Los jugadores mexicanos que deberían fichar con clubes de Europa tras el Mundial 2026

Tras una participación en la Copa del Mundo 2026 sumamente positiva, varios talentos mexicanos hasta entonces desconocidos se dieron a conocer con sólidas actuaciones en el escenario más importante del deporte, lo que podría abrirles las puertas del fútbol europeo.

México quedó eliminado del Mundial 2026 tras perder 3-2 contra Inglaterra en octavos de final, compitiendo admirablemente contra uno de los mejores equipos que quedaban en la competición, solo para terminar perdiendo un partido histórico.

Aun así, ganar cuatro partidos por primera vez en la historia y conseguir una victoria en la fase eliminatoria por primera vez en 40 años convierten a esta en una de las mejores actuaciones del conjunto tricolor en un Mundial. Sin embargo, lo más importante ahora es seguir mejorando.

Una cantidad significativa de jugadores clave para el éxito de México este verano militan en clubes fuera de Europa. Aprovechar este impulso para facilitar la migración de talento a las mejores ligas del mundo sería sumamente beneficioso para elevar el nivel competitivo del equipo de cara al Mundial de 2030.

1. Israel Reyes

Israel Reyes | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Es cierto que Israel Reyes no logró desempeñar un papel destacado durante el Mundial de 2026, perdiendo la titularidad como lateral derecho frente a Jorge Sánchez, una de las pocas decisiones polémicas que tomó el seleccionador Javier Aguirre durante todo el torneo.



Sin embargo, Reyes se ha consolidado como uno de los defensores más fiables de la Liga MX en los últimos años, desempeñando un papel fundamental en la consecución de tres títulos de liga consecutivos por parte del Club América hace poco tiempo. Ahora, entrando en la plenitud de su carrera, es el momento perfecto para que dé un paso más.



Desde antes de que comenzara el Mundial, Reyes fue fuertemente vinculado con un traspaso a la Serie A, e incluso muchos medios sugirieron que su transferencia a la AS Roma era inminente a pesar del interés de otros clubes italianos.



Reyes, un híbrido entre defensa central y lateral derecho, posee la versatilidad, las cualidades físicas, la madurez y el talento necesarios para triunfar en el competitivo entorno europeo. Se dice que el América estaría dispuesto a facilitar su salida si llega una oferta formal de Europa, y es probable que esta se concrete pronto.

2. Raúl Rangel

Raúl Rangel ha mejorado considerablemente durante el último año | Luke Hales/GettyImages

El portero titular de México en el Mundial de 2026 jugaba en la segunda división del país hace menos de tres años. El ascenso meteórico de Raúl Rangel en Chivas desde que se convirtió en el titular del famoso club en 2024 lo llevó a asumir la titularidad con el Tri, y un traspaso a Europa podría ser su próximo paso.



Rangel debutó en el Mundial sin encajar ningún gol durante 438 minutos. Si bien es cierto que la defensa mexicana en su conjunto desempeñó un papel importante al impedir que los rivales crearan peligro real, el guardameta de 26 años realizó intervenciones clave cuando fue necesario, siendo su increíble doble parada en los últimos instantes contra Corea del Sur el mejor ejemplo.



Su evolución como guardameta durante el último año ha sido considerable, pero es su calidad y confianza con el balón como distribuidor lo que hizo que Aguirre inicialmente lo prefiriera a Luis Ángel Malagón. Esa cualidad en particular se ha convertido casi en un requisito para los porteros en Europa.



Según se informa, el Sporting CP, gigante portugués, y varios equipos belgas están interesados ​​en el prometedor portero mexicano. El propio Rangel reveló que su agente se ha puesto en contacto con equipos del otro lado del Atlántico que han preguntado por su situación en Chivas.

3. Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez no pudo brillar tanto durante la participación de El Tri en el Mundial | Luke Hales/GettyImages

Brian Gutiérrez fue el mejor jugador de México en los cinco partidos que disputó El Tri antes del torneo. Le costó mantener el buen ritmo una vez que comenzó la Copa del Mundo y tuvo un papel secundario a medida que avanzaba el torneo. Aun así, dejó entrever la calidad que puede ofrecer.



El mexicano-estadounidense ni siquiera estaba en el radar de El Tri cuando comenzó el año 2026, pero su traspaso a Chivas y el posterior cambio de lealtad internacional de Estados Unidos a México lo convirtieron instantáneamente en uno de los jugadores más utilizados por Javier Aguirre.



Es el prototipo de centrocampista moderno, un jugador que abarca todo el campo y contribuye en todos los aspectos del juego. Su habilidad para conducir el balón, su energía inagotable y su potente disparo destacan como sus mejores cualidades.



