austria, contar con el jugador del Real Madrid significa seguridad y experiencia en choques de máxima exigencia. En este parón, su presencia será fundamental para mantener la competitividad y fortalecer la confianza de un equipo que busca hacerse notar en torneos continentales.

3. Thibaut Courtois (Bélgica)

Thibaut Courtois, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El guardameta del Real Madrid vuelve a enfundarse la camiseta de los “Diablos Rojos”, donde sigue siendo considerado uno de los mejores porteros del mundo. Para Bélgica, su presencia bajo palos representa seguridad, jerarquía y experiencia en partidos de máxima exigencia. Courtois buscará reafirmar su estatus internacional y recuperar continuidad en el plano competitivo.

4. Éder Militão, Vinícius Jr., Rodrygo (Brasil)

Paraguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024 | Buda Mendes/GettyImages

Carlo Ancelotti, convocó a sus tres sus expupilos en el Real Madrid, para los partidos amistosos de este mes con Japón y Corea del Sur.



Vinícius no fue convocado para los dos últimos partidos de Brasil por las eliminatorias mundialistas, contra Chile y Bolivia, debido a que tenía que cumplir una fecha de suspensión, y Rodrygo hasta ahora no había sido tenido en cuenta por Ancelotti por sus diferentes problemas físicos.



Éder Militão, que fue sustituido en el primer tiempo del derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, era duda igualmente por problemas musculares, pero Ancelotti dijo que, tras haber conversado telefónicamente con él, considera que está en condiciones.

5. Dean Huijsen, Gonzalo García (España absoluta y Sub-21)

Dean Huijsen, Real Madrid | Angel Martinez/GettyImages

Dean Huijsen, joven central que gana peso poco a poco en el club blanco. Esta convocatoria representa un paso de gigante en su progresión y un voto de confianza para el futuro de la Roja. También irá convocado Gonzalo García con la sub-21.

6. Kylian Mbappé, Camavinga (Francia)

Real Madrid v Villarreal - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Kylian Mbappé, se concentra nuevamente con Francia como líder ofensivo de Didier Deschamps. Su papel es clave en la búsqueda de victorias que mantengan a “Les Bleus” entre las grandes favoritas de Europa. Junto a él estará Eduardo Camavinga, que aún no logra ser un fijo de Xabi Alonso y fue una de las grandes novedades de la lista de Didier Deschamps para los partidos ante Azerbaiyán e Islandia.

7. Brahim Díaz (Marruecos)

Brahim Diaz, Real Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

Brahim Díaz se unirá a la selección de Marruecos, que vive una etapa de ilusión tras su gran papel en el último Mundial. El atacante del Real Madrid, con su capacidad para moverse entre líneas y generar desequilibrios, es un recurso valioso para el combinado africano. En este parón internacional, Brahim tiene la oportunidad de consolidarse como titular en un equipo lleno de talento. Su polivalencia ofensiva le permite aportar desde la banda o en la mediapunta, elevando el nivel colectivo.

8. Arda Güler (Turquía)

Arda Güler, Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

La joven perla Arda Güler afronta un nuevo compromiso internacional con Turquía, donde ya ha demostrado que puede marcar diferencias pese a su corta edad. El mediapunta del Real Madrid suma minutos y responsabilidad con la selección otomana, que lo ve como futuro estandarte ofensivo. En este parón, su reto será seguir acumulando experiencia internacional y confirmar las expectativas que lo rodean. Cada convocatoria supone un paso más en la construcción de su figura como uno de los talentos emergentes de Europa.

9. Andriy Lunin (Ucrania)

Andriy Lunin, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

La temporada de Andriy Lunin en el Real Madrid le ha abierto definitivamente las puertas de la titularidad en Ucrania. El guardameta ha mostrado madurez bajo palos y llega a este parón como uno de los referentes de su selección. Para Ucrania, en un contexto deportivo y extradeportivo complejo, Lunin representa seguridad y esperanza. Su desempeño internacional servirá para confirmar que su crecimiento no es casualidad, sino el resultado de la confianza y el trabajo sostenido en el club blanco.