Informes recientes revelan que un club de la Ligue 1 está considerando seriamente fichar a Gutiérrez, mientras que la Eredivisie también se perfila como un posible destino. El hecho de que Chivas lo haya dejado ir tan solo seis meses después de su llegada podría ser un obstáculo, pero el joven de 23 años, oriundo de Chicago, parece estar listo para dar el salto más pronto que tarde.

4. Julián Quiñones

Julián Quiñones estuvo sobresaliente en un Mundial espectacular | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

¡Qué campaña mundialista la de Julián Quiñones! Se dio a conocer al mundo del fútbol de forma contundente con cuatro goles en cinco partidos, la mayor cantidad que un jugador de la selección mexicana ha marcado en una sola Copa del Mundo en este siglo.



Quiñones es un jugador que maduró tarde. Nacido en Colombia, jugó exclusivamente en la Liga MX durante gran parte de su carrera, ganando seis títulos de liga con tres clubes diferentes antes de emigrar al Al Qadsiah de la Liga Profesional Saudí hace dos veranos.



Tras superar a figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney en la lucha por la Bota de Oro de la Liga Saudí de esta temporada con 33 goles, Quiñones se convirtió en el atacante más peligroso de la selección mexicana en el torneo.



El principal obstáculo para Quiñones es su edad. A sus 29 años, ya no es un jovencito. Sin embargo, el buen momento que ha mostrado el último mes podría ser más que suficiente para convencer a los equipos europeos de que es un jugador capaz de reforzar sus ataques.

5. Erik Lira

Erik Lira tuvo un Mundial tremendo | Soccrates Images/GettyImages

Ningún jugador mexicano vio crecer tanto su estatus este verano como el mediocampista Erik Lira. El pequeño pero tenaz y agresivo centrocampista tuvo un Mundial sensacional y sus días en la Liga MX parecen estar contados.



Lira ha sido fantástico para Cruz Azul durante la mayor parte de los últimos tres años, y su rendimiento en el Mundial podría haber sido incluso mejor. Un jugador clave en el mediocampo que también puede funcionar como tercer central. Es un líder nato, un ganador de duelos excepcional, un experto en recuperaciones y, aparentemente muy consciente de sus limitaciones con el balón, no complica las cosas y lo recicla con facilidad, permitiendo que otros jugadores más creativos se encarguen de las tareas de creación.



Según los informes, el grupo futbolístico del Manchester City está interesado en fichar a Lira para su club filial, el Girona. Desde antes del inicio del Mundial, el Lens, de la Ligue 1, figuraba como otro posible destino. Real Betis, Feyenoord y Ajax, equipos que han recurrido a talentos de la Liga MX en los últimos tiempos, también estarían interesados ​​en hacerse con los servicios de Lira.



Tras la eliminación de México, Lira confesó que cree que ha llegado el momento de comenzar su aventura europea. Salvo imprevistos, parece que nada podrá impedir que su deseo se haga realidad.

6. Gilberto Mora

La joya del fútbol mexicano parece destinada a un gigante europeo | NurPhoto/GettyImages

Desde hace tiempo se sabe que la etapa de Gilberto Mora, de 17 años, en la Liga MX tiene fecha de caducidad. El mejor talento que México ha producido en una generación demostró destellos de su enorme potencial durante el Mundial de 2026, especialmente en la victoria de dieciseisavos de final contra Ecuador, donde también se convirtió en el jugador más joven en disputar las eliminatorias desde Pelé en 1958.



Desde su debut con Tijuana a los 15 años a finales de 2024, el talento excepcional de Mora quedó patente. Es un técnico nato, un pasador brillante y su comprensión del juego es asombrosa para su edad.



Algunos de los clubes más importantes del mundo han estado siguiendo de cerca a Mora durante el último año. En los últimos días, los gigantes de la Premier League , Liverpool y Arsenal , se han sumado a la conversación, fuertemente vinculados con el deseo de hacerse con los servicios de Mora.



Sin embargo, si dependiera de Mora, quien creció siendo aficionado del Real Madrid , revelaría que Jude Bellingham es el jugador con el que más le gustaría ser compañero de equipo durante su carrera.



Las normativas internacionales de protección infantil impiden que Mora se traslade a Europa hasta que cumpla 18 años en octubre, por lo que lo más pronto que podría hacerlo sería en enero del próximo año. Sin embargo, los equipos pueden llegar a un acuerdo con Tijuana antes de su salida definitiva, y esto podría concretarse fácilmente este verano.



En cualquier caso, el futuro de Mora parece estar destinado a uno de los clubes más grandes del mundo.

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